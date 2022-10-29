Интерьерный гороскоп, или Как оформить квартиру для каждого знака Зодиака

Дева Практичный перфекционизм течет в крови Дев — аналитический ум требует чистого и незахламленного пространства вокруг. Что касается вашего дома, то вы крайне разборчивы и дотошны. Попробуйте изменить своей любви нейтральным тонам и приобретите несколько произведений искусства, чтобы оживить вашу стерильную квартиру. Весы

Когда Лев входит в комнату, его легко узнать. И когда вы входите в комнату ко Льву, сразу становится понятно, чья она. Интерьер жилища Льва очень часто может шокировать неподготовленного человека — пышный и смелый темперамент виден и в обстановке. Львам по душе яркие цвета, экзотические узоры (привет, леопардовый принт!) и выразительные элементы. Любителям бежевого и спокойного здесь делать нечего.

Рак Вот кто и любит уютные тихие вечера дома, так это Раки. Вы — самые домашние из всех знаков зодиака и поговорка „мой дом — моя крепость“ про вас. Вам подходит скандинавский стиль, основанный на понятии хюгге — искусство уюта. Комфортные и уютные пледы и подушки, обилие дневного света и полки с любимыми книгами. Лев

Двойственность Близнецов нередко заставляет их метаться между вариантами решения и интерьер дома не исключение. Поэтому выбирайте лучшее из обоих стилей: старомодный деревенский дом (застекленные шкафчики, керамическая мойка) и утонченным модерном (хромированная техника, модные открытые полки). Кстати, стиль современного деревенского дома признан самым популярным и уютным стилем в 2017 году.

Телец Этот приземленный знак любит все, связанное с природой — шероховатое дерево, необработанный камень, но ему по душе и милые, чувственные настроения, например, розовые стены и мраморные столешницы. Вы щедры и упорны по характеру, поэтому объединяйте эти качества и в интерьере, и не забывайте заполнить дом свежими цветами и зелеными растениями.

Овен Под стать вашему упрямому и стойкому характеру ваш дом отражает вашу любовь к силе и нелюбви к откладыванию на потом. Овен — знак огня, поэтому вам нравятся выкованные в печи материалы, например, сталь и железо, но также важно отразить вашу устремленность к перфекционизму через незаконченность — необработанное дерево, голый бетон, черные или металлические трубы.

Весов любят все и это несложно — они очаровательны и разумны. Эти качества лучше всего видны в современном стиле 50-х и 60-х годов — идеальное равновесие между функциональностью, полетом дизайнерской мысли и уютом. Выбирайте теплое жесткое дерево, например, тик или розовое, золотые и бронзовые акценты и мебель с аккуратным силуэтом и гладкими линиями — это хорошо будет смотреть в вашем просторном и счастливом доме.

Скорпион



Будучи самым загадочным знаком зодиака, Скорпионы таят в себе некую внутреннюю силу, которая так привлекает к ним людей, но также они очень милы. Поэтому им очень подходит этот состаренный стиль с потертым деревом и немного мятым текстилем. Он сложнее, чем кажется на первый взгляд, и в то же время создает ощущение расслабленности и безмятежности.

Стрелец



Яркий, свободный и непохожий на других Стрелец любит путешествовать и оставлять в своем доме небольшие напоминания о местах, где побывал — коврики, костяные сувениры, кожаные аксессуары, тканые пледы. Вы и перфекционизм — два полюса, поэтому творческий беспорядок дома — это ваша стихия. Перевешивайте картины, меняйте текстиль, красьте стены и мебель — перемен требуют ваши сердца.



Козерог

зВаш практичный подход к личным делам не терпит ерунды, неопределенности или отношения „абы как“. Симметрия, баланс и все по своим местам — только в такой обстановке вы можете расслабиться. Козероги — поклонники традиционного стиля, однако без дыхания старины. Они предпочитают изысканную мебель, со вкусом подобранную цветовую палитру и узоры. Козероги не чураются современных технологий и новшеств, но следят за тем, чтобы это гармонично и естественно вписывалось в их мир.

Водолей

Эксцентричность и нарушение правил — ваш конек. Вы тяготеете к изобретательному дизайну с нолейостальгическими акцентами. Вам скучен традиционный дизайн, вы себя чувствуете хорошо, когда смешиваются узоры, совмещается несовместимое. А винтажные и старинные вещицы необязательно должны быть функциональными — один лишь вид затейливого предмета приносит вам эстетическое удовольствие.



Рыбы

Мечтательные и эмоциональные Рыбы обожают море и океаны, поэтому в их доме должно быть минимум несколько элементов в морском стиле. Постелите дома несколько плетеных ковриков песчаного цвета, используйте белый лен и текстиль голубых оттенков. Такой дом станет для вас тихой гаванью, куда ваш корабль с удовольствием будет заходить каждый день.