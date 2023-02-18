Не держите цветок в спальне, или Приметы и суеверия об орхидеях в доме
В последнее время приметам и суевериям уделяется большое внимание. Не обошли они стороной и заядлых флористов. Среди любителей домашних цветов начались активные споры о том, можно ли держать дома орхидею? Надо отметить, что мнения специалистов и любителей совершенно расходятся в этом плане, а приметы являются крайне противоречивыми. Каким из них верить, а каким нет — решать предстоит каждому индивидуально, пишет Dacha-posadka.ru.
Суеверия больше связаны со сложностью искусственного разведения данного растения, а некоторые приметы исходят из личного опыта, накопленного нашими предками.
Орхидея - энергетический вампир?
Тех, кто интересовался вопросом о том, можно ли держать дома орхидеи, приметы и суеверия довели едва ли не до мысли о том, что этот цветок - настоящий энергетический вампир. Растение питается жизненной энергией тех, кто живет с ним под одной крышей. Даже знаменитое учение фэншуй склонно поддержать эту теорию, хотя зачастую оно становится на сторону растений и благосклонно относится к большому их количеству в жилище человека. Однако так ли все на самом деле?
Виновницей всему является пыльца некоторых разновидностей орхидей, которая не просто оказывает сильное успокаивающее действие, но даже и убаюкивает человека. В результате этого растению начали приписывать магические свойства поглотителя энергии.
Растение - мужегон
Если углубленно поинтересоваться тем, можно ли. держать орхидею дома, народные приметы обязательно скажут, что она является своего рода мужегоном. Однако это утверждение является не совсем верным. Дело в том, что орхидея - действительно женский цветок, приносящий истинную пользу только прекрасной половине человечества. Он способен усилить женственность, привлекательность и другие качества, которыми обладают представительницы слабого пола. А вот негативное влияние на мужчин заключается в первую очередь в том, что они становятся очень уж нежными и даже женоподобными.
Специалисты не рекомендуют держать орхидеи в комнатах, где проживают представители мужского пола. Лучше поместить данные растения в те помещения, где они проводят минимум времени.
Можно ли держать дома орхидею фаленопсис?
Сейчас довольно популярной становится орхидея фаленопсис. Можно ли держать дома такой цветок? Данным вопросом интересуется едва ли не каждый, кто присмотрел эту красавицу для своего комнатного цветника.
Негативные приметы, связанные с этими растениями, отнюдь не запрещают их разводить, а лишь накладывают на это некоторые ограничения. Не стоит держать орхидеи в спальне, поскольку именно ночью большинство растений проявляют активность. Также нужно свести к минимуму контакты мужчин в доме с орхидеями. И уж ни в коем случае не украшать ими мужские комнаты и кабинеты.
Что говорит фэншуй об орхидеях в доме?
Вообще фэншуй довольно благосклонно относится к любым растениям в доме, в том числе и к орхидеям, однако разводить их нужно с учетом вышеупомянутых пожеланий. Это позволит избежать негативного воздействия и сделать это растение настоящим украшением, приносящим радость его обладательнице.
Как показывает практика, ничего страшного с теми, кто обзавелся данным цветком, не происходит. Однако за ним надо как следует ухаживать и ни в коем случае не допускать болезней и увядания.
Орхидеи способны стать настоящими целительницами для представительниц прекрасного пола. Они возвращают молодость, хорошее настроение и даже здоровье. Помимо этого, цветок может усилить женские качества и черты характера. Положительная энергия в дом также может привлекаться с помощью этого зеленого друга. Немаловажное значение при этом имеет цвет бутонов, ведь каждый из них по-разному может влиять на окружающих.
Розовые и белые орхидеи предназначены тем, кто даже не представляет себе, что такое внутренняя гармония, но очень хочет ее найти. Они просто необходимы женщинам, которые видят вокруг черные краски, подвержены депрессиям и меланхолии.
Более того, розовые орхидеи окажут вам помощь в обретении внутренней привлекательности и обаяния. В общем, этот цветок отлично подойдет любой женщине, мечтающей защитить себя от негативной энергии, подчеркнуть свою привлекательность и развить свои творческие особенности.
В практике фэншуй также отмечается плохое воздействие на здоровье. Считается, что цветок подпитывается энергией спящего.