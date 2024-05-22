Порошок, гель или таблетки: что лучше использовать при стирке?

Порошок – оцениваем со всех сторон

Однако, разбираясь в вопросе о том, что лучше — порошок или гель для стирки, нельзя не указать и преимущества стирального порошка, которые нельзя отрицать. К ним можно отнести высокую отстирывающую способность (благодаря содержанию абразивных частиц) и доступную стоимость.

Жидкие гели – почему так популярны?

Что лучше стирает — порошок или гель? Чтобы ответить на данный вопрос, необходимо подробно узнать о свойствах и особенностях жидких гелей для стирки. Так, к достоинствам можно отнести:

Казалось бы, все понятно — осталось узнать, какой гель для стирки самый лучший и навсегда отказаться от использования стирального порошка. Но не все так просто, так как у гелей есть один весьма существенный недостаток — у них более низкая чистящая способность по сравнению с порошком. Это значит, что нет смысла пытаться отстирать при помощи геля застарелое пятно. Вот почему многие хозяйки держат у себя как порошок, так и самый лучший гель для стирки.