Цветник: яркие летники, которые нужно посеять в феврале
Как шутят многие садоводы, зима — это ноябрь и декабрь, а январь-февраль — уже предвкушение весны. И действительно, световой день потихоньку прибавляется, улицы вновь наполняют звонкие песенки синичек, а цветоводам уже не терпится начать посевную компанию, пишет "Ботаничка".
Как показывает практика, оптимальный месяц для посева большинства декоративных культур — март. Тем не менее, существует ряд красивоцветущих растений, посев которых рекомендуется проводить как можно раньше — в феврале, иначе ждать их цветения приходится слишком долго.
Все эти цветы относятся к культурам с длительным периодом вегетации. Обычно их сеянцы очень долго “раскачиваются” в прорастании и нуждаются в большем количестве времени для старта, нежели большинство других цветов, поэтому с посевом таких цветов важно не опоздать.
1. Эустома (лизиантус)
Неподражаемый однолетник с цветками, которые в полураспускании легко перепутать с розой. Для наиболее раннего цветения этот очаровательный цветок рекомендуется сеять едва ли не в декабре. Но и конец января — первая половина февраля — не менее благоприятное время для начала его посева. В этом случае начало цветения большинства сортов начинается ближе к концу июля.
Позже эустому лучше не сажать, поскольку у лизиантуса очень длительный период бутонизации. В этом случае бутоны начнут распускаться только осенью. И если осеннее время выдастся ненастным, то нежные цветки будут очень сильно страдать от дождя.
Особенности посева семян эустомы на рассаду
По величине семена эустомы сопоставимы с мелкими семенами петуний, но, к счастью, они чаще всего продаются в гранулах, что существенно облегчает посев. Садоводы рекомендуют раскладывать мелкие дражированные семена влажной зубочисткой, предварительно максимально выровняв грунт в посадочной емкости и убрав крупные кусочки торфа. После того как поверхность субстрата станет ровной и однородной, в шахматном порядке сухой зубочисткой делаются крошечные лунки на расстоянии два сантиметра друг от друга, в которые аккуратно помещают семена, не засыпая сверху гранулы.
Благодаря небольшому заглублению, при последующем увлажнении из пульверизатора мелкие семена не расплываются по поверхности, а остаются на отведенных для них местах. В силу того, что первое время сеянцы эустомы очень медленно растут, расположение семян на расстоянии друг от друга в шахматном порядке в дальнейшем позволит избежать лишней пикировки.
Лучше всего семена лизиантуса прорастают на свету, поэтому емкости с посевами желательно сразу поставить под фитолампу. Пока оболочка гранул полностью не растворится, желательно как можно чаще опрыскивать посевы из распылителя или капать пипеткой непосредственно на каждое семечко.
Прорастание семян при температуре 20-25 градусов занимает 1-2 недели. Всходы эустомы очень мелкие с узкими вытянутыми семядолями. Первые месяцы лизиантусы растут настолько медленно, что иногда, кажется, будто растения и вовсе стоят на месте. Заметный скачок в развитии эустом с последующим бурным ростом обычно происходит к июню, когда растения готовы к высадке на постоянное место.
2. Бегония вечноцветущая
Бегония вечноцветущая — яркий ковровый однолетник, без которого трудно представить себе городские цветники. Благодаря появлению новых интересных сортов, этот вид бегонии стал очень популярен в частных садах и в озеленении балконов.
Бегония — один из самых неприхотливых садовых цветов, но, чтобы отпустить эти растения “в свободное плавание”, приходится вначале поставить их “на ноги”, поскольку бегония культура с очень длительным периодом вегетации. Чтобы получить цветущие кустики уже к началу лета, важно посеять бегонию как можно раньше — в январе или первой половине февраля.
Особенности посева семян бегонии вечноцветущей на рассаду
Как и все дражированные семена, гранулы распределяют в шахматном порядке на некотором расстоянии, чтобы сеянцы изначально имели пространство для роста. Грунт для посева мелкосемянных культур выбирайте без добавления перлита, поскольку частички этого материала могут помешать всходам. Даже если субстрат очень качественный, его верхний слой лучше просеять. Ведь первое время всходы бегоний настолько малы, что их не сразу можно заметить и легко потерять под крупными частичками торфа.
Первое время рекомендуется держать емкости с посевами, покрытыми целлофаном, вплотную к фитолампе. Регулярно проветривать и увлажнять из пипетки, чтобы быстрее растворить оболочку гранул. Учитывая тропическое происхождение бегонии, старайтесь поддерживать максимально высокую температуру около +35 градусов, при которой всходы появляются очень быстро (за 5-7 дней).
Первые настоящие листочки у сеянцев изначально имеют окраску, характерную для конкретного сорта — у гибридов со светлой листвой они зеленые, а у темноокрашенных — коричневые. Так как первые месяцы бегонии растут очень медленно, имеет смысл посеять их свободно или сразу в небольшие отдельные стаканчики, и тогда пикировка может не потребоваться совсем.
На постоянно место теплолюбивые бегонии высаживают, как только не будет угрозы возвратных заморозков. Растения будут одинаково хорошо расти как на солнце, так и в полутенистых местах.
3. Пеларгония
Обычно пеларгония выращивается как комнатная культура, а для украшения сада или балкона в конце весны с маточников срезают черенки и укореняют их непосредственно в грунте. Тем не менее, выращивать пеларгонии из семян для использования в качестве садового однолетника также имеет смысл.
В первую очередь, такие кустики получаются более выровненными, компактными и пушистыми, раньше зацветают, не имеют болезней, которые черенки могут унаследовать от родительских кустов, и лучше приживаются на новом месте. Дополнительным стимулом для выращивания пеларгонии из семян может послужить обилие современных сортосерий, созданных специально для выращивания в качестве однолетней культуры.
Особенности посева семян пеларгонии на рассаду
Семена некоторых видовых пеларгоний всходят с трудом (в некоторых случаях даже рекомендуется их скарификация для улучшения прорастания), но современные гибриды лишены этих недостатков, и в выращивании комнатной герани из семян нет ничего сложного.
Грунт для посева пеларгонии не должен быть слишком плодородным, для этого подойдет любой готовый субстрат для выращивания цветочной рассады. Семена у этого цветка среднего размера, но все-же чрезмерно заглублять их в почву более чем на 3 миллиметра не нужно, поскольку им необходим кислород для лучшего прорастания.
В отличие от многих однолетних растений, для появления всходов пеларгонии не требуется солнечного света, поэтому емкости с посевами можно держать в тени при температуре +19…+25 градусов. От посева до прорастания гибридных пеларгоний в среднем проходит 10-15 дней. Однако, некоторые старые сорта могут всходить и дольше (до 45 дней).
В рассадном возрасте сеянцы пеларгоний очень неприхотливы, имеют средний темп роста и не требуют особенного ухода. Подсветка рассады требуется обычно только в феврале и в отдельные пасмурные дни марта, но в целом сеянцам хватает естественного света при размещении их на светлых окнах. Растения, посеянные в феврале, зацветают уже в июне-июле. Для постоянного места проживания им выбирают солнечные участки или легкую полутень.
4. Виола
Виола — один из самых популярных садовых цветов с оригинальным узнаваемым рисунком на лепестках. Чаще всего яркие анютины глазки выращиваются в качестве двулетников. Однако, у вас не хватает терпения ждать так долго, то можно использовать виолы в качестве однолетней культуры. И в этом нет ничего сложного, виола легко перестроится, если посеять ее семена в помещении в первой половине февраля. В этом случае цветение начнется уже в первый год к середине мая.
Особенности посева семян виолы на рассаду
Семена виолы средней величины и их можно заглубить в грунт приблизительно на 2-5 миллиметров. Оптимальная температура прорастания +18…+20 градусов. Средний срок появления всходов 7 дней. По наблюдениям садоводов, в емкостях, расположенных на свету, семена прорастают быстрее.
Развиваются сеянцы виолы довольно быстро, поэтому после появления двух настоящих листьев их лучше сразу распикировать в отдельные стаканчики. Однако виола способна хорошо переносить тесноту, и если места на подоконнике немного, то можно держать сеянцы в общей емкости без пикировки до самой высадки в грунт.
Единственной сложностью, с которой можно столкнуться при выращивании рассады — нападение паутинного клеща, который очень любит селиться на нежных листочках “анютиных глазок”.
В силу высокой холодостойкости высаживать рассаду на постоянное место можно уже в начале мая, ведь виолы не бояться периода холодов и выдерживают даже небольшие заморозки. Пересадки виолы переносят очень легко даже в цветущем состоянии. Лучше выбирать для посадки виол солнечное место, где растения покажут себя во всей красе, но при этом очень важно обеспечивать анютиным глазками регулярный полив.
5. Калибрахоа
Еще совсем недавно “младшую сестру” петунии, отличающуюся более мелкими цветками и листвой, можно было купить исключительно в виде укорененных черенков, ведь размножалась она только лишь вегетативным путем. Долгое время черенкование было единственным способом получения рассады, сохраняющей все признаки материнских растений.
Но стараниями селекционеров с недавнего времени в продаже стали появляться первые гибриды калибрахоа, которые можно самостоятельно выращивать из семян, так как сеянцы сохраняют все сортовые характеристики. Первым таким гибридом стал Kabloom Blue с темно фиолетовыми цветками. А сегодня выбор семенных калибрахоа уже довольно широк.
Особенности посева семян калибрахоа на рассаду
Калибрахоа растут гораздо медленнее чем петунии, поэтому их посев проводят гораздо раньше. Первая воловина февраля — крайний срок посева этих цветов, чтобы успеть полюбоваться полноценным цветением (по возможности, лучше начать посев все же как можно раньше).
Семена калибрахоа столь же мелкие, как и семена петуний, поэтому принципы посева обоих растений очень схожи. Для высева семян выбирается легкий почвогрунт, предназначенный для выращивания рассады цветов (желательно без добавления перлита, т.к. “камешки” могут прикрыть всходы, смещаясь при поливе).
Семена равномерно распределяются зубочисткой по поверхности увлаженного грунта, после чего накрываются целлофановым пакетом и помещаются под лампу. Оптимальная температура для появления всходов +23…+28 градусов.
Калибирахоа не требуют прищипки, так как самостоятельно ветвятся с самого раннего возраста. К июню сеянцы превращаются в небольшие плотные кустики с нежными стеблями, слегка ниспадающими за края кашпо. Это растение очень теплолюбиво и светолюбиво поэтому лучше размещать подвесы на балконах или террасах южной ориентации.