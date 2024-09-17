Шкаф-купе в коридоре или люстра по центру? Общепринятые правила в дизайне интерьера, следовать которым уже не модно

1. Пол во всей квартире должен быть одного оттенка

Это скучно! В каждой комнате можно создать настроение, и сделать это лучше всего за счет отделки.

2. Зонировать помещения лучше за счет перепадов высоты потолка

Если вы не ностальгируете по девяностым, лучше так не делать. К тому же перепад “съест” высоту помещения. Зонируйте пространство с помощью грамотной расстановки мебели, напольных покрытий и света.

3. В санузле должна быть плитка от пола до потолка

Используйте декоративную штукатурку, влагостойкие обои или краску — это дешевле и проще. Не нужно будет искать плиточника и беспокоиться о раскладке и угловых стыках. А если все же решите использовать плитку, попробуйте не доводить ее до потолка.

4. Нельзя делать деревянный пол во влажных зонах и в сочетании с теплым полом

Всегда есть обходные маневры: например, в ванной можно положить тик. Площадь помещения минимальна, поэтому закупка материалов не ударит по бюджету. А на теплый пол можно уложить массивную доску, только не на клей и фанеру, а на скобу при укладке на стяжку. Конечно, при частом перепаде температур дерево может дать трещину, но это только придает индивидуальности помещению.

5. На стыке стены и пола обязательно нужен плинтус

Есть много и других решений: например, пробковый компенсатор, Г-образный профиль или плинтус скрытого типа. Например, можно сделать стык пола и стены без шва. После укладки плитки на стену положить слой штукатурки и полностью скрыть шов. Только предварительно нужно подложить уплотнительную ленту для безболезненной деформации.

6. Люстру нужно вешать по центру помещения

В самих люстрах нет ничего плохого, но смотрятся они старомодно. Да и привязка к центру комнаты выглядит навязчиво. Освещение может быть разным и интересным: попробуйте обойтись без потолочного света или расположить светильник в центре отдельной зоны.

7. Цветные и многоуровневые потолки смотрятся интересно