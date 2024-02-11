Десять мест в доме, которые вы обычно не пылесосите, а должны бы

Плинтусы

Плинтусы — это первое место, где могут скапливаться пыль, шерсть домашних животных и мертвые насекомые. “Сначала вы этого не видите, но со временем вы замечаете эту черную линию, тянущуюся за вашими плинтусами”, — говорит совладелица компании Speedcleaning Дебби Сардоне. Она рекомендует чистить эту область не реже раза в год с помощью вакуумной насадки.

Жалюзи

Если вы не будете регулярно чистить деревянные и металлические жалюзи, они могут стать магнитами для грязи. „Если вы протираете их каждую неделю, то они остаются чистыми, но большинство людей этого не делает“, - говорит Дебби Сардоне. Она рекомендует пылесосить жалюзи, по крайней мере, пару раз в год, чтобы удалять тяжелую пыль.

Обивка мягкой мебели

То, что у вас на диване не может быть шерсти домашних животных, не означает, что он чистый. Пыль и песок могут попадать в дом через открытые окна и двери и оседать на вашей обивке. Затем, когда вы садитесь и встаете, вы портите мебель. „Это как наждачная бумага, которой вы трете по ткани“, - говорит Сардоне. Вот почему мягкая мебель изнашивается быстрее. „Снимите диванные подушки, пропылесосьте их с обеих сторон, а также пройдитесь по щелям диванов и кресел, особенно в задней части“, - говорит вице-президент компании по обучению и развитию Chem-Dry Джотэм Хэтч.

Вентиляционные отверстия

Еще одна область, о которой люди не вспоминают, когда пылесосят, — это вентиляционные отверстия.. „По какой-то причине мы их не видим, и вот они всасывают свежий воздух и выплевывают грязный воздух“, - говорит Сардоне. А если планки на вентиляционных отверстиях металлические, они могут быть острыми, поэтому их чистка руками может привести к травме. Вместо этого пылесосьте их каждые три месяца.

Искусственные шелковые растения