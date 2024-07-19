Для чего нужен нижний ящик под духовкой? 99% людей используют его неправильно

Изначально эта полочка была разработана для того, чтобы поддерживать температуру вынутых из духовки блюд, на оптимальном уровне, не позволяя им полностью остыть. Особенно — по мнению разработчиков прекрасной полочки — это могло помочь при подаче на стол десертов. Они не успевали остынуть за то время, пока радушные хозяева и их гости поглощали первое, второе и компот.