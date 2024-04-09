ИДЕИ│Дизайн маленькой кухни: какой цвет выбрать

Белый

Белый цвет действительно является универсальным для любого маленького пространства. В дизайне кухни исключительная белизна смотрится еще более выигрышно, ведь кажется, что кухня идеально прибрана, и выглядит она всегда более аккуратно. В такую кухню легко подобрать бытовую технику (как крупную, так и мелкую) белого цвета, что тоже немаловажно, да и посуда здесь подойдет практически любая в нужном стиле.

Черный и черно-белый

Черный цвет стоит добавить тем, кто хочет сделать свою кухню более „городской“ или даже оформленной в стиле лофт. Белой может быть сама кухня (ее фасады), пол и стены, а вот столешницы, фартук, техника могут быть и черными. Кроме того, всю кухню можно оформить в угольно-черной цветовой гамме, что тоже невероятно модно. Не бойтесь, что она у вас маленькая — небольшие кухни плохо смотрятся в стилях кантри и шале с темной деревянной мебелью. А вот черные и супер-современные кухни здесь выглядят просто отлично!

Оттенки серого

В оттенках серого кухню создать несколько сложнее, так как нужен более тонкий подбор материалов, техники и декора, плитки и паркета. Здесь лучше всего отталкиваться от выбранного вами идеального гарнитура, чем от какого-то более мелкого элемента. Оттенки серого в будущем можно легко разбавить пастелью или светлыми природными нюансами на выбор.

Светло-коричневый, бежевый, кремовый

Палитра этих светло-коричневых оттенков практически неисчерпаема. Когда вы создаете интерьер с намеком на классику, вы неизбежно приходите именно к этому выбору. Кремовые и бежевые кухни идеально смотрятся в неоклассике, классике, провансе и в стиле итальянского кантри. Правда, технику придется подбирать дизайнерскую, она гораздо дороже стандартной. Белая и черная, а также стальная здесь будут смотреться неуместно.

Кофе с молоком, темно-коричневые, кофейные и шоколадные оттенки