Как извлечь и почистить отсек для порошка в стиральной машине
Отсек для порошка тоже нужно периодически вытаскивать и промывать с чистящим средством (например, средством для мытья посуды или стиральным порошком). Кажется, что он и так промывается по ходу работы стиральной машины, но это не совсем так. Есть определенные зоны, которые затрагиваются потоком воды хуже, и там может образоваться плесень, пишет Furnish Home.
Поэтому рекомендуется раз в пару месяцев вытаскивать отсек и, в идеале, опрыскивать его из пульверизатора антисептиком, а потом со щеткой тереть стиральным порошком или средством для мытья посуды.
Как известно, моющее средство не всегда в идеале вымывается из отсека. Часто это происходит из-за недорогого чистящего средства или из-за порошкообразных средств (с жидкими порошками таким проблем, как правило, не бывает). Еще один важный факт, который стоит знать — порошок имеет в своем составе особые активные вещества, которые остаются на стенках отсека даже после промывания водой.
Итак, что же нужно сделать, чтобы вытащить отсек для моющего средства в машинке:
откройте отсек до упора, так, чтобы 80% было вам видно;
сядьте на пол и посмотрите на дно отсека — вы увидите, какими частями (зубчатыми пластиковыми деталями) отсек все еще держится за стиральную машинку;
брызните на зубчатые детали оливковым маслом из пульверизатора;
поднимите отсек вверх и вытащите его, будет сильный щелчок!
Готово! Теперь приступайте к его очистке, которую, как вы уже знаете, нужно совершать регулярно.