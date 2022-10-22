Где хранить вещи в маленькой квартире: советы дизайнера
Шкаф вместо гардеробной
Для хранения в коридорах идеально подходят встроенные шкафы до потолка. Двери в них могут быть распашными или купе. Выбор стоит делать исходя из размера шкафа: чем шкаф длиннее, тем целесообразней использовать двери-купе.
Устроив в прихожей небольшой уголок для верхней одежды и обуви, можно разгрузить место в основных шкафах. Здесь удобно будет разместить одежду и обувь гостей.
Когда в одном шкафу хранится одежда для разных времен года, лучше разделить ее по отсекам. Например, ближе к прихожей отдавать место для верхней одежды и уличной обуви.
Если верхняя одежда разной длины, отделы с вешалками делайте разной высоты. Место под потолком не особо доступно, там отлично хранятся дорожные сумки.
Прежде чем разделить шкаф на отсеки, мысленно переберите свой гардероб: сколько вещей придется повесить на плечики, сколько — хранить на полках. К погонным метрам штанг, на которых уместится ваша одежда, прибавьте 10–20% про запас.
Обувь проще хранить в одинаковых коробках, разместив их в два ряда. При таком размещении обувь не пылится и ее легко достать. Можно подписать коробки, чтобы было легко найти нужную пару.
Если у вас в спальне нет комода, для хранения нижнего белья, носков и колготок идеально подойдут закрытые выдвижные ящики. Они должны располагаться так, чтобы стоя ими было удобно пользоваться. Все остальное место в этом отсеке могут занять полки для одежды (выше) и обуви (ниже).
Нужно заранее продумать, где в квартире будет удобно гладить белье — иногда для этого стоит задействовать большую площадь коридоров. Если гладить вещи возле шкафов, в которые придется их впоследствии сложить, вы сэкономите время и энергию. Не забудьте отвести в шкафу место для гладильной доски.
Удобное размещение хозяйственных предметов и бытовой химии необходимо, чтобы весь дизайн не “оброс” страшными корзинами, шкафами и захламленными полками. Перед планированием хранения составьте список всего, что вам придется хранить.
Сейчас все чаще дома убирают роботы-пылесосы, поэтому от обычного можно отказаться, выиграв при этом место для ведра и швабры. Нужно также заранее найти место для инструментов, искусственной елки и спортивного инвентаря.
Сушка белья тоже занимает много места. Иногда удобно разместить в санузле небольшую потолочную сушилку, а для больших вещей предусмотреть напольную складную, которая будет храниться в шкафу. Корзину для грязного белья лучше убрать от глаз гостей в тумбу или найти интересную и сделать ее изюминкой интерьера.
Есть решения, которые позволяют совмещать приятное с полезным. Это относится к созданию мягкой зоны у окна. Увеличив подоконник, вы получаете возможность удобно устроиться возле окна с книжкой плюс дополнительное место для хранения книг или посуды.
На кухне можно увеличить высоту навесных шкафов. Чтобы они смотрелись легче, верхний ряд можно сделать со стеклянными дверцами и подсветкой.
Помните, что системы хранения не должны загружать собой пространство: они, наоборот, должны его разгружать от вещей. Не должно создаваться ощущение, что во всех помещениях главное — это шкафы и тумбы. Системы хранения могут быть встроенными и сливаться с фоном, а также могут украшать интерьер, если это, например, открытые полки с декором.
Источник: InMyRoom