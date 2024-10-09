А вы знали, что не стоит ополаскивать тарелки перед загрузкой в посудомоечную машину?

Портал “Так Просто!” рассказал, как пользоваться посудомоечной машиной, чтобы умелая помощница служила верой и правдой не один год.

Эксплуатация посудомоечной машины

Не так давно один мастер рассказал, почему нельзя ополаскивать тарелки перед загрузкой в посудомоечную машину: “Машинка, заполненная предварительно очищенными тарелками, не может обнаружить грязь на них и устанавливает легкий цикл мытья, будто на тарелках ничего и нет. Потом не удивляйтесь, что посуда, вымытая в посудомоечной машине, не очень-то и чистая!”

Так почему же инструкция по эксплуатации посудомоечной машины гласит, что до загрузки грязной посуды в агрегат обязательно следует удалить с нее остатки пищи? Крупные остатки пищи нужно убирать, разумеется. И если не ополаскивать водой, то сметать пищу салфеткой или щеткой. А вот мокрые, на вид вымытые тарелки в действительности могут сбивать настройки некоторых современных агрегатов, в результате чего эффекта от такого машинного мытья нет никакого.

К совету мастера мы прислушались, но все же решили заглянуть в инструкцию среднестатистической посудомоечной машины. Для мытья особо грязных тарелок, кастрюль и сковородок специалисты рекомендуют включать функцию предварительного замачивания, если в машине предусмотрен такой режим.

Если же такой функции нет, производитель рекомендует подержать загрязненную посуду под струей горячей воды, а только потом загружать в посудомойку. Таким нехитрым способом вы удалите самые сильные загрязнения, поможете агрегату быстрее и качественнее справиться с задачей, к тому же сэкономите приличную сумму денег на воде и электроэнергии.