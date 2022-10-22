Дизайн и интерьер
22.10.2022, 15:07

Где хранить вещи в маленькой квартире: советы дизайнера

 
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ФОТО: Natalya Stepowaya | Shutterstock
При маленьких площадях спальных комнат и при довольно больших и длинных коридорах целесообразно выносить хранение в коридор. Но сначала нужно понять, какие вещи вы будете там хранить и что вам для этого потребуется.

Шкаф вместо гардеробной

Для хранения в коридорах идеально подходят встроенные шкафы до потолка. Двери в них могут быть распашными или купе. Выбор стоит делать исходя из размера шкафа: чем шкаф длиннее, тем целесообразней использовать двери-купе.

Устроив в прихожей небольшой уголок для верхней одежды и обуви, можно разгрузить место в основных шкафах. Здесь удобно будет разместить одежду и обувь гостей.

Когда в одном шкафу хранится одежда для разных времен года, лучше разделить ее по отсекам. Например, ближе к прихожей отдавать место для верхней одежды и уличной обуви.
Если верхняя одежда разной длины, отделы с вешалками делайте разной высоты. Место под потолком не особо доступно, там отлично хранятся дорожные сумки.

Прежде чем разделить шкаф на отсеки, мысленно переберите свой гардероб: сколько вещей придется повесить на плечики, сколько — хранить на полках. К погонным метрам штанг, на которых уместится ваша одежда, прибавьте 10–20% про запас.

Обувь проще хранить в одинаковых коробках, разместив их в два ряда. При таком размещении обувь не пылится и ее легко достать. Можно подписать коробки, чтобы было легко найти нужную пару.

Если у вас в спальне нет комода, для хранения нижнего белья, носков и колготок идеально подойдут закрытые выдвижные ящики. Они должны располагаться так, чтобы стоя ими было удобно пользоваться. Все остальное место в этом отсеке могут занять полки для одежды (выше) и обуви (ниже).

Нужно заранее продумать, где в квартире будет удобно гладить белье — иногда для этого стоит задействовать большую площадь коридоров. Если гладить вещи возле шкафов, в которые придется их впоследствии сложить, вы сэкономите время и энергию. Не забудьте отвести в шкафу место для гладильной доски.

Удобное размещение хозяйственных предметов и бытовой химии необходимо, чтобы весь дизайн не “оброс” страшными корзинами, шкафами и захламленными полками. Перед планированием хранения составьте список всего, что вам придется хранить.

Сейчас все чаще дома убирают роботы-пылесосы, поэтому от обычного можно отказаться, выиграв при этом место для ведра и швабры. Нужно также заранее найти место для инструментов, искусственной елки и спортивного инвентаря.

Сушка белья тоже занимает много места. Иногда удобно разместить в санузле небольшую потолочную сушилку, а для больших вещей предусмотреть напольную складную, которая будет храниться в шкафу. Корзину для грязного белья лучше убрать от глаз гостей в тумбу или найти интересную и сделать ее изюминкой интерьера.

Есть решения, которые позволяют совмещать приятное с полезным. Это относится к созданию мягкой зоны у окна. Увеличив подоконник, вы получаете возможность удобно устроиться возле окна с книжкой плюс дополнительное место для хранения книг или посуды.

На кухне можно увеличить высоту навесных шкафов. Чтобы они смотрелись легче, верхний ряд можно сделать со стеклянными дверцами и подсветкой.

Помните, что системы хранения не должны загружать собой пространство: они, наоборот, должны его разгружать от вещей. Не должно создаваться ощущение, что во всех помещениях главное — это шкафы и тумбы. Системы хранения могут быть встроенными и сливаться с фоном, а также могут украшать интерьер, если это, например, открытые полки с декором.

Источник: InMyRoom

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