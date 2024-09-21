13 вещей в доме, говорящих о вас больше, чем вам хотелось бы

Переполненная вешалка в прихожей

„Вешалки для верхней одежды очень быстро переполняются, если только у вас не одно пальто“, — говорит Джасмин Хоббс из London Cleaning Team. А меж тем, именно прихожая встречает всех входящих и создает первое впечатление о доме. Чтобы избежать заваленной вешалки, уберите несезонную одежду в шкаф.

Где вы храните обувь

Сваленная в кучу обувь у входной двери говорит о двух вещах: „Или в доме нет специального места для уличной обуви или у жильцов слишком много обуви“, — рассказывает Анна Бауэр из Thumbtack.

Фотографии

„Первым делом я подмечаю, есть ли на стенах и полках обрамленные фотографии или фотоальбомы. Если они есть, то человек точно сможет оценить труд, который я вкладываю в организацию его фотоколлекции“, — объясняет Чери Уорнок, профессиональный организатор фотопространства.

Конспекты на полках

„Для многих это ничего не значит, но если человек нигде не учится, а на его полках стоят его старые конспекты, то это означает, что он очень тяжело расстается с вещами“, — рассказывает Хоббс.

Старые журналы

„Я очень сомневаюсь, что кому-то нужна подписка на 15 журналов, чтобы быть в курсе событий. Я советую всем, кто хранит дома стопки журналов, перейти на цифровые подписки“, — рекомендует Люси Норман из End to End Cleaning Services.

Загруженная кухонная столешница

Если вам негде резать продукты, то это значит, что на вашей рабочей поверхности стоит слишком много предметов или вы не расставляете их по местам.

Пустая кухонная столешница

Не все нужно прятать по ящикам и шкафчикам — это может быть очень неудобной практикой, особенно когда есть предметы, которыми вы пользуетесь каждый день, например, блендером.

Какой у вас мусорник

„Открытый или переполненный мусорник мгновенно привлекает внимание. Если вы не выносите мусор каждый день, то хотя бы купите закрытый мусорный контейнер. Ваши гости скажут вам спасибо“, — советует Хоббс.

Сколько ярлычков у вас в кладовке