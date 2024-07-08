Как извлечь и почистить отсек для порошка в стиральной машине

Отсек для порошка тоже нужно периодически вытаскивать и промывать с чистящим средством (например, средством для мытья посуды или стиральным порошком). Кажется, что он и так промывается по ходу работы стиральной машины, но это не совсем так. Есть определенные зоны, которые затрагиваются потоком воды хуже, и там может образоваться плесень, пишет Furnish Home.