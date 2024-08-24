Молнии застегиваем, пуговицы расстегиваем: 10 самых распространенных ошибок при стирке
Даже если у вас есть многолетний опыт стирки и вы думаете, что знаете эту науку от и до, возможно, и вам пригодятся некоторые из советов по стирке от Reader’s Digest.
Чем тщательнее вы сортируете белье, тем свежее выглядит ваша одежда. Сортируйте вещи по степени загрязненности, весу, абразивности, деликатности. Например, джинсовые вещи обязательно нужно выворачивать наизнанку, стирать в прохладной воде и на деликатном цикле, а сушить на низких температурах, чтобы сохранить цвет. Чтобы простыни не скручивались, стирайте каждый комплект постельного белья отдельно и добавьте в загрузку небольшие вещи, например, нижнее белье — это предотвратит скручивание больших вещей, поскольку у загрузки будет разный вес и характер вращения в барабане.
Оказывается, даже моющее средство можно загрузить неправильно. Для лучшего распределения стирального порошка сначала нужно загрузить белье, затем добавить воды, и только потом порошок. Но если вы используете отбеливатель, то тогда сначала воду, затем белье и только потом отбеливатель.
Если у вас есть время и возможность высушить белье на воздухе, то сушите его этим способом — так вы не только сэкономите электричество, но и сохраните вещи из деликатных тканей. А вещи из эластичных тканей, например, легинсы для йоги, дольше сохранят свою форму. Если вы используете сушильную машину, то не перегружайте ее и не пересушивайте белье. После сушки сразу сложите или повесьте белье, чтобы ткань не осталась мятой.
Надоело искать пропавшую пару к носку? Попробуйте загружать в стиральную машину сначала носки, а затем все остальное. Тогда носки менее вероятно прицепятся к другой одежде, что является их самой частой причиной пропажи.
Расстегнутые молнии могут повредить деликатные вещи и поцарапать стекло в стиральных машинах с фронтальной загрузкой. Незастегнутые бюстгальтеры также могут навредить белью и повредить стиральный барабан. Используйте сеточки для белья или старую наволочку.
Золотое правило — молнии застегиваем, пуговицы расстегиваем. При стирке у застегнутой рубашки могут повредиться пуговицы и порваться пуговичные петли. Не забудьте про пуговицы на манжетах и воротнике.
Если вы не уверены в стойкости цвета новой красной рубашки при стирке, то сделайте тест на “линьку”. Намочите фрагмент вещи (можно водой с мылом), а затем прижмите к месту чистую белую салфетку. Если цвет вымывается, “линяет”, то это будет видно на салфетке. Стойкость цвета можно проверить, добавив в загрузку старый белый носок.
Некоторые стиральные машины оборудованы специальной “ловушкой” для ворсинок. Очень важно регулярно очищать этот фильтр, чтобы обеспечить исправную работу стиральной машины — делайте это хотя бы раз в год. То же самое касается и сушильной машины.
Многие уверены, что пятна можно вывести длительным трением с моющим средством, но это не всегда так. Более того, пятно может даже расплыться и стать намного больше. Вместо этого нанесите моющее средство или раствор и аккуратно промакивайте его чистой тряпочкой с изнаночной стороны. Чем раньше вы это сделаете, тем успешнее будет чистка.
Если на бирке указана сухая чистка, то будьте очень осторожны. Некоторые виды ткани, например, лен и шелк, необязательно нести в химчистку — возможно, вещи хватит ручной стирки и сушки на воздухе. Но вещи из кожи, замши и такие предметы как пиджаки, пальто, жакеты и блейзеры нужно сдавать только в химчистку.