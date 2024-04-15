Яичная скорлупа, как удобрение: как собирать и правильно использовать

Если задаться целью, то за несколько месяцев можно набрать 1-2 кг скорлупы и удобрить почву. Таким образом, можно повысить урожайность и за сезон собрать в 2 раза больше урожая.

Зачастую скорлупу от яиц садоводы-любители просто распределяют по поверхности земли. Но такой метод не относится к удобрению почвы, поскольку крупными кусками скорлупа просто лежит на ней. А вот для птиц, которые с большим удовольствием слетаются полакомиться вкусной и полезной пищей, в таком виде яичная скорлупа приносит значительно больше пользы.

Чем полезна яичная скорлупа

Вернемся к птичкам: после того как их организм переработает яичную скорлупу, основной полезный компонент – карбонат кальция (на 93% скорлупа состоит из этого вещества) – становится полезным и хорошо усваиваемым для растений.

Естественно, в огромных количествах такой птичий помет нигде не достанешь, поэтому стоит рассмотреть более доступный вариант с яичной скорлупой. Многие дачники используют вместо скорлупы мел и известь, поскольку в них также содержится карбонат кальция, но они забывают о содержащихся в скорлупе таких полезных микроэлементах, как сера, фосфор и кремний.

В составе яичной скорлупы преобладают углекислые соли калия — около 93-94%, магний — 1.3%, фосфаты — 1.7% и органические вещества — 3%.

Как собрать скорлупу

В месяц семья из 3-х человек может потреблять до 100 яиц! Скорлупа от них, естественно, отправляется в мусорное ведро. Путем простых математических подсчетов можно определить, что за 1 год можно насобирать около 10 кг ценного удобрения.