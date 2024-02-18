Почему нельзя мыть пол вечером и другие приметы про уборку

Эксперты сайта dailyhoro.ru знают, что день считается временем света и добра, когда любые благие намерения даются легко, а неудачи обходят стороной. В вечернее и ночное время преобладает темная мистическая энергия, которая может навредить планам. Тем, кто привык считаться с мудростью предков, будет интересно узнать о том, почему убираться после захода солнца нежелательно.

Приметы про уборку в темное время суток

Самая популярная примета гласит, что нерадивые хозяйки, затеявшие мытье полов вечером, рискуют вымыть из дома счастье и благополучие.

Наши бабушки опасались мыть полы после захода солнца, потому что в ночное время нечистая сила могла проникнуть в дом и навредить семье. После такой уборки нередко возникали ссоры и скандалы, члены семьи чувствовали упадок сил и начинали болеть.

Еще одна примета говорит о том, что ночью полы мыть — без денег ходить. В ночное время финансовые потоки можно запросто вымыть, а привлечь их назад будет весьма проблематично.

Убираться ночью после того, как ушли гости, также чревато неприятностями. Дом будет чистым, а вот близкие друзья надолго забудут дорогу в ваше жилище.

Мыть полы вечером, если кто-то из близких отправился в дальнюю дорогу, тоже не стоит. Таким образом можно навредить родным, которые во время путешествия могут запросто попасть в неприятную ситуацию.

Народные приметы про уборку

Множество суеверий, которые дошли до наших времен, помогают справиться с неприятностями. Наши предки верили, что благодаря уборке можно привлечь в дом благополучие и защитить его от любого зла.

Проводить уборку в церковные праздники запрещается. В такие дни важно думать о духовном росте и молитвах, а не о мирских занятиях, которые могут подождать.

Подметать пол нужно только от самой дальней комнаты к порогу, чтобы точно вмести весь негатив. Через порог нельзя мести, чтобы не вымести денежную энергетику и не привлечь внимание недоброжелателей к своей семье.