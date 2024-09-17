Шкаф-купе в коридоре или люстра по центру? Общепринятые правила в дизайне интерьера, следовать которым уже не модно
1. Пол во всей квартире должен быть одного оттенка
Это скучно! В каждой комнате можно создать настроение, и сделать это лучше всего за счет отделки.
2. Зонировать помещения лучше за счет перепадов высоты потолка
Если вы не ностальгируете по девяностым, лучше так не делать. К тому же перепад “съест” высоту помещения. Зонируйте пространство с помощью грамотной расстановки мебели, напольных покрытий и света.
3. В санузле должна быть плитка от пола до потолка
Используйте декоративную штукатурку, влагостойкие обои или краску — это дешевле и проще. Не нужно будет искать плиточника и беспокоиться о раскладке и угловых стыках. А если все же решите использовать плитку, попробуйте не доводить ее до потолка.
4. Нельзя делать деревянный пол во влажных зонах и в сочетании с теплым полом
Всегда есть обходные маневры: например, в ванной можно положить тик. Площадь помещения минимальна, поэтому закупка материалов не ударит по бюджету. А на теплый пол можно уложить массивную доску, только не на клей и фанеру, а на скобу при укладке на стяжку. Конечно, при частом перепаде температур дерево может дать трещину, но это только придает индивидуальности помещению.
5. На стыке стены и пола обязательно нужен плинтус
Есть много и других решений: например, пробковый компенсатор, Г-образный профиль или плинтус скрытого типа. Например, можно сделать стык пола и стены без шва. После укладки плитки на стену положить слой штукатурки и полностью скрыть шов. Только предварительно нужно подложить уплотнительную ленту для безболезненной деформации.
6. Люстру нужно вешать по центру помещения
В самих люстрах нет ничего плохого, но смотрятся они старомодно. Да и привязка к центру комнаты выглядит навязчиво. Освещение может быть разным и интересным: попробуйте обойтись без потолочного света или расположить светильник в центре отдельной зоны.
7. Цветные и многоуровневые потолки смотрятся интересно
Разноцветные натяжные потолки и потолки с подсветкой уже давно в прошлом. Использовать цветные варианты можно разве что в ванной комнате.
8. Если плитка на фартуке, то обязательно мелкоформатная
Мелкоформатную плитку можно заменить на крупноформатный керамогранит или полностью искусственный камень на фартуке.
9. В прихожей должен стоять шкаф-купе
Замените их на распашные модели. Внутренние стенки здорово оклеить обоями с ярким принтом.
10. Предметы в интерьере нужно располагать симметрично
Асимметрия смотрится куда интереснее. Поставьте рядом с кроватью в спальне тумбочку или столик с одной стороны, а с другой — торшер.
11. Мелкоформатная плитка визуально увеличивает пространство санузла
Неправда! Крупноформатный керамогранит справится с этим гораздо лучше.
12. Потолок в цвет стен визуально уменьшает высоту помещения
Еще один миф: такой потолок, наоборот, будет казаться выше.
13. В каждом помещении нужно использовать мебель из одной коллекции
Сейчас это скорее моветон, чем правило дизайна. Конечно, есть свои исключения, и многое зависит от коллекции, но увлекаться не стоит. Вы ведь не хотите жить, как в мебельном магазине, где кровать, шкаф и тумбы одинаковые и при этом вместе совсем не смотрятся.
14. Интерьер нужно оформлять в едином стиле
Классические стены с молдингами и карнизами, современная мягкая мебель, старинный комод и абстрактная картина — все это можно сочетать. Если вам нравится эклектика, смело экспериментируйте.
15. Несколько видов металла в интерьере — это перебор
Как раз наоборот: микс золота, хрома и цветных металлов смотрится намного интереснее.
16. В интерьере можно использовать не больше трех основных цветов
Никогда не следую этому правилу, если только сам интерьер не требует монохромности. С помощью игры цвета можно добиться разного настроения: чем больше насыщенных цветов, тем гармоничнее смотрится интерьер. Главное — умело сочетать принты и графику и избегать однотонных фактур.
17. Акцент в помещении должен быть один
При правильной композиции их может быть много. Главное — логично их сгруппировать и избежать визуального хаоса. Например, в гостиной мягкую зону выделяют с помощью кресел, ковра или композиции из картин над диваном. В столовой — с помощью большой люстры, ковра или акцентной мебели. А в зоне рабочего места идеально повесить яркую картину или арт-постер.
Источник: InMyRoom