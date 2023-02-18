Не держите цветок в спальне, или Приметы и суеверия об орхидеях в доме

Суеверия больше связаны со сложностью искусственного разведения данного растения, а некоторые приметы исходят из личного опыта, накопленного нашими предками.

Орхидея - энергетический вампир?

Тех, кто интересовался вопросом о том, можно ли держать дома орхидеи, приметы и суеверия довели едва ли не до мысли о том, что этот цветок - настоящий энергетический вампир. Растение питается жизненной энергией тех, кто живет с ним под одной крышей. Даже знаменитое учение фэншуй склонно поддержать эту теорию, хотя зачастую оно становится на сторону растений и благосклонно относится к большому их количеству в жилище человека. Однако так ли все на самом деле?

Виновницей всему является пыльца некоторых разновидностей орхидей, которая не просто оказывает сильное успокаивающее действие, но даже и убаюкивает человека. В результате этого растению начали приписывать магические свойства поглотителя энергии.

Растение - мужегон

Если углубленно поинтересоваться тем, можно ли. держать орхидею дома, народные приметы обязательно скажут, что она является своего рода мужегоном. Однако это утверждение является не совсем верным. Дело в том, что орхидея - действительно женский цветок, приносящий истинную пользу только прекрасной половине человечества. Он способен усилить женственность, привлекательность и другие качества, которыми обладают представительницы слабого пола. А вот негативное влияние на мужчин заключается в первую очередь в том, что они становятся очень уж нежными и даже женоподобными.



Специалисты не рекомендуют держать орхидеи в комнатах, где проживают представители мужского пола. Лучше поместить данные растения в те помещения, где они проводят минимум времени.

Можно ли держать дома орхидею фаленопсис?

Сейчас довольно популярной становится орхидея фаленопсис. Можно ли держать дома такой цветок? Данным вопросом интересуется едва ли не каждый, кто присмотрел эту красавицу для своего комнатного цветника.