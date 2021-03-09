Секреты, как сохранить тюльпаны в вазе до 10 дней
Для этого нужно:
1. Поставить букет в холодную воду и периодически добавлять в нее кубики льда.
2. Обмотать стебли тюльпанов газетной бумагой, через некоторое время снять ее, стебли станут устойчивее, и не будут гнуться.
3, Добавить в воду сахар или таблетки аспирина, что на некоторое время предотвратит интенсивное размножение бактерий и приостановит процессы гниения, от которых и погибают срезанные цветы.
4. Приготовить для цветов питательный раствор, который будет им, вместо воды. Из расчета на 1 л холодной воды добавить щепотку лимонной кислоты и 1 столовую ложку сахара. Раствор нужно готовить и менять каждый день, предварительно помыв вазу.
5. Не держите цветы возле приборов отопления, на ночь их стоит убрать в прохладное место, например на балкон.
6. Иногда бутоны тюльпанов продаются скрепленные резинками, это нужно для того, что бы они дольше не раскрывались. Если в помещении слишком тепло резинки лучше не снимать.
7. Тюльпаны очень хорошо реагируют на веточку туи или кипарисовика, поставленную с ними в одну вазу. Такое содружество дополнит общею композицию, сделает цветы более яркими и будет препятствовать их увяданию.
8. Негативную роль может сыграть плохое соседство. Рядом с тюльпанами нельзя размещать букеты с лилиями, нарциссами, маками, гвоздиками, розами, орхидеями, ландышами и уж тем более ставить их в одну вазу. Также, следует остерегаться пагубного влияния сигаретного дыма и близкого расположения фруктов.
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