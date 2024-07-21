Почему нельзя мыть посуду в гостях: приметы

Если гость в доме появляется часто и решил вымыть за собой посуду просто для того, чтобы помочь и сделать приятное — проблем можно не ждать. Человек с добрыми помыслами, которого все члены семьи знают давно, не принесет в семью скандалов и неприятностей.

Приехавшие дальние родственники, моющие посуду, сулят новые частые встречи с ними. В случае если эти гости долгожданные, мытье посуды принесет семье удачу и скорое путешествие.

Мыть посуду в гостях у своих родителей — хорошая примета. Помощь таким родственникам привлекает удачу всем членам семьи.

Гость помыл за собой чашку — будет скорая ссора и конфликты с ним. Избежать этого можно, если хозяйка возьмет щепотку соли и бросит ее через левое плечо.

Незваный гость перемыл за собой всю посуду — из дома уйдут счастье и удача. Хозяйке стоит позаботиться об оберегах для дома, чтобы неприятности обошли стороной.

Гость перемыл всю посуду, а не только после себя, значит, в дом может проникнуть отрицательная энергетика. В этом случае после ухода визитера стоит провести обряд, защищающий жилище от неприятностей.

Девушка моет посуду в гостях — намывает себе хорошего жениха. Однако эта примета может сулить скорую неверность супруга, если девушка не в отношениях и находится в активном поиске партнера.

Свекровь моет посуду в доме невестки — скоро быть ссоре между женщинами.

Визитер моет руки над посудой — семью ждут проблемы в денежном плане.

Замужняя женщина моет в гостях посуду — можно ждать скрой ссоры и конфликтов между семьями.

Гость помыл столовые приборы — всем членам семьи нужно быть начеку и избегать ссоры мужчинами в ближайшую неделю.