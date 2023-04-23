Полезные советы
23.04.2023, 10:20

Пролить чай, молоко, кофе, воду, вино: что сулят приметы

 
ФОТО: Фото: Shutterstock

Существует множество бытовых примет, которые могут предупредить о надвигающихся событиях. Приметы, передающиеся из поколения в поколение, помогут понять, к чему случаются те или иные неприятности.

Случайно разлитые напитки — не редкость, но мало кто придает значение такой оплошности. Тем не менее приметы есть и на такие случаи. Эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают ознакомиться с ними, чтобы понять, стоит ли обращать внимание на разлитые чай, кофе, молоко, воду и вино и что могут означать такие знаки.

Приметы про пролитый чай

  • По примете, чай, пролившийся из кружки в руке, сулит неприятные события в ближайшее время.

  • Еще одна примета гласит, что тем, кто в суете опрокидывает чашку с чаем, грозят финансовые проблемы и нестабильность на работе.

  • Если чай пролился на одежду свободной девушки, то в скором времени ее ждет романтическое свидание.

  • Чай пролился на стол, и в лужице появились пузырьки — в скором времени виновника оплошности поцелует избранник. Большое количество пузырьков говорит о финансовой удаче.

  • Если чай пролил гость, то в скором времени семью ожидает сильная ссора.

К чему проливается молоко

  • Примета гласит, что молоко, выплеснувшееся при переливании, указывает на неприятности в бытовом плане: может перегореть лампочка, потечь кран и даже загореться проводка в случае, если лужица получилась внушительная.

  • Молоко, выплеснувшееся из кружки, указывает на скорое прибытие гостей. Если лужица маленькая, гости будут долгожданными.

  • Разлить целый пакет молока на улице — к неприятностям на пути к цели. Знак предупреждает о том, что без препятствий не обойдется, и к этому нужно быть готовыми.

  • Молоко, пролитое по оплошности на одежду, сулит перемены в лучшую сторону, завершение черной полосы в жизни и обретение материального благополучия.

  • Пролитое в холодильнике молоко сулит щедрость со стороны начальства и хорошую прибавку к заработной плате.

Что сулит пролитый кофе

  • Разлитый кофе попал на одежду — можно готовиться к неприятностям в деловой сфере. Не исключено, что в этот день произойдет стычка с коллегами или человек столкнется с недовольством начальства.

  • Если кофе пролил рядом сидящий человек и напиток испачкал вашу одежду, можно готовиться к приятным известиям.

  • Кофе пролит, чашка разбита, кругом брызги и досада от случившегося инцидента? Не стоит расстраиваться: по примете, такая оплошность сулит скорое замужество для одиноких людей, а замужним указывает на то, что их чувства будут крепнуть день за днем.

  • Если гость случайно опрокинул чашечку вкусного кофе, то в скором времени поступит приятное предложение по работе.

Приметы о пролитой воде

  • Вылить воду на улице ночью — к неприятностям в личной жизни и препятствиям на пути к благополучию.

  • Разлить воду, набранную из ключика или иного природного источника, — к болезням и неприятностям в жизни.

  • Если воду разлила незамужняя девушка, она рискует выйти замуж за мужчину, злоупотребляющего алкоголем.

  • Вода, пролитая по неосторожности на стол, предвещает скорый дождь. Тем, кто собрался в путешествие, такая оплошность сулит добрую дорогу.

  • Вода, пролитая во сне, указывает на пустую трату времени и сил на дела, которые не приведут к успеху.

  • Пролить на себя кипяток — к финансовым трудностям и неприятностям в деловой среде.

Пролить вино

  • Достаток и благополучие семье сулит вино, вылившееся через края бокала. Щедрая рука, наполняющая его вином, сулит лишь позитивные перемены в жизни.

  • Пролитое красное вино, по примете, может сулить долгие болезни кому-то из домочадцев.

  • Пролитое на пол белое вино указывает на мелкие неприятности, которые, впрочем, не нанесут особого вреда, а лишь ненадолго омрачат настроение.

  • Вино, пролитое соседом на одежду, предвещает скорую ссору.

  • Красное вино, пролитое во время свадьбы на платье невесты, указывает на то, что семейная жизнь будет подвергаться испытаниям. Белое вино или шампанское, испортившие наряд, сулят молодым скорое богатство и позитивные события в семье.

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