Дизайн: 5 вещей, из-за которых интерьер смотрится дешево
Иногда тщательно продуманная идея может выглядеть на деле далеко не так радужно, как задумывалось. А все потому, что при ее реализации были недостаточно грамотно подобраны те или иные элементы декора, которые внесли свою “ложку дегтя” в обстановку и разрушили ее гармоничный вид, пишет Postel-Deluxe.ru.
Скудное освещение
Недостаточное освещение в комнате — крайне неудачный ход при оформлении интерьера. Одиноко свисающая с потолка люстра явно не говорит в пользу помещения, а лишь портит общее впечатление. Сценарий необходимо продумывать очень тщательно: например, в гостиной, разделенной на функциональные зоны, уместно будет разместить точечное освещение (бра, оригинальные настольные лампы); в кухне — обязательно добавить хорошие элементы освещения в зону готовки.
Кстати, недостаточно продуманное освещение не только портит общую картину интерьера, но и визуально “поглощает” углы комнаты. А вот если установить дополнительное освещение в ниши или темные углы, то зрительно помещение будет казаться гораздо больше.
Обилие устаревшего декора
Большое количество разнообразных статуэток, фигурок и игрушек, подаренных вам родственниками 10 лет назад, конечно говорит о вашей сентиментальности. Но если они потеряли свой внешний вид, облупились или порвались, то не стоит их хранить на самом видном месте в своей квартире. Это же касается и разнообразных картин неизвестных художников, на которых изображены деревенские просторы и лесные пейзажи — это прошлый век. Уж лучше перенесите на холст оцифрованную картинку, которую нарисовал ваш ребенок.
Лепнина из полиуретана
Столь широко распространенная полиуретановая лепнина, служащая заменой гипсовым элементам декора, вопреки всеобщему мнению далеко не всегда актуальна в интерьере и зачастую не способна ему соответствовать. К сожалению, в большинстве случаев детали из полиуретана могут лишь удешевить обстановку комнаты.
Если без этого элемента не обойтись, попробуйте выкрасить лепнину в цвет стен: так вы сможете визуально сделать этот элемент более естественным и не столь экономно выглядящим.
Имитация стиля
Стремление недорого оформить комнату в том или ином стиле интерьера, отличающемся эффектностью, зачастую оборачивается катастрофой, ведь результат больше напоминает неудачную имитацию, нежели воплощение реальной идеи на практике. Например, классический стиль — далеко не бюджетен: он требует применения дорогих отделочных материалов, небюджетной мебели.
Еще один пример обманчиво простого стиля — лофт. Одной лишь имитации кирпича и грубо сколоченного столика в спальне еще недостаточно для получения стильно оформленного пространства в том самом индустриальном стиле.
Если вы хотите недорого оформить интерьер и при этом не попасть впросак, отдайте предпочтение более нейтральным в своем исполнении и лаконичным стилям, например, эко или кантри.
Устаревшая мебельная фурнитура
Такая незначительная, казалось бы, деталь как фурнитура может испортить интерьер в целом. Даже недорогая мебель, но оформленная стильными, необычными ручками, будет смотреться куда выгоднее стандартного классического варианта, который сильно удешевляет общую картину.
Попробуйте подобрать к мебели нестандартную фурнитуру: вы будете удивлены тому, насколько изменится пространство комнаты в целом. Оно станет более гармоничным, приобретет лоск и стиль.
При оформлении комнаты, независимо от задумки, важно руководствоваться простым и действенным правилом: все элементы интерьера должны гармонировать между собой и создавать целостную картину стильно оформленного помещения.