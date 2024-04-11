Что можно посадить в апреле в открытый грунт?

Редька и редис. Для посадки этих ранних культур будет достаточно, если почва прогреется до +2 градусов. Эти овощи сажают несколько раз за весну-лето, начиная с середины или конца апреля. Следующие грядки редиса и редьки нужно будет сажать, когда на предыдущих появятся подросшие всходы.

Щавель, укроп, салат и сельдерей. Этим неприхотливым видам салатной зелени не страшны весенние перепады температур. Поэтому, как только почва на участке достигнет температуры +4 градуса, можно смело высевать их семена или рассаду в грунт.

Морковь и картофель. Эти корнеплоды принято сажать в конце апреля-начале мая, когда земля наберет побольше тепла (+5-8 градусов). Для посадки моркови и картошки лучше выбрать солнечные открытые участки, так как овощи нуждаются в тепле и солнечном свете.

Также в апреле смело можно сажать в землю бобы, горох, пастернак, ревень, шпинат, семена безрассадной капусты, ягодные кусты и плодовые деревья при условии, что почва достаточно прогрелась.