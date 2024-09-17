Дизайн и интерьер
17.09.2024, 22:17

Шкаф-купе в коридоре или люстра по центру? Общепринятые правила в дизайне интерьера, следовать которым уже не модно

 
17 решений, которые устарели
Фото: Shutterstock
Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото.
ФОТО: tartanparty | Shutterstock
Правила созданы, чтобы их нарушать, согласны? Мы узнали у дизайнеров, какие общепринятые решения в дизайне интерьеров они считают бесполезными. Список получился интересный.

1. Пол во всей квартире должен быть одного оттенка

Это скучно! В каждой комнате можно создать настроение, и сделать это лучше всего за счет отделки.

2. Зонировать помещения лучше за счет перепадов высоты потолка

Если вы не ностальгируете по девяностым, лучше так не делать. К тому же перепад “съест” высоту помещения. Зонируйте пространство с помощью грамотной расстановки мебели, напольных покрытий и света.

3. В санузле должна быть плитка от пола до потолка

Используйте декоративную штукатурку, влагостойкие обои или краску — это дешевле и проще. Не нужно будет искать плиточника и беспокоиться о раскладке и угловых стыках. А если все же решите использовать плитку, попробуйте не доводить ее до потолка.

4. Нельзя делать деревянный пол во влажных зонах и в сочетании с теплым полом

Всегда есть обходные маневры: например, в ванной можно положить тик. Площадь помещения минимальна, поэтому закупка материалов не ударит по бюджету. А на теплый пол можно уложить массивную доску, только не на клей и фанеру, а на скобу при укладке на стяжку. Конечно, при частом перепаде температур дерево может дать трещину, но это только придает индивидуальности помещению.

5. На стыке стены и пола обязательно нужен плинтус

Есть много и других решений: например, пробковый компенсатор, Г-образный профиль или плинтус скрытого типа. Например, можно сделать стык пола и стены без шва. После укладки плитки на стену положить слой штукатурки и полностью скрыть шов. Только предварительно нужно подложить уплотнительную ленту для безболезненной деформации.

6. Люстру нужно вешать по центру помещения

В самих люстрах нет ничего плохого, но смотрятся они старомодно. Да и привязка к центру комнаты выглядит навязчиво. Освещение может быть разным и интересным: попробуйте обойтись без потолочного света или расположить светильник в центре отдельной зоны.

7. Цветные и многоуровневые потолки смотрятся интересно

Разноцветные натяжные потолки и потолки с подсветкой уже давно в прошлом. Использовать цветные варианты можно разве что в ванной комнате.

8. Если плитка на фартуке, то обязательно мелкоформатная

Мелкоформатную плитку можно заменить на крупноформатный керамогранит или полностью искусственный камень на фартуке.

9. В прихожей должен стоять шкаф-купе

Замените их на распашные модели. Внутренние стенки здорово оклеить обоями с ярким принтом.

10. Предметы в интерьере нужно располагать симметрично

Асимметрия смотрится куда интереснее. Поставьте рядом с кроватью в спальне тумбочку или столик с одной стороны, а с другой — торшер.

11. Мелкоформатная плитка визуально увеличивает пространство санузла

Неправда! Крупноформатный керамогранит справится с этим гораздо лучше.

12. Потолок в цвет стен визуально уменьшает высоту помещения

Еще один миф: такой потолок, наоборот, будет казаться выше.

13. В каждом помещении нужно использовать мебель из одной коллекции

Сейчас это скорее моветон, чем правило дизайна. Конечно, есть свои исключения, и многое зависит от коллекции, но увлекаться не стоит. Вы ведь не хотите жить, как в мебельном магазине, где кровать, шкаф и тумбы одинаковые и при этом вместе совсем не смотрятся.

14. Интерьер нужно оформлять в едином стиле

Классические стены с молдингами и карнизами, современная мягкая мебель, старинный комод и абстрактная картина — все это можно сочетать. Если вам нравится эклектика, смело экспериментируйте.

15. Несколько видов металла в интерьере — это перебор

Как раз наоборот: микс золота, хрома и цветных металлов смотрится намного интереснее.

16. В интерьере можно использовать не больше трех основных цветов

Никогда не следую этому правилу, если только сам интерьер не требует монохромности. С помощью игры цвета можно добиться разного настроения: чем больше насыщенных цветов, тем гармоничнее смотрится интерьер. Главное — умело сочетать принты и графику и избегать однотонных фактур.

17. Акцент в помещении должен быть один

При правильной композиции их может быть много. Главное — логично их сгруппировать и избежать визуального хаоса. Например, в гостиной мягкую зону выделяют с помощью кресел, ковра или композиции из картин над диваном. В столовой — с помощью большой люстры, ковра или акцентной мебели. А в зоне рабочего места идеально повесить яркую картину или арт-постер.

Источник: InMyRoom


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