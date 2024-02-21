Цветник: яркие летники, которые нужно посеять в феврале

Благодаря небольшому заглублению, при последующем увлажнении из пульверизатора мелкие семена не расплываются по поверхности, а остаются на отведенных для них местах. В силу того, что первое время сеянцы эустомы очень медленно растут, расположение семян на расстоянии друг от друга в шахматном порядке в дальнейшем позволит избежать лишней пикировки.

По величине семена эустомы сопоставимы с мелкими семенами петуний, но, к счастью, они чаще всего продаются в гранулах, что существенно облегчает посев. Садоводы рекомендуют раскладывать мелкие дражированные семена влажной зубочисткой, предварительно максимально выровняв грунт в посадочной емкости и убрав крупные кусочки торфа. После того как поверхность субстрата станет ровной и однородной, в шахматном порядке сухой зубочисткой делаются крошечные лунки на расстоянии два сантиметра друг от друга, в которые аккуратно помещают семена, не засыпая сверху гранулы.

Позже эустому лучше не сажать, поскольку у лизиантуса очень длительный период бутонизации. В этом случае бутоны начнут распускаться только осенью. И если осеннее время выдастся ненастным, то нежные цветки будут очень сильно страдать от дождя.

Неподражаемый однолетник с цветками, которые в полураспускании легко перепутать с розой. Для наиболее раннего цветения этот очаровательный цветок рекомендуется сеять едва ли не в декабре. Но и конец января — первая половина февраля — не менее благоприятное время для начала его посева. В этом случае начало цветения большинства сортов начинается ближе к концу июля.

Все эти цветы относятся к культурам с длительным периодом вегетации. Обычно их сеянцы очень долго “раскачиваются” в прорастании и нуждаются в большем количестве времени для старта, нежели большинство других цветов, поэтому с посевом таких цветов важно не опоздать.

Как показывает практика, оптимальный месяц для посева большинства декоративных культур — март. Тем не менее, существует ряд красивоцветущих растений, посев которых рекомендуется проводить как можно раньше — в феврале, иначе ждать их цветения приходится слишком долго.

Первое время рекомендуется держать емкости с посевами, покрытыми целлофаном, вплотную к фитолампе. Регулярно проветривать и увлажнять из пипетки, чтобы быстрее растворить оболочку гранул. Учитывая тропическое происхождение бегонии, старайтесь поддерживать максимально высокую температуру около +35 градусов, при которой всходы появляются очень быстро (за 5-7 дней).

Как и все дражированные семена, гранулы распределяют в шахматном порядке на некотором расстоянии, чтобы сеянцы изначально имели пространство для роста. Грунт для посева мелкосемянных культур выбирайте без добавления перлита, поскольку частички этого материала могут помешать всходам. Даже если субстрат очень качественный, его верхний слой лучше просеять. Ведь первое время всходы бегоний настолько малы, что их не сразу можно заметить и легко потерять под крупными частичками торфа.

Бегония — один из самых неприхотливых садовых цветов, но, чтобы отпустить эти растения “в свободное плавание”, приходится вначале поставить их “на ноги”, поскольку бегония культура с очень длительным периодом вегетации. Чтобы получить цветущие кустики уже к началу лета, важно посеять бегонию как можно раньше — в январе или первой половине февраля.

Бегония вечноцветущая — яркий ковровый однолетник, без которого трудно представить себе городские цветники. Благодаря появлению новых интересных сортов, этот вид бегонии стал очень популярен в частных садах и в озеленении балконов.

Прорастание семян при температуре 20-25 градусов занимает 1-2 недели. Всходы эустомы очень мелкие с узкими вытянутыми семядолями. Первые месяцы лизиантусы растут настолько медленно, что иногда, кажется, будто растения и вовсе стоят на месте. Заметный скачок в развитии эустом с последующим бурным ростом обычно происходит к июню, когда растения готовы к высадке на постоянное место.

Лучше всего семена лизиантуса прорастают на свету, поэтому емкости с посевами желательно сразу поставить под фитолампу. Пока оболочка гранул полностью не растворится, желательно как можно чаще опрыскивать посевы из распылителя или капать пипеткой непосредственно на каждое семечко.

Первые настоящие листочки у сеянцев изначально имеют окраску, характерную для конкретного сорта — у гибридов со светлой листвой они зеленые, а у темноокрашенных — коричневые. Так как первые месяцы бегонии растут очень медленно, имеет смысл посеять их свободно или сразу в небольшие отдельные стаканчики, и тогда пикировка может не потребоваться совсем.

На постоянно место теплолюбивые бегонии высаживают, как только не будет угрозы возвратных заморозков. Растения будут одинаково хорошо расти как на солнце, так и в полутенистых местах.

3. Пеларгония

Обычно пеларгония выращивается как комнатная культура, а для украшения сада или балкона в конце весны с маточников срезают черенки и укореняют их непосредственно в грунте. Тем не менее, выращивать пеларгонии из семян для использования в качестве садового однолетника также имеет смысл.

В первую очередь, такие кустики получаются более выровненными, компактными и пушистыми, раньше зацветают, не имеют болезней, которые черенки могут унаследовать от родительских кустов, и лучше приживаются на новом месте. Дополнительным стимулом для выращивания пеларгонии из семян может послужить обилие современных сортосерий, созданных специально для выращивания в качестве однолетней культуры.

Особенности посева семян пеларгонии на рассаду

Семена некоторых видовых пеларгоний всходят с трудом (в некоторых случаях даже рекомендуется их скарификация для улучшения прорастания), но современные гибриды лишены этих недостатков, и в выращивании комнатной герани из семян нет ничего сложного.

Грунт для посева пеларгонии не должен быть слишком плодородным, для этого подойдет любой готовый субстрат для выращивания цветочной рассады. Семена у этого цветка среднего размера, но все-же чрезмерно заглублять их в почву более чем на 3 миллиметра не нужно, поскольку им необходим кислород для лучшего прорастания.