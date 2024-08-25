Хранение в холодильнике и 9 других вещей, которые вы можете сделать с палочками для еды

1. Чистые расщелины

Все еще ищете простой и надежный способ очистки труднодоступных мест? Оберните ткань (например, влажную салфетку) вокруг палочки для еды (или двух) и используйте ее для очистки вентиляционных отверстий, межплиточных швов, кранов и других узких щелей в доме.

2. Чистая обувь

Не хотите тащить грязь, снег или песок в ваш дом? Держите пару палочек для еды у двери, чтобы убрать все, что застряло в подошве, все то, что ваш коврик может пропустить.

3. Ярусное хранение в холодильнике

Нет крышки для остатков еды? Не проблема. Разделите миски палочками, как показано на фото.

4. Сухая посуда

Гости ушли, и теперь вся вымытая посуда не помещается в сушилке? Просто используйте палочки для еды, чтобы создать пространство между посудой и столешницей.

5. Точные измерения

Ищете простой способ выровнять сухие ингредиенты при измерении? Возьмите палочку для еды, проведите ею по верхней части вашей измерительной посуды, чтобы избавиться от лишнего. И вуаля: у вас есть точное количество ингредиента.

6. Подпорка для растений

Нежные молодые растения часто нуждаются в небольшой поддержке. К счастью, все, что вам нужно сделать, это воткнуть палочку для еды в почву рядом с зеленым питомцем, чтобы помочь ему вырасти красивым и высоким.

7. Размешивание краски

Зачем тратить деньги на специальные мешалки для краски, что продаются в хозяйственном магазине? Пара палочек для еды обеспечит достаточное сопротивление, чтобы быстро перемешать краску в банке.

8. Вместо пластикового дюбеля

Кто знал, что палочки для еды годятся и для этого? Просто окуните палочку для еды в клей для дерева и забейте в отверстие. Как только клей высохнет, отломите наружную часть палочки и закручивайте то, что вам нужно.

9. Удаление вишневых косточек

Вишневые косточки — то еще наказание!. Хорошо, что вы можете использовать палочки для еды, чтобы удалить их. Просто вытолкните ею косточку наружу. Вам больше не нужно громоздкое приспособление для этого, как оказалось, простого дела.

10. Перемешивание напитка