Слезы дизайнера: 9 самых частых ошибок в украшении интерьера
Все дело в деталях — это верно, но именно мелочи способны, как и сделать интерьер великолепным, так и полностью загубить его. Прежде чем приступить к преображению своего жилища, Popsugar рекомендует вам ознакомиться с 9 самыми распространенными ошибками в дизайне интерьера.
Неправильное освещение
Даже самые изысканные комнаты можно испортить неподходящим освещением. Лучше всего смотрится зонированное освещение светильниками, торшерами, бра, подсветкой и настольной лампой, а не одной яркой лампой под потолком. Если в помещении мало дневного света, то используйте зеркала, которые будут отражать свет и сделают комнату светлее.
Вы вешаете картины на неправильной высоте
Если вы нашли идеальную картину, а для нее идеальную раму, то важно не допустить ошибку, повесив картину на неправильной высоте. Центр картины должен быть на уровне глаз — это примерно полтора метра от пола, что намного ниже, чем люди обычно представляют. Если вы вешаете на стену несколько работ, то вам нужно подумать не только о высоте, но и о расположении картин. Тщательно представьте (а еще лучше нарисуйте), где будут располагаться картины, прежде чем забивать гвоздь в стену.
На диване слишком много декоративных подушек
Декоративные подушки — это недорогой, простой и эффектный способ преобразить целый диван, а вместе с ним и целую зону в комнате. Однако не следует слишком увлекаться, иначе подушки займут всю поверхность дивана и сидеть будет негде. Если подушки износились, и слежались и стали плоскими — смело избавляйтесь от них. Придерживайтесь неписаного правила — покупайте новую подушку, только если готовы расстаться со старой.
Вы слепо следуете моде
Конечно, периодически следует обновлять интерьер, но избегайте использования каждого тренда в собственном доме. Цвет года будет меняться каждый год, но это не значит, что вы должны перекрашивать всю гостиную в нежно-розовый или светло-голубой. Как и мода в одежде, определенные вещи подходят определенным людям, поэтому адаптируйте, но не копируйте. Если в моде темная, мрачная палитра, а у вас небольшая квартира, то покрасьте в темный только одну стену и оттените ее ярким акцентом, например, стулом с леопардовым принтом.
Вы злоупотребляете декоративной росписью
Да, вооружившись ведром краски и кисточками, из стены можно сделать конфетку, а можно, наоборот, все загубить. Трафареты, наклейки, переводки, декоративные эффекты должны сочетаться со всеми элементами в комнате, а не перетягивать все внимание на себя. И забудьте про роспись мочалкой. Просто забудьте.
Вы храните ненужные вам вещи
Тяжело избавиться от вещей, которые дороги вам как память, или за которые вы заплатили немаленькую сумму. Но если они лишь собирают пыль, не служат как стильный акцент, а скорее захламляют ваш дом, нежели делают его уютным, то пора с ними попрощаться. Будьте критичны — оставьте только то, что вам действительно нужно, и избавьтесь от остального.
Вы ставите мебель в плотную к стене
Профессиональные дизайнеры содрогаются в ужасе, когда видят, что мебель в гостиной придвинута к стене. Пустой место посреди комнаты не только выглядит странно, но и создает неуютное, формальное ощущение. Не “копите” пространство, используйте его для того, чтобы сделать комнату приятной, уютной, стильной. Поверьте, поставить диван спинкой к проходу — абсолютно нормальная практика.
Вы игнорируете практические потребности
Будьте реалистами — определите потребности, желания и бюджет вашей семьи, и разрабатывайте дизайн соответственно. Как бы вам ни хотелось заиметь шикарный зеркальный кофейный столик золотого века Голливуда, если у вас есть маленькие дети, то лучше купить мягкую оттоманку. Глупо вкладывать в один предмет бюджет всей комнаты. По-настоящему хорошая комната — та, где вам удобно.
Вы начинаете дизайн без плана
Каждое пространство должно быть функциональным и иметь свой стиль. Все это нужно выяснить и определить до того, как вы начнете украшать комнату. Даже у помещений с эклектичным стилем есть своя схема дизайна, которая “склеивает” все элементы в единое целое. Если вы не определите для себя единую тему или стиль, комната быстро превратится в хаос. Необязательно заранее знать место расположения каждой мелочи, но общая идея быть должна.