Пролить чай, молоко, кофе, воду, вино: что сулят приметы
Существует множество бытовых примет, которые могут предупредить о надвигающихся событиях. Приметы, передающиеся из поколения в поколение, помогут понять, к чему случаются те или иные неприятности.
Случайно разлитые напитки — не редкость, но мало кто придает значение такой оплошности. Тем не менее приметы есть и на такие случаи. Эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают ознакомиться с ними, чтобы понять, стоит ли обращать внимание на разлитые чай, кофе, молоко, воду и вино и что могут означать такие знаки.
Приметы про пролитый чай
По примете, чай, пролившийся из кружки в руке, сулит неприятные события в ближайшее время.
Еще одна примета гласит, что тем, кто в суете опрокидывает чашку с чаем, грозят финансовые проблемы и нестабильность на работе.
Если чай пролился на одежду свободной девушки, то в скором времени ее ждет романтическое свидание.
Чай пролился на стол, и в лужице появились пузырьки — в скором времени виновника оплошности поцелует избранник. Большое количество пузырьков говорит о финансовой удаче.
Если чай пролил гость, то в скором времени семью ожидает сильная ссора.
К чему проливается молоко
Примета гласит, что молоко, выплеснувшееся при переливании, указывает на неприятности в бытовом плане: может перегореть лампочка, потечь кран и даже загореться проводка в случае, если лужица получилась внушительная.
Молоко, выплеснувшееся из кружки, указывает на скорое прибытие гостей. Если лужица маленькая, гости будут долгожданными.
Разлить целый пакет молока на улице — к неприятностям на пути к цели. Знак предупреждает о том, что без препятствий не обойдется, и к этому нужно быть готовыми.
Молоко, пролитое по оплошности на одежду, сулит перемены в лучшую сторону, завершение черной полосы в жизни и обретение материального благополучия.
Пролитое в холодильнике молоко сулит щедрость со стороны начальства и хорошую прибавку к заработной плате.
Что сулит пролитый кофе
Разлитый кофе попал на одежду — можно готовиться к неприятностям в деловой сфере. Не исключено, что в этот день произойдет стычка с коллегами или человек столкнется с недовольством начальства.
Если кофе пролил рядом сидящий человек и напиток испачкал вашу одежду, можно готовиться к приятным известиям.
Кофе пролит, чашка разбита, кругом брызги и досада от случившегося инцидента? Не стоит расстраиваться: по примете, такая оплошность сулит скорое замужество для одиноких людей, а замужним указывает на то, что их чувства будут крепнуть день за днем.
Если гость случайно опрокинул чашечку вкусного кофе, то в скором времени поступит приятное предложение по работе.
Приметы о пролитой воде
Вылить воду на улице ночью — к неприятностям в личной жизни и препятствиям на пути к благополучию.
Разлить воду, набранную из ключика или иного природного источника, — к болезням и неприятностям в жизни.
Если воду разлила незамужняя девушка, она рискует выйти замуж за мужчину, злоупотребляющего алкоголем.
Вода, пролитая по неосторожности на стол, предвещает скорый дождь. Тем, кто собрался в путешествие, такая оплошность сулит добрую дорогу.
Вода, пролитая во сне, указывает на пустую трату времени и сил на дела, которые не приведут к успеху.
Пролить на себя кипяток — к финансовым трудностям и неприятностям в деловой среде.
Пролить вино
Достаток и благополучие семье сулит вино, вылившееся через края бокала. Щедрая рука, наполняющая его вином, сулит лишь позитивные перемены в жизни.
Пролитое красное вино, по примете, может сулить долгие болезни кому-то из домочадцев.
Пролитое на пол белое вино указывает на мелкие неприятности, которые, впрочем, не нанесут особого вреда, а лишь ненадолго омрачат настроение.
Вино, пролитое соседом на одежду, предвещает скорую ссору.
Красное вино, пролитое во время свадьбы на платье невесты, указывает на то, что семейная жизнь будет подвергаться испытаниям. Белое вино или шампанское, испортившие наряд, сулят молодым скорое богатство и позитивные события в семье.