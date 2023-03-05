Вещи в доме, которые будут отталкивать удачу и деньги этой весной

Распознать вещи с негативной энергетикой и нейтрализовать их влияние не так сложно, пишет dailyhoro.ru.

Вещи, которые оттолкнут удачу и деньги этой весной:

Разбитые зеркала и посуда

Разбитое зеркало или посуда — дурной знак. Хранить такие вещи у себя дома очень опасно, поскольку они могут лишить нас жизненных сил. Вещи со сколами и трещинами несут в себе энергетику нищеты, которая не позволит благополучию и процветанию просочиться в ваш дом.

Перевернутая подкова

Подкова — это оберег, который приносит в дом счастье, удачу, процветание при одном важном условии — подкова должна быть расположена в правильном месте. От того, в какой зоне она располагается, зависит, посетит дом удача или покинет его. Бытует мнение, что повешенная концами вниз подкова отпугивает удачу. Но данный оберег недостаточно просто взять и перевесить: так вы можете нарушить его энергетику и усугубить ситуацию. Необходимо энергетически очистить предмет, прежде чем перемещать его в доме.

Искусственные цветы

Цветы — символ жизни, если они живые. Искусственные цветы несут в себе некротическую энергетику, что особенно опасно весной, когда природа вокруг оживает. Такие цветы могут принести в дом плохие новости, проблемы с удачей, здоровьем и деньгами.

Чужие вещи

Чужие вещи очень опасны, ведь они впитывают энергетику прежнего владельца. Прежде чем принять такой предмет, необходимо провести ритуал очищения вещи от негатива. В противном случае он будет отталкивать удачу и притягивать несчастья, просто лежа на полке.

Пустой кошелек

Многие люди приобретают кошелек про запас. Закупаться вещами впрок — хорошая привычка, но пустой бумажник в доме — дурная примета. Обладателя пустого кошелька рано или поздно настигнет разорение или другие крупные убытки. Помните, что в любом бумажнике должны лежать одна монетка, одна купюра и хотя бы один амулет.