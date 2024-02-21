Как обновить интерьер ванной комнаты без капитального ремонта

Чтобы преобразить наскучивший интерьер санузла, необязательно затевать грандиозную переделку. Достаточно обновить несколько деталей: светильники, занавеску для душа или зеркало — что поменять, решать вам.

Первым делом поменяйте текстиль

Интерьер ванной можно освежить и изменить до неузнаваемости буквально несколькими деталями и с минимальными вложениями. К примеру, повесить новую шторку для душа или положить яркий коврик.

Избавьтесь от хаоса

Корзины, коробки и органайзеры для ванной — простейший и самый быстрый способ преобразить санузел, избавившись от ощущения беспорядка и загроможденности помещения. И это при совсем небольших затратах.

Обновите цвет стен

Многие дизайнеры рекомендуют сочетать плитку с краской. И это оправданно: когда один цвет надоест, можно легко обновить интерьер с помощью валика и банки краски.

Замените фурнитуру

Когда капитальный ремонт не планируется, самое время подумать о замене ручек на шкафах, рейлингов для полотенец и подставок для зубных щеток. Идеально, если они будут в одном цвете — хром, латунь или золото.

Поставьте декоративные вазы и цветы

Растения в стильных вазах мгновенно добавят вашей ванной экоэстетики и уюта. Обычно в санузлах отсутствуют окна, поэтому можно обойтись сухоцветами или качественными искусственными цветами.

Поменяйте зеркало

Смените старое зеркало на новое — необычной формы или большое, в массивной акцентной раме. Цвет подбирайте, ориентируясь на оттенок стен или текстиля.

Поставьте милый декор

Отвлечь внимание от надоевшего интерьера поможет некрупный декор, который легко менять время от времени: свечи, диффузоры, емкости для хранения соли для ванн, шампуней.



