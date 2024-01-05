Слезы дизайнера: 9 самых частых ошибок в украшении интерьера

Неправильное освещение

Даже самые изысканные комнаты можно испортить неподходящим освещением. Лучше всего смотрится зонированное освещение светильниками, торшерами, бра, подсветкой и настольной лампой, а не одной яркой лампой под потолком. Если в помещении мало дневного света, то используйте зеркала, которые будут отражать свет и сделают комнату светлее.

Вы вешаете картины на неправильной высоте

Если вы нашли идеальную картину, а для нее идеальную раму, то важно не допустить ошибку, повесив картину на неправильной высоте. Центр картины должен быть на уровне глаз — это примерно полтора метра от пола, что намного ниже, чем люди обычно представляют. Если вы вешаете на стену несколько работ, то вам нужно подумать не только о высоте, но и о расположении картин. Тщательно представьте (а еще лучше нарисуйте), где будут располагаться картины, прежде чем забивать гвоздь в стену.

На диване слишком много декоративных подушек

Декоративные подушки — это недорогой, простой и эффектный способ преобразить целый диван, а вместе с ним и целую зону в комнате. Однако не следует слишком увлекаться, иначе подушки займут всю поверхность дивана и сидеть будет негде. Если подушки износились, и слежались и стали плоскими — смело избавляйтесь от них. Придерживайтесь неписаного правила — покупайте новую подушку, только если готовы расстаться со старой.

Вы слепо следуете моде

Конечно, периодически следует обновлять интерьер, но избегайте использования каждого тренда в собственном доме. Цвет года будет меняться каждый год, но это не значит, что вы должны перекрашивать всю гостиную в нежно-розовый или светло-голубой. Как и мода в одежде, определенные вещи подходят определенным людям, поэтому адаптируйте, но не копируйте. Если в моде темная, мрачная палитра, а у вас небольшая квартира, то покрасьте в темный только одну стену и оттените ее ярким акцентом, например, стулом с леопардовым принтом.

Вы злоупотребляете декоративной росписью