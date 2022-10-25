Дизайн: 5 вещей, из-за которых интерьер смотрится дешево

Скудное освещение

Недостаточное освещение в комнате — крайне неудачный ход при оформлении интерьера. Одиноко свисающая с потолка люстра явно не говорит в пользу помещения, а лишь портит общее впечатление. Сценарий необходимо продумывать очень тщательно: например, в гостиной, разделенной на функциональные зоны, уместно будет разместить точечное освещение (бра, оригинальные настольные лампы); в кухне — обязательно добавить хорошие элементы освещения в зону готовки.

Кстати, недостаточно продуманное освещение не только портит общую картину интерьера, но и визуально “поглощает” углы комнаты. А вот если установить дополнительное освещение в ниши или темные углы, то зрительно помещение будет казаться гораздо больше.

Обилие устаревшего декора

Большое количество разнообразных статуэток, фигурок и игрушек, подаренных вам родственниками 10 лет назад, конечно говорит о вашей сентиментальности. Но если они потеряли свой внешний вид, облупились или порвались, то не стоит их хранить на самом видном месте в своей квартире. Это же касается и разнообразных картин неизвестных художников, на которых изображены деревенские просторы и лесные пейзажи — это прошлый век. Уж лучше перенесите на холст оцифрованную картинку, которую нарисовал ваш ребенок.

Лепнина из полиуретана

Столь широко распространенная полиуретановая лепнина, служащая заменой гипсовым элементам декора, вопреки всеобщему мнению далеко не всегда актуальна в интерьере и зачастую не способна ему соответствовать. К сожалению, в большинстве случаев детали из полиуретана могут лишь удешевить обстановку комнаты.

Если без этого элемента не обойтись, попробуйте выкрасить лепнину в цвет стен: так вы сможете визуально сделать этот элемент более естественным и не столь экономно выглядящим.

Имитация стиля