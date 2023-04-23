Экологичная подкормка: как реанимировать комнатные растения

Поэтому многие любители комнатного садоводства искусственно освещают цветы. Но если вы уезжали, а за цветами не было должного ухода, ваши питомцы могут приобрести такой безжизненный вид, что вы решите их выбросить, хоть такое решение не будет для вас легким. Но не торопитесь! Существует возможность реанимировать комнатные растения. Вам не понадобится для этого дорогое химическое средство. Из трех простых ингредиентов можно приготовить смесь, которая реанимирует ваше растение, пишет Furnish Home.