Пролить чай, молоко, кофе, воду, вино: что сулят приметы

Случайно разлитые напитки — не редкость, но мало кто придает значение такой оплошности. Тем не менее приметы есть и на такие случаи. Эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают ознакомиться с ними, чтобы понять, стоит ли обращать внимание на разлитые чай, кофе, молоко, воду и вино и что могут означать такие знаки.