Плесень в цветочных горшках? Не проблема!

Попробуйте растение поливать немного реже, сделать хороший дренаж, прочистить отверстия в дне горшка. Вполне возможно, что растение просто не успевает впитывать всю воду, и она, испаряясь с поверхности земли, образует солевой налет. Замените частые скудные поливы на редкие, но обильные, с полным промыванием всей почвы.

Если более редкие поливы не помогли и избавиться от плесени в горшке не удалось, пересадите растение в горшок меньшего размера (если вы видите, что корни занимают лишь часть земли). Можно обойтись и без полной пересадки, просто замените верхний слой земли в горшке.

Горшок тщательно вымойте и сполосните кипятком. Если есть возможность, прокипятите его целиком в кастрюле или ведре с водой. Затем просушите, на дно насыпьте гравий или молотый кирпич, чтобы обеспечить дренаж.

Новую землю перед засыпанием прокалите в жарочном шкафу или на плите либо пропарьте, чтобы уничтожить все имеющиеся в ней микробы и споры плесени. Учтите, что даже покупная земля часто заражена, поэтому требует дополнительной обработки. Чтобы пропарить землю, насыпьте ее в дуршлаг и поставьте над кастрюлей с кипящей водой. Держите, пока земля не станет горячей.

Поливайте растение только мягкой водой. Для этого налейте воду в емкости за 1-2 дня и оставьте отстаиваться. Никогда не поливайте цветы водой из-под крана — это очень вредно для них. Если есть возможность, пропускайте воду через фильтр с ионообменником — вода обогатится полезным калием, а хлора, кальция и магния при этом станет меньше.

Раз в месяц поливайте растения водой с добавлением 1-2 капель лимонного сока на литр. Кроме того, можно использовать щавелевую кислоту, но постарайтесь не добавлять ее слишком много.

Обеспечьте нормальную влажность в комнате, поскольку сухость может быть одной из причин налета в цветочном горшке. Лучшим решением будет купить ионный увлажнитель воздуха, но можно просто оставлять на радиаторах отопления влажные полотенца на ночь.

