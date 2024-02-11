Десять мест в доме, которые вы обычно не пылесосите, а должны бы
Вы регулярно пылесосите пол и ковры, но в вашем доме есть много мест, которые вы видите каждый день и при этом не замечаете, сколько там накапливается пыли. Это не только приводит к загрязнению вашего жилища, но и может иметь последствия для людей с респираторными заболеваниями, такими как астма или аллергия. Так что вооружайтесь пылесосом и пройдитесь по этим местам, призывает Reader’s Digest.
Плинтусы
Плинтусы — это первое место, где могут скапливаться пыль, шерсть домашних животных и мертвые насекомые. “Сначала вы этого не видите, но со временем вы замечаете эту черную линию, тянущуюся за вашими плинтусами”, — говорит совладелица компании Speedcleaning Дебби Сардоне. Она рекомендует чистить эту область не реже раза в год с помощью вакуумной насадки.
Жалюзи
Если вы не будете регулярно чистить деревянные и металлические жалюзи, они могут стать магнитами для грязи. „Если вы протираете их каждую неделю, то они остаются чистыми, но большинство людей этого не делает“, - говорит Дебби Сардоне. Она рекомендует пылесосить жалюзи, по крайней мере, пару раз в год, чтобы удалять тяжелую пыль.
Обивка мягкой мебели
То, что у вас на диване не может быть шерсти домашних животных, не означает, что он чистый. Пыль и песок могут попадать в дом через открытые окна и двери и оседать на вашей обивке. Затем, когда вы садитесь и встаете, вы портите мебель. „Это как наждачная бумага, которой вы трете по ткани“, - говорит Сардоне. Вот почему мягкая мебель изнашивается быстрее. „Снимите диванные подушки, пропылесосьте их с обеих сторон, а также пройдитесь по щелям диванов и кресел, особенно в задней части“, - говорит вице-президент компании по обучению и развитию Chem-Dry Джотэм Хэтч.
Вентиляционные отверстия
Еще одна область, о которой люди не вспоминают, когда пылесосят, — это вентиляционные отверстия.. „По какой-то причине мы их не видим, и вот они всасывают свежий воздух и выплевывают грязный воздух“, - говорит Сардоне. А если планки на вентиляционных отверстиях металлические, они могут быть острыми, поэтому их чистка руками может привести к травме. Вместо этого пылесосьте их каждые три месяца.
Искусственные шелковые растения
Многие люди чистят шелковые растения с помощью обычных бытовых чистящих средств. Но они могут их разрушить. Лучше используйте для этого вакуумную насадку пылесоса. Совет профессионала: чтобы не засосать детали искусственного растения в пылесос, обмотайте насадку колготками. Чтобы почистить шелковые растения максимально эффективно, сначала убедитесь, что ваш пылесос пуст, и начните с нового мешка, рекомендует Сардоне.
Выдвижные ящики
Грязь накапливается и в вашем ящичке для косметики, и в ящике для столовых приборов, а вы можете даже этого не замечать. „Мой ящик для столового серебра был заполнен пылью и крошками, и я сказала: „Черт возьми, это отвратительно““, - говорит Сардоне. Она рекомендует включить кухонные ящики в список весенней уборки. То же самое касается и ящичка для косметики.
Лестница с ковровым покрытием
Грязь также имеет тенденцию скапливаться на ковровой лестнице. „Края и щели становятся очень темными от пыли, - говорит Сардоне. - Это потому, что обычный ручной пылесос не проникает глубоко в щели и края“. Но если вы зададитесь целью их вычистить, это может помочь.
Под кроватью
Если у вас аллергия, то вы знаете, что содержание дома в чистоте особенно важно. Еще одно место, которое вы должны регулярно пылесосить — пространство под кроватями. По словам Хэтч, там могут скапливаться пылевые клещи и аллергены. Совет профессионала: чтобы пылесос работал с максимальной эффективностью, опустошайте пылесборник (меняйте мешок), когда он заполнен на две трети.
Матрасы
Вы, вероятно, часто стираете простыни, а как насчет вашего матраса? „Чистка матраса пылесосом может иметь огромное значение, особенно для людей, у которых есть какие-либо проблемы с дыханием“, - говорит Хэтч. Он рекомендует пылесосить матрасы ежемесячно. „Если вы особенно чувствительны к пыли, то можете рассмотреть вопрос о покупке пылесоса с системой микрофильтрации, - советует Хэтч. - Эти пылесосы будут работать лучше, чем просто собирать пыль и затем частично возвращать ее обратно“. Вы также можете подумать об особо эффективном пылесосе с HEPA-фильтром.