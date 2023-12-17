Растения-талисманы, защищающие дом от всех невзгод

Существует множество растений, которые встают на защиту дома. Каждый может выбрать понравившийся цветок, чтобы тот радовал своей красотой. Растения можно выбирать и в соответствии с вашим Знаком Зодиака. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют опасаться принести в дом те растения, которые не подходят вам по энергетике, чтобы не отпугнуть от себя счастье, удачу и любовь.

Денежное дерево, или толстянка

Это растение — один из главных талисманов материального благополучия. В горшок перед посадкой цветка необходимо опустить монетку для привлечения в дом богатства. Толстянку необходимо хвалить и благодарить за вклад в семейный бюджет. Это уникальное растение способно подать знак о скором получении богатства. В такой период оно радует хозяев цветением с тонким, едва уловимым ароматом.

Чертополох

Это колючее растение наши предки вешали у входной двери. Такое соседство обеспечивало комфорт, а недобрые намерения попросту не проникали за порог. Наибольшей силой обладает растение, сорванное или выкопанное для посадки в палисадник во время Полнолуния. Зачастую веточки чертополоха размещали и в спальне, и в хлеву, где содержалась скотина. По поверьям, это растение обладает мощью, направленной на защиту помещений, человека и животных. Соцветия чертополоха также должны присутствовать на сорванных ветках, чтобы оберег работал в полную силу.

Зверобой

Растение с привлекательными желтыми соцветиями используется не только в качестве защиты дома, но и как чрезвычайно полезное лекарственное сырье. Сбор зверобоя приурочивали к нечетному числу любой пятницы. По поверьям, именно в такие дни растение обладает сильной защитной функцией. Букетики стоит положить под порог, чтобы они задерживали духов, порчу и сглаз. В то же время можно посадить растение возле дома, чтобы оно не допускало подкладов — магических атрибутов, которые используют злые люди для наведения порчи.

Кактусы