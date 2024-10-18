Какая сторона фольги на самом деле верная и почему?

Алюминиевая фольга — один из самых незаменимых помощников на любой кухне. Она используется для выпечки, мы заворачиваем в нее бутерброды, мы даже кладем в нее нарезку, когда убираем в холодильник. Но на какую сторону класть эти самые бутерброды? А какая сторона должна смотреть вверх, если вы решили запечь что-то в фольге в духовке?

На самом деле сторона фольги не имеет ровно никакого значения — так утверждают производители этой самой фольги и почему бы нам с вами им не поверить? Обе стороны фольги выполняют свои функции одинаково хорошо, вне зависимости от того, запекаем мы или храним в ней продукты.

Оказывается внешний вид фольги — это всего лишь результат процесса ее производства. На финальном этапе ее изготовления оба слоя фольги должны пройти через прокатный станок и та сторона, которая при этом соприкасается со стальными роликами станка, становится блестящей, а вторая остается матовой.