Где хранить вещи в маленькой квартире: советы дизайнера

Шкаф вместо гардеробной

Для хранения в коридорах идеально подходят встроенные шкафы до потолка. Двери в них могут быть распашными или купе. Выбор стоит делать исходя из размера шкафа: чем шкаф длиннее, тем целесообразней использовать двери-купе.

Устроив в прихожей небольшой уголок для верхней одежды и обуви, можно разгрузить место в основных шкафах. Здесь удобно будет разместить одежду и обувь гостей.

Когда в одном шкафу хранится одежда для разных времен года, лучше разделить ее по отсекам. Например, ближе к прихожей отдавать место для верхней одежды и уличной обуви.

Если верхняя одежда разной длины, отделы с вешалками делайте разной высоты. Место под потолком не особо доступно, там отлично хранятся дорожные сумки.

Прежде чем разделить шкаф на отсеки, мысленно переберите свой гардероб: сколько вещей придется повесить на плечики, сколько — хранить на полках. К погонным метрам штанг, на которых уместится ваша одежда, прибавьте 10–20% про запас.

Обувь проще хранить в одинаковых коробках, разместив их в два ряда. При таком размещении обувь не пылится и ее легко достать. Можно подписать коробки, чтобы было легко найти нужную пару.

Если у вас в спальне нет комода, для хранения нижнего белья, носков и колготок идеально подойдут закрытые выдвижные ящики. Они должны располагаться так, чтобы стоя ими было удобно пользоваться. Все остальное место в этом отсеке могут занять полки для одежды (выше) и обуви (ниже).

