Соляные лампы: что это и есть ли от них хоть какая-то польза?

Во-первых, что это вообще такое — соляные лампы?

В буквальном смысле — это кристаллизованные куски розовой соли из гималайских гор (обычно из Пакистана) с выдолбленным в середине отверстием, чтобы туда помещалась лампочка накаливания или свеча.

Что они делают?

Они… светятся. Демонстрируют декор в стиле бохо и, возможно, приведут ваших гостей в недоумение, не собиратесь ли вы заняться духовными практиками. Но самое главное, как утверждается, они всячески способствуют здоровому образу жизни: улучшают сон, повышают уровень серотонина (“счастливый” химический элемент в мозге) и уменьшают кашель и проявления астмы.

И за этим стоит наука?

Технически, да. Во-первых, утверждается, что они очищают воздух. Как правило, вода идет туда, где есть соль, поэтому было бы разумно, если бы эти лампы из каменной соли притягивали водяной пар и при этом забирали из воздуха пыль и плесень. Во-вторых, утверждается, что они содержат отрицательные ионы (что разумно, ведь это кусочек горы). Наше интенсивное использование электроники производит положительные ионы, и, по слухам, отрицательные ионы это уравновешивают, создавая тем самым успокаивающую энергию.

Так эти лампы работают?

Подводим итог: чтобы очистить воздух и получить тонны отрицательных ионов (для ощутимой разницы), потребовалось бы очень много соли. Микродозы, которые выдают эти лампы, едва ли оказывают существенный эффект, но это не значит, что это невозможно.

Так стоит ли пользоваться соляными лампами?

Если смотреть на них с точки зрения декора и хотя бы крошечной пользы для здоровья, то почему бы и нет?



