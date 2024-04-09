ИДЕИ│Дизайн маленькой кухни: какой цвет выбрать
Многие считают, что крохотную комнатку лучше всего просто оформить в белых тонах, но на самом деле существует огромное количество альтернатив. Furnish Home рассказал, как правильно выбрать модный цвет фасадов и стен для маленькой кухни, чтобы она выглядела красиво и элегантно.
Белый
Белый цвет действительно является универсальным для любого маленького пространства. В дизайне кухни исключительная белизна смотрится еще более выигрышно, ведь кажется, что кухня идеально прибрана, и выглядит она всегда более аккуратно. В такую кухню легко подобрать бытовую технику (как крупную, так и мелкую) белого цвета, что тоже немаловажно, да и посуда здесь подойдет практически любая в нужном стиле.
Черный и черно-белый
Черный цвет стоит добавить тем, кто хочет сделать свою кухню более „городской“ или даже оформленной в стиле лофт. Белой может быть сама кухня (ее фасады), пол и стены, а вот столешницы, фартук, техника могут быть и черными. Кроме того, всю кухню можно оформить в угольно-черной цветовой гамме, что тоже невероятно модно. Не бойтесь, что она у вас маленькая — небольшие кухни плохо смотрятся в стилях кантри и шале с темной деревянной мебелью. А вот черные и супер-современные кухни здесь выглядят просто отлично!
Оттенки серого
В оттенках серого кухню создать несколько сложнее, так как нужен более тонкий подбор материалов, техники и декора, плитки и паркета. Здесь лучше всего отталкиваться от выбранного вами идеального гарнитура, чем от какого-то более мелкого элемента. Оттенки серого в будущем можно легко разбавить пастелью или светлыми природными нюансами на выбор.
Светло-коричневый, бежевый, кремовый
Палитра этих светло-коричневых оттенков практически неисчерпаема. Когда вы создаете интерьер с намеком на классику, вы неизбежно приходите именно к этому выбору. Кремовые и бежевые кухни идеально смотрятся в неоклассике, классике, провансе и в стиле итальянского кантри. Правда, технику придется подбирать дизайнерскую, она гораздо дороже стандартной. Белая и черная, а также стальная здесь будут смотреться неуместно.
Кофе с молоком, темно-коричневые, кофейные и шоколадные оттенки
Кофейные и шоколадные оттенки, серые, нейтральные и холодные сейчас является заменой тем рыжевато-красным и рыже-коричневым оттенкам стандартных кухонь в стиле кантри. Так, если вы хотите себе темно-коричневую кухню, выбирайте именно их. Чем более холодными, бледными, сероватыми они будут, тем лучше.
Яркие акценты на светлом фоне
Если вы хотите сделать свою кухню более веселой, например, для детей, то купите все белое, а потом расставьте яркие акценты — стульями, техникой, текстилем! Такой подход окупается и тогда, когда вы хотите часто менять настроение комнаты.
Серый, белый и красный
Это уникальное сочетание цветов используют в стилях лофт, винтаж, в скандинавском стиле и других. Обычно оно лучше всего смотрится в старых квартирках на мансарде.
Черный, белый и красный
Более гламурное и современное сочетание, где на смену серому приходит черный, отлично подходит для более глянцевой и эпатажной кухни. Но лучше всего такие сложные палитры использовать под надзором дизайнера или там, где красный цвет можно заменить на другой.
Голубой
Голубые, серо-голубые и небесно-голубые кухни будут отлично смотреться в любой маленькой и современной квартирке. Добавьте побольше белого и серого, не смешивайте в интерьере голубой с темно-коричневыми тонами, и дело „в шляпе“!
Лазурь и бирюза
Такие необычные оттенки, как лазурь и бирюза, чаще всего используют в дизайне фартуков, кресел, текстиля, декора, а не в оформлении фасадов самого кухонного гарнитура.
Желтый
Нежный желтый оттенок стен для кухни — это атмосфера идеального провинциального утра в лучшей своей ипостаси! Обычно желтыми является именно стены, а фасады кухни — кремовые, белые или оттенка кофе с молоком.
Голубой и желтый
Сочетание голубого и желтого пришло к нам из классических интерьеров, поэтому лучше всего использовать его в дизайне интерьера классической кухни или хотя бы в стиле прованс.
Терракота
Терракотовый оттенок идеально подходит для интерьеров в средиземноморском, испанском, тосканском, испанском колониальном стиле. Терракотовая плитка может стать основой всего ансамбля.
Ягодные и сиреневые оттенки
Необычные ягодные и сиреневые оттенки — лавандовый, малиновый, черничный, клубничный и многие другие — отлично смотрятся в интерьере с серым или бежевым фоном!
Яркие сочетания
Яркие сочетания множества необычных и насыщенных цветов могут привести к ощущению хаоса на кухне. Но кому-то такое настроение, богемное и немного авангардное, очень даже нравится!