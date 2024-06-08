Шесть неожиданных способов применить таблетки для посудомоечной машины

1. Мыть станет проще

Не поддается подгоревшая или засохшая кастрюля или сковорода? Таблетка для посудомоечной машины (растворенная в горячей воде) прекрасно справится с сильно загрязненной посудой. Достаточно оставить раствор на несколько часов, а потом с легкостью удалить остатки грязи.

2. Чистая духовка без повреждения поверхности

Это еще одно применение раствора, из таблеток для посудомоечной машины. Отлично очистит духовку и микроволновку от жира и грязи. Достаточно протереть ее и оставить слой раствора из таблетки на несколько часов. После этого времени от загрязнений и неприятного запаха не останется и следа.

3. Дешевое отбеливание тканей

Восстановить идеальную белизну ткани, — иногда кажется что эта задача не достижима. А нужно, вместо отбеливателя, бросить в стиральную машину одну таблетку для посудомоечной машины. Отличный эффект станет настоящим сюрпризом для хозяек!

4. Обновление стиральной машины

Если из стиральной машины исходит неприятный запах, то причина этому влага и частички грязи оставшиеся на барабане. Его можно быстро очистить и освежить с помощью двух таблеток для посудомоечной машины. Положить их в пустую стиральную машину и установить программу на 60 градусов. После завершения цикла устройство будет как новое!

5. Полировка столовых приборов за 5 минут

Чтобы вернуть блеск и белизну любимому столовому набору, достаточно замочить его в растворе из таблетки для посудомоечной машины и горячей воды. Оставьте их в нем на ночь, а утром уже можно будет наслаждаться чистой и блеском.

6. Таблетка вместо... краски!

Если ребенок изрисовал стену не надо волноваться. Рисунки малыша без труда удалятся раствором из таблеток и воды. На этот раз, понадобится большое количество теплой, а не горячей воды. Следует также помнить, что нельзя тереть поверхность! Лучше с пятном справится мягкая ткань — это позволит избавиться от грязи и не разрушит покрытие стены.