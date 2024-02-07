Ошибки интерьера: 4 вещи для дома, с размером которых легко промахнуться

Ковры

Большой ковер — достаточно дорогой, поэтому так заманчиво уменьшить его размер во имя экономии денег. Но на самом деле вы не принесете своей комнате никакой пользы. Прибавка некоторой суммы, чтобы вам хватило на следующий размер ковра, — небольшая цена за то, что вы не будете испытывать недовольство от обстановки в своем доме.

Произведения искусства

Если вы хотите, чтобы стены, украшенные художественными работами, выглядели хорошо сбалансированными, учтите общее правило: произведения искусства должны занимать примерно половину или 3/4 стены. В зависимости от размера стены это может быть как одна большая картина (принт) или фотография, так и галерея из нескольких работ примерно одинакового размера (когда вы измеряете их общий размер, учитывайте и пространство между ними).

Светильники

Некоторые люди покупают слишком крупные светильники, но большинство выбирают осветительные приборы, которые слишком малы для их комнат. Настольные лампы должны быть достаточно высокими, чтобы нижняя часть абажура находилась на уровне глаз сидящего. А подвесной светильник над обеденным столом или кухонной столешницей должен быть достаточно большого размера, чтобы визуально сбалансировать находящуюся под ним поверхность.

Диваны

Есть и вещь, с размером которой люди чаще ошибаются в другую сторону, — это диван. Вокруг мебели в гостиной должно быть достаточно свободного места. Небольшая комната требует небольшого дивана. А если вы купите слишком крупный диван, вам придется придвинуть его к стене, и это означает, что разместить мебель в центре комнаты (очень рекомендуется для уютной обстановки) станет невозможно.