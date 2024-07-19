19.07.2024, 07:07
Для чего нужен нижний ящик под духовкой? 99% людей используют его неправильно
ФОТО:
Все, у кого дома установлена современная плита, знают, что в ней есть нижний выдвижной ящичек, который чаще всего используется для хранения разной кухонной утвари, например, противня. Но оказывается, что используется этот ящик совсем не по назначению!
Изначально эта полочка была разработана для того, чтобы поддерживать температуру вынутых из духовки блюд, на оптимальном уровне, не позволяя им полностью остыть. Особенно — по мнению разработчиков прекрасной полочки — это могло помочь при подаче на стол десертов. Они не успевали остынуть за то время, пока радушные хозяева и их гости поглощали первое, второе и компот.