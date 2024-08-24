Молнии застегиваем, пуговицы расстегиваем: 10 самых распространенных ошибок при стирке

Чем тщательнее вы сортируете белье, тем свежее выглядит ваша одежда. Сортируйте вещи по степени загрязненности, весу, абразивности, деликатности. Например, джинсовые вещи обязательно нужно выворачивать наизнанку, стирать в прохладной воде и на деликатном цикле, а сушить на низких температурах, чтобы сохранить цвет. Чтобы простыни не скручивались, стирайте каждый комплект постельного белья отдельно и добавьте в загрузку небольшие вещи, например, нижнее белье — это предотвратит скручивание больших вещей, поскольку у загрузки будет разный вес и характер вращения в барабане.

Оказывается, даже моющее средство можно загрузить неправильно. Для лучшего распределения стирального порошка сначала нужно загрузить белье, затем добавить воды, и только потом порошок. Но если вы используете отбеливатель, то тогда сначала воду, затем белье и только потом отбеливатель.

Если у вас есть время и возможность высушить белье на воздухе, то сушите его этим способом — так вы не только сэкономите электричество, но и сохраните вещи из деликатных тканей. А вещи из эластичных тканей, например, легинсы для йоги, дольше сохранят свою форму. Если вы используете сушильную машину, то не перегружайте ее и не пересушивайте белье. После сушки сразу сложите или повесьте белье, чтобы ткань не осталась мятой.

Надоело искать пропавшую пару к носку? Попробуйте загружать в стиральную машину сначала носки, а затем все остальное. Тогда носки менее вероятно прицепятся к другой одежде, что является их самой частой причиной пропажи.

Расстегнутые молнии могут повредить деликатные вещи и поцарапать стекло в стиральных машинах с фронтальной загрузкой. Незастегнутые бюстгальтеры также могут навредить белью и повредить стиральный барабан. Используйте сеточки для белья или старую наволочку.

Золотое правило — молнии застегиваем, пуговицы расстегиваем. При стирке у застегнутой рубашки могут повредиться пуговицы и порваться пуговичные петли. Не забудьте про пуговицы на манжетах и воротнике.