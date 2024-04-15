Яичная скорлупа, как удобрение: как собирать и правильно использовать
Не каждый дачник знает, что полезное удобрение для огорода он просто-напросто выбрасывает в мусорное ведро. Это — яичная скорлупа. Она вместе с другими отходами отправляется на свалку, а могла бы стать полезной и обогатить состав почвы. Как правильно использовать яичную скорлупу рассказывает портал “Дачная жизнь”.
Если задаться целью, то за несколько месяцев можно набрать 1-2 кг скорлупы и удобрить почву. Таким образом, можно повысить урожайность и за сезон собрать в 2 раза больше урожая.
Зачастую скорлупу от яиц садоводы-любители просто распределяют по поверхности земли. Но такой метод не относится к удобрению почвы, поскольку крупными кусками скорлупа просто лежит на ней. А вот для птиц, которые с большим удовольствием слетаются полакомиться вкусной и полезной пищей, в таком виде яичная скорлупа приносит значительно больше пользы.
Чем полезна яичная скорлупа
Вернемся к птичкам: после того как их организм переработает яичную скорлупу, основной полезный компонент – карбонат кальция (на 93% скорлупа состоит из этого вещества) – становится полезным и хорошо усваиваемым для растений.
Естественно, в огромных количествах такой птичий помет нигде не достанешь, поэтому стоит рассмотреть более доступный вариант с яичной скорлупой. Многие дачники используют вместо скорлупы мел и известь, поскольку в них также содержится карбонат кальция, но они забывают о содержащихся в скорлупе таких полезных микроэлементах, как сера, фосфор и кремний.
В составе яичной скорлупы преобладают углекислые соли калия — около 93-94%, магний — 1.3%, фосфаты — 1.7% и органические вещества — 3%.
Как собрать скорлупу
В месяц семья из 3-х человек может потреблять до 100 яиц! Скорлупа от них, естественно, отправляется в мусорное ведро. Путем простых математических подсчетов можно определить, что за 1 год можно насобирать около 10 кг ценного удобрения.
Существуют правила сбора скорлупы — после того как яйцо разбивается, скорлупу складывают в просторную бумажную коробку и оставляют подсыхать. Нужно выбрать теплое место, чтобы за несколько дней белковая пленка не испортилась, а высохла естественным путем. После того, как яичная скорлупа полностью высохнет (обычно на это уходит от 3 до 5 дней), ее разминают и складывают в бумажные пакеты. Хранится сырье в сухом месте. Нельзя помещать скорлупу в полиэтиленовый пакет, чтобы не допустить образования влаги и порчи.
Собирают скорлупу и с вареных яиц, только нужно тщательно снимать одну скорлупу, без внутренней части — такая осторожность позволит собрать настоящее полезное удобрение.
Приготовление удобрения
Чтобы процесс измельчения яичной скорлупы не доставил много хлопот, делать это нужно постепенно. Если вы насобирали 1 кг сырья, можно приступать к измельчению.
Постелите на стол мягкую чистую ткань (можно воспользоваться плотной клеенкой). Затем разложите яичную скорлупу и хорошенько пройдитесь по ней деревянной скалкой. Сухая скорлупа быстрее измельчится. Теперь осталось перетереть сырье в кофемолке или пропустить через мясорубку. Это нужно делать обязательно, потому что крупные кусочки скорлупы не принесут почве пользу, так как они будут разлагаться очень и очень медленно. Готовую яичную муку складывают в банки.
Можно поступить иначе и сделать комбинированное удобрение — испечь на костре или в печи скорлупу от яиц вместе с золой. Такое удобрение будет богато фосфором, калием, магнием и карбонатом кальция. Такой коктейль, а также сама по себе измельченная яичная скорлупа как удобрение принесет больше пользы для кислых глинистых почв, улучшив их структуру.
Естественно, внесение только яичного порошка не заменит полного известкования почвы, но если делать это из года в год, то тогда можно повысить урожайность.
Можно также приготовить жидкое удобрение из порошка скорлупы:
Высушите скорлупу от яиц.
Измельчите ее естественным путем, пропустите через мясорубку или кофемолку.
Порошок сложите в стеклянную бутыль, залейте водой. Закройте плотной крышкой.
Банку можно поставить в темное прохладное место.
Через 2 недели вода станет мутной и появится неприятный запах. Это будет означать, что питательное удобрение готово.
Перед тем как выполнить подкормку растений, его нужно развести обычной водой в пропорциях 1 к 3.
Маленький нюанс: посмотрите на внутреннюю часть скорлупы — там осталась тонкая высохшая белковая пленка. Белок является хорошим питательным веществом для растений. Если сжечь скорлупу в печи или на костре, то белок уничтожится, поэтому есть смысл сделать несколько видов подкормки из скорлупы.
Как использовать яичную скорлупу
Как защита от кротов. Таким образом, можно навсегда избавиться от этих вредителей, если в ямку во время посадки положить несколько кусочков сухой яичной скорлупы. Грызуну не понравятся острые края и он больше не будет рыть ходы.
Используя скорлупу, можно защитить растения от загнивания корневой части (“черная ножка”). С целью профилактики, порошком посыпают почву, где высажены растения. С лечебной целью, если уже часть растений поражена, их полностью выдергивают, а почву обильно посыпают порошком измельченной скорлупы.
Для раскисления почвы. Если у вас имеются большие запасы скорлупы, тогда на 1м2 добавляют 500 гр измельченной скорлупы. Если у вас не очень много удобрения, тогда перед посадкой в каждую лунку кладут горсть яичной пудры.
В качестве удобрения для всех растений. Подкармливают таким полезным напитком любые растения с целью обогащения микроэлементами. Используя это удобрение можно получить хороший урожай капусты, корнеплодов, лука, овощей, сливы и вишни.
Объявить войну слизням также можно при помощи этого удобрения — рассыпьте сверху на капустную грядку часть измельченной скорлупы и немного крупных кусочков.
Чтобы избавиться от медведки и защитить растения, также можно внести в лунки при посадке немного измельченного порошка яичной скорлупы.
Очень любят “белое покрывало” из измельченной скорлупы баклажаны, арбузы и дыни. Необходимо на 1м2 земли добавить по 2 стакана порошка.
Если томаты начали чернеть, попробуйте внести в почву немного измельченного удобрения из скорлупы яиц. Мгновенного эффекта ожидать не стоит, а вот через некоторое время растение начнет выздоравливать.
Яичную скорлупу нужно добавлять и в компостную кучу, а также в небольшом количестве в почву для рассады и для выращивания комнатных растений, чтобы разрыхлить землю.
Из крупных кусочков скорлупы можно получить хороший дренаж для выращивания крепкой рассады — необходимо на дно каждого стаканчика положить немного яичной скорлупы, а потом сверху добавить землю. Такой дренаж полюбят все растения без исключения.
Комнатные цветы можно поливать настоем из яичной скорлупы. Для его приготовления нужно взять часть скорлупы — ошпарить ее кипятком, залить обычной водой и оставить на 4 дня. После чего можно использовать удобрение для полива растений.