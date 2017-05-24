Живите богато: 13 идей, как придать вашей кухне более дорогой вид

Расчистите дверцы холодильника

Фотографии могут придать вашему дому нотку ностальгии, но холодильник, весь облепленный магнитиками и памятными фото, выглядит неопрятно. Если вы не готовы расстаться со всеми „украшениями“ вашего холодильника, то оставьте на нем всего пару любимых фотографий с несколькими простыми магнитами, расположив их рядом.

Обновите фурнитуру

Чтобы быстро освежить мебель, замените фурнитуру старых шкафов и выдвижных ящиков. Используйте интересные дизайнерские детали, но, чтобы не получилось хаотичного вида, придерживайтесь одного стиля.

Замените кран

При великолепном выборе на рынке сантехники оставлять на кухне старый скучный кран неоправданно. Подберите кран в том же стиле, что и фурнитура ваших шкафов, и раковина сразу станет выглядеть дороже.

Инвестируйте в освещение

Одна из первых вещей, которые люди делают, входя в кухню, — смотрят на потолочные светильники. Если ваша люстра устарела или просто выглядит скучно, купите стильный светильник, который отражает вашу индивидуальность.

Выбирайте предметы из нержавеющей стали

Даже если вы пока не можете позволить себе обновить все кухонные приборы и аксессуары, вполне реально улучшить вид тех, что вас уже есть. Покройте свой холодильник и посудомоечную машину краской под нержавеющую сталь, и они станут выглядеть дороже.

Украсьте кухню художественными работами

Кухня — довольно утилитарное пространство, но это не значит, что вы не можете ее украшать, например, произведениями искусства. Не стоит придерживаться однотипной живописи вроде натюрмортов — повесьте на кухне любые гобелены, пейзажи или абстрактные картины, которые вам нравятся.

Придерживайтесь светлых цветов

Светлые цвета отражают больше света, делая кухню просторной и яркой. Чтобы ваша кухня выглядела больше и дороже, покрасьте стены светлой краской и выбирайте белую мебель.

Избавьтесь от беспорядка