Экологичная подкормка: как реанимировать комнатные растения
Поэтому многие любители комнатного садоводства искусственно освещают цветы. Но если вы уезжали, а за цветами не было должного ухода, ваши питомцы могут приобрести такой безжизненный вид, что вы решите их выбросить, хоть такое решение не будет для вас легким. Но не торопитесь! Существует возможность реанимировать комнатные растения. Вам не понадобится для этого дорогое химическое средство. Из трех простых ингредиентов можно приготовить смесь, которая реанимирует ваше растение, пишет Furnish Home.
Вот эти 3 ингредиента:
Кожура 2 бананов. Бананы содержат много калия и другие минеральные вещества.
3 ложки молотого кофе. Кофе содержит фосфор, магний, азот и другие минералы
Скорлупа 3 яиц. Яичная скорлупа содержит много кальция.
Смешайте эти три компонента с водой и взбейте в блендере. У вас получится густая кашица. Ложкой наберите смесь и подкормите растение у корней.
Ваше растение оживет, благодаря подкормке из натуральных питательных веществ.