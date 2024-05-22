Порошок, гель или таблетки: что лучше использовать при стирке?
Многие хозяйки, регулярно сталкивающиеся со стиркой вещей, задумываются о выборе хорошего чистящего средства. Гель для стирки или порошок — что лучше выбрать для того, чтобы добиться более эффективного результата? Портал alladvices.ru разбирается в вопросе о том, что лучше — стирать порошком или гелем, каковы достоинства, недостатки и особенности каждого из представленных видов, а также какие еще есть альтернативы порошку.
Порошок – оцениваем со всех сторон
Стиральный порошок является традиционным и универсальным чистящим средством, которое, однако, не лишено своих недостатков. К ним можно отнести перечисленные далее минусы:
Сыпучесть, из-за которой порошок не составляет труда рассыпать или насыпать в машинку больше, чем необходимо для стирки одежды. Рассыпание порошка чревато уборкой.
Неудобство хранения многих упаковок с порошком — некоторые занимают много места на кухне или в ванной комнате, что в особенности касается больших мешков с порошком.
В процессе использования порошка в воздух может подниматься мелкая пыль, которая становится настоящим испытанием для людей с аллергией. Приходится отказываться.
Некоторые порошки весьма проблематично вымываются из барабана машинки. Вот почему часто средство предварительно растворят в воде, после чего добавляют к стирке.
Однако, разбираясь в вопросе о том, что лучше — порошок или гель для стирки, нельзя не указать и преимущества стирального порошка, которые нельзя отрицать. К ним можно отнести высокую отстирывающую способность (благодаря содержанию абразивных частиц) и доступную стоимость.
Жидкие гели – почему так популярны?
Что лучше стирает — порошок или гель? Чтобы ответить на данный вопрос, необходимо подробно узнать о свойствах и особенностях жидких гелей для стирки. Так, к достоинствам можно отнести:
Удобное хранение и применение, так как обычно гели размещаются в небольших емкостях, не занимающих много места и не создающих трудностей при эксплуатации.
Сниженный вред для аллергиков благодаря отсутствию вредных выбросов во время распаковки и применения гелей для стирки одежды в стиральной машине.
После завершения стирки гели не оставляют на внутренней поверхности барабана никаких разводов, а также легко вымываются вместе с водой. Ничего не надо чистить!
Более деликатное воздействие на ткани, благодаря чему они меньше деформируются.
Казалось бы, все понятно — осталось узнать, какой гель для стирки самый лучший и навсегда отказаться от использования стирального порошка. Но не все так просто, так как у гелей есть один весьма существенный недостаток — у них более низкая чистящая способность по сравнению с порошком. Это значит, что нет смысла пытаться отстирать при помощи геля застарелое пятно. Вот почему многие хозяйки держат у себя как порошок, так и самый лучший гель для стирки.
Альтернатива – таблетки для стирки
Также хозяек волнует вопрос о том, что лучше – гель для стирки или капсулы. На самом деле таблетки для стирки представляют большой интерес, так как они обладают многими плюсами:
Хорошая отстирывающая способность при весьма щадящем отношении к ткани.
Часто в таблетках содержится вещество, защищающее барабан машинки от накипи.
Некоторые капсулы растворяются постепенно, выделяя те или иные активные вещества.
Простое применение — достаточно положить таблетку в барабан и начать стирку. Вот и все!
Капсулы удобно хранить, они не рассыпаются и не выбрасывают в воздух мелкую пыль.
Однако не все так радужно, ведь с применением капсул иногда возникают некоторые проблемы. Так, спорным вопросом является дозировка таблеток. Например, для наполовину загруженного барабана требуется половина таблетки, которая при раскалывании рассыпается в тот же порошок.
Так что же лучше из этого?
Не имеет особого значения, что вы используете – гель, порошок или таблетки для стирки, так как все эти средства хоть и предназначены для одной и той же цели, применяют для ее достижения разные методы. Вот почему не совсем уместно сравнивать их. Однако все же можно привести некоторые советы, которые помогут вам подобрать средство для стирки вещей:
Определитесь с задачами — если нужно постирать деликатные ткани, которые почти не грязные, используйте гель, так как он бережно воздействует на тканевые волокна. Пятна застарелые и въевшиеся? Здесь уже можно использовать порошок или таблетки.
Учитывайте такой фактор, как аллергия. Если у вас или ваших домашних есть аллергия, необходимо отказаться от использования порошка, заменив его на гель для стирки.
Гель для стирки — какой лучше?
Сложно дать ответ на этот вопрос, так как на сегодняшний день можно приобрести гели от различных производителей, среди разнообразия которого можно запутаться. Поэтому оптимальным шагом будет дать рекомендации как выбрать гель для стирки:
Приобретайте гели только от проверенных и известных производителей, за качество продукции которых вы не сомневаетесь. Помните, что на кону стоит не только чистота, но и сохранность ваших вещей — некачественный гель может свести все усилия по стирке на нет и даже привести к порче одежды. Подумайте два раза, прежде чем купить такой гель.
Лучший гель для стирки белья не обязательно должен стоить дороже остальных — ищите в среднем ценовом сегменте, где достаточно большой и разнообразный выбор, а также достойное качество. Чрезмерно дешевые гели должны вызывать у вас как минимум подозрения, а на дорогих можно без шуток разориться, особенно если вы часто стираете.
Лучший совет — держите в хозяйстве как порошок, так и гель для стирки, используя их поочередно по мере необходимости. Не стоит делать каждое из средств универсальным — результат не тот.