Полезные советы
21.07.2024, 08:07

Почему нельзя мыть посуду в гостях: приметы

 
ФОТО: Shutterstock
Существует множество примет, которые помогают людям ловко уходить от неприятностей. Среди них есть и бытовые, которые стоит соблюдать, чтобы избежать ссор и конфликтов с близкими людьми. Мытье посуды в доме гостями может принести неожиданные последствия, поэтому стоит узнать, что на этот счет думали наши мудрые бабушки.

Недаром некоторые хозяйки прислушиваются к приметам наших предков. Многие женщины категорически запрещают гостям притрагиваться к посуде. У наших предков на этот счет было множество предрассудков, поэтому эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют познакомиться с приметами на этот счет. В них можно найти ответы на вопросы о том, что сулит семье и самому гостю вымытая посуда, стоит ли ждать неприятностей и как избежать неприятных последствий, если гость все же помыл за собой столовые приборы.

  • Если гость в доме появляется часто и решил вымыть за собой посуду просто для того, чтобы помочь и сделать приятное — проблем можно не ждать. Человек с добрыми помыслами, которого все члены семьи знают давно, не принесет в семью скандалов и неприятностей.

  • Приехавшие дальние родственники, моющие посуду, сулят новые частые встречи с ними. В случае если эти гости долгожданные, мытье посуды принесет семье удачу и скорое путешествие.

  • Мыть посуду в гостях у своих родителей — хорошая примета. Помощь таким родственникам привлекает удачу всем членам семьи.

  • Гость помыл за собой чашку — будет скорая ссора и конфликты с ним. Избежать этого можно, если хозяйка возьмет щепотку соли и бросит ее через левое плечо.

  • Незваный гость перемыл за собой всю посуду — из дома уйдут счастье и удача. Хозяйке стоит позаботиться об оберегах для дома, чтобы неприятности обошли стороной.

  • Гость перемыл всю посуду, а не только после себя, значит, в дом может проникнуть отрицательная энергетика. В этом случае после ухода визитера стоит провести обряд, защищающий жилище от неприятностей.

  • Девушка моет посуду в гостях — намывает себе хорошего жениха. Однако эта примета может сулить скорую неверность супруга, если девушка не в отношениях и находится в активном поиске партнера.

  • Свекровь моет посуду в доме невестки — скоро быть ссоре между женщинами.

  • Визитер моет руки над посудой — семью ждут проблемы в денежном плане.

  • Замужняя женщина моет в гостях посуду — можно ждать скрой ссоры и конфликтов между семьями.

  • Гость помыл столовые приборы — всем членам семьи нужно быть начеку и избегать ссоры мужчинами в ближайшую неделю.

  • Девушка помыла ножи, вилки и ложки — мужчина может уйти из семьи или начать флирт на стороне.

Приметы, связанные с посудой, могут стать неплохим предупреждением для хозяйки. Обратить внимание стоит и на то, как часто в доме бьется посуда, какие предметы чаще всего оказываются расколоченными, и что сулят такие неожиданные неприятности.

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