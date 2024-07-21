Почему нельзя мыть посуду в гостях: приметы
Недаром некоторые хозяйки прислушиваются к приметам наших предков. Многие женщины категорически запрещают гостям притрагиваться к посуде. У наших предков на этот счет было множество предрассудков, поэтому эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют познакомиться с приметами на этот счет. В них можно найти ответы на вопросы о том, что сулит семье и самому гостю вымытая посуда, стоит ли ждать неприятностей и как избежать неприятных последствий, если гость все же помыл за собой столовые приборы.
Если гость в доме появляется часто и решил вымыть за собой посуду просто для того, чтобы помочь и сделать приятное — проблем можно не ждать. Человек с добрыми помыслами, которого все члены семьи знают давно, не принесет в семью скандалов и неприятностей.
Приехавшие дальние родственники, моющие посуду, сулят новые частые встречи с ними. В случае если эти гости долгожданные, мытье посуды принесет семье удачу и скорое путешествие.
Мыть посуду в гостях у своих родителей — хорошая примета. Помощь таким родственникам привлекает удачу всем членам семьи.
Гость помыл за собой чашку — будет скорая ссора и конфликты с ним. Избежать этого можно, если хозяйка возьмет щепотку соли и бросит ее через левое плечо.
Незваный гость перемыл за собой всю посуду — из дома уйдут счастье и удача. Хозяйке стоит позаботиться об оберегах для дома, чтобы неприятности обошли стороной.
Гость перемыл всю посуду, а не только после себя, значит, в дом может проникнуть отрицательная энергетика. В этом случае после ухода визитера стоит провести обряд, защищающий жилище от неприятностей.
Девушка моет посуду в гостях — намывает себе хорошего жениха. Однако эта примета может сулить скорую неверность супруга, если девушка не в отношениях и находится в активном поиске партнера.
Свекровь моет посуду в доме невестки — скоро быть ссоре между женщинами.
Визитер моет руки над посудой — семью ждут проблемы в денежном плане.
Замужняя женщина моет в гостях посуду — можно ждать скрой ссоры и конфликтов между семьями.
Гость помыл столовые приборы — всем членам семьи нужно быть начеку и избегать ссоры мужчинами в ближайшую неделю.
Девушка помыла ножи, вилки и ложки — мужчина может уйти из семьи или начать флирт на стороне.