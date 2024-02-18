Почему нельзя мыть пол вечером и другие приметы про уборку
Наши предки знали, что каждое время суток обладает неповторимой энергетикой, которую нужно использовать себе во благо. Обойти неприятности стороной можно, если взять на заметку мудрые приметы.
Эксперты сайта dailyhoro.ru знают, что день считается временем света и добра, когда любые благие намерения даются легко, а неудачи обходят стороной. В вечернее и ночное время преобладает темная мистическая энергия, которая может навредить планам. Тем, кто привык считаться с мудростью предков, будет интересно узнать о том, почему убираться после захода солнца нежелательно.
Приметы про уборку в темное время суток
Самая популярная примета гласит, что нерадивые хозяйки, затеявшие мытье полов вечером, рискуют вымыть из дома счастье и благополучие.
Наши бабушки опасались мыть полы после захода солнца, потому что в ночное время нечистая сила могла проникнуть в дом и навредить семье. После такой уборки нередко возникали ссоры и скандалы, члены семьи чувствовали упадок сил и начинали болеть.
Еще одна примета говорит о том, что ночью полы мыть — без денег ходить. В ночное время финансовые потоки можно запросто вымыть, а привлечь их назад будет весьма проблематично.
Убираться ночью после того, как ушли гости, также чревато неприятностями. Дом будет чистым, а вот близкие друзья надолго забудут дорогу в ваше жилище.
Мыть полы вечером, если кто-то из близких отправился в дальнюю дорогу, тоже не стоит. Таким образом можно навредить родным, которые во время путешествия могут запросто попасть в неприятную ситуацию.
Народные приметы про уборку
Множество суеверий, которые дошли до наших времен, помогают справиться с неприятностями. Наши предки верили, что благодаря уборке можно привлечь в дом благополучие и защитить его от любого зла.
Проводить уборку в церковные праздники запрещается. В такие дни важно думать о духовном росте и молитвах, а не о мирских занятиях, которые могут подождать.
Подметать пол нужно только от самой дальней комнаты к порогу, чтобы точно вмести весь негатив. Через порог нельзя мести, чтобы не вымести денежную энергетику и не привлечь внимание недоброжелателей к своей семье.
В вечернее время суток не стоит выносить мусор, чтобы исключить неприятности и отток денежной энергетики.
К уборке дома лучше не привлекать гостей. Моя посуду или помогая вам подметать пол, они могут забрать счастье и удачу с собой, оставив вас наедине с неприятностями.
Притянуть в дом нищету можно, если после захода солнца протирать пыль и смахивать крошки полотенцем с обедненного стола. Крошки нужно аккуратно собрать рукой, а затем сложить в любую емкость, чтобы потом покормить птиц. Согласно примете, так можно привлечь в дом счастье и денежную удачу.
В период убывающей Луны лучше всего протирать пыль, мыть окна зеркала и мебель. Хозяйкам стоит знать, что постиранные и выглаженные вещи в этот период надолго сохраняют свежесть и опрятный вид.
В период роста Луны занимаются делами, которые помогут приумножить богатство и процветание. В это время можно поливать и пересаживать цветы, убираться на кухне и почаще готовить вкусные и сложные блюда.
Приметы об уборке по дням недели
В понедельник трудоемкими делами заниматься не стоит. В этот день достаточно протереть пыль, пропылесосить все помещения и проветрить их, обновив энергетику пространства.
Во вторник лучше всего удаются дела, связанные с глажкой и стиркой вещей. К тому же, по примете, во вторник домашние хлопоты привлекают в дом денежное изобилие.
В среду можно смело проводить генеральную уборку, выбрасывать старые вещи и избавляться от хлама, загромождающего пространство. Уборка в этот день недели привлечет в дом удачу и защитит от недоброжелателей.
В четверг уборка помещений поможет справиться с неудачами. Тем, кто попал в неприятную ситуацию, в четверг стоит вымыть полы, окна или двери.
В пятницу уборка принесет женщинам счастье материнства, особенно если им долго не удается забеременеть. В таком случае убраться стоит в спальне, перестирать и погладить постельное белье, обязательно проветрить помещение.
В субботу с помощью уборки можно привлечь достаток в семью, поэтому убираться лучше всем членам семьи.
Воскресный день подходит для отдыха. Выходной перед началом рабочей недели стоит провести в кругу семьи или с близкими друзьями.
Убираться в квартире важно в хорошем настроении. Можно включить любимую музыку или зажечь ароматические свечи, чтобы уборка доставила удовольствие. Такое отношение к домашним хлопотам поможет сохранить в доме энергетику комфорта и надежности, а также поможет привлечь изобилие и процветание.