Секреты, как сохранить тюльпаны в вазе до 10 дней

Для этого нужно:

1. Поставить букет в холодную воду и периодически добавлять в нее кубики льда.



2. Обмотать стебли тюльпанов газетной бумагой, через некоторое время снять ее, стебли станут устойчивее, и не будут гнуться.

3, Добавить в воду сахар или таблетки аспирина, что на некоторое время предотвратит интенсивное размножение бактерий и приостановит процессы гниения, от которых и погибают срезанные цветы.

4. Приготовить для цветов питательный раствор, который будет им, вместо воды. Из расчета на 1 л холодной воды добавить щепотку лимонной кислоты и 1 столовую ложку сахара. Раствор нужно готовить и менять каждый день, предварительно помыв вазу.

5. Не держите цветы возле приборов отопления, на ночь их стоит убрать в прохладное место, например на балкон.





6. Иногда бутоны тюльпанов продаются скрепленные резинками, это нужно для того, что бы они дольше не раскрывались. Если в помещении слишком тепло резинки лучше не снимать.