Живите богато: 13 идей, как придать вашей кухне более дорогой вид
Оформление кухни не менее важно, чем других комнат в вашем доме. Полностью изменить ее интерьер может влететь в копеечку. Но есть несколько дизайнерских приемов, как получить кухню вашей мечты и не подорвать семейный бюджет. Об этом рассказывает Reader’s Digest.
Расчистите дверцы холодильника
Фотографии могут придать вашему дому нотку ностальгии, но холодильник, весь облепленный магнитиками и памятными фото, выглядит неопрятно. Если вы не готовы расстаться со всеми „украшениями“ вашего холодильника, то оставьте на нем всего пару любимых фотографий с несколькими простыми магнитами, расположив их рядом.
Обновите фурнитуру
Чтобы быстро освежить мебель, замените фурнитуру старых шкафов и выдвижных ящиков. Используйте интересные дизайнерские детали, но, чтобы не получилось хаотичного вида, придерживайтесь одного стиля.
Замените кран
При великолепном выборе на рынке сантехники оставлять на кухне старый скучный кран неоправданно. Подберите кран в том же стиле, что и фурнитура ваших шкафов, и раковина сразу станет выглядеть дороже.
Инвестируйте в освещение
Одна из первых вещей, которые люди делают, входя в кухню, — смотрят на потолочные светильники. Если ваша люстра устарела или просто выглядит скучно, купите стильный светильник, который отражает вашу индивидуальность.
Выбирайте предметы из нержавеющей стали
Даже если вы пока не можете позволить себе обновить все кухонные приборы и аксессуары, вполне реально улучшить вид тех, что вас уже есть. Покройте свой холодильник и посудомоечную машину краской под нержавеющую сталь, и они станут выглядеть дороже.
Украсьте кухню художественными работами
Кухня — довольно утилитарное пространство, но это не значит, что вы не можете ее украшать, например, произведениями искусства. Не стоит придерживаться однотипной живописи вроде натюрмортов — повесьте на кухне любые гобелены, пейзажи или абстрактные картины, которые вам нравятся.
Придерживайтесь светлых цветов
Светлые цвета отражают больше света, делая кухню просторной и яркой. Чтобы ваша кухня выглядела больше и дороже, покрасьте стены светлой краской и выбирайте белую мебель.
Избавьтесь от беспорядка
В „дорогом“ интерьере не должно быть беспорядка, однако кухня может легко стать местом скопления макулатуры из почтового ящика, сумок и пакетов и т.д. Найдите для таких вещей постоянное место хранения вроде декоративных ящиков и корзин и убедитесь, что все домочадцы кладут их именно туда.
Прячьте лишнюю бытовую технику
Вы можете оставить под рукой вещи, которые используете каждый день, например, тостер и кофеварку, но не держите на видном месте те предметы, кого вы используете реже. Вас может раздражать, что периодически придется вытаскивать из шкафа блендер, но эти усилия окупятся более аккуратным видом вашей кухни.
Украсьте кухню зелеными растениями
Пара зеленых растений в горшках на вашей кухне придадут ей свежий цветовой акцент и украсят ее. Вы также можете выращивать на подоконнике пряные травы (в красивых горшках), которые будете использовать при готовке.
Постелите на пол коврик
Если вы постелите на пол в кухне красивый коврик, то она станет наряднее. А если вы много готовите и боитесь его запачкать, то выбирайте легко очищаемый наружный коврик.
Купите клевые барные стулья
Если у вас на кухне есть барная стойка, то эффектные барные стулья — отличная возможность сделать кухню интереснее. И даже если у вас нет для этого свободного пространства, поставьте компактный стул в угол, чтобы создать забавное, неожиданное место для сидения.
Обновите свои шкафы
Если ваши кухонные шкафы уже выглядят не очень хорошо, не спешите их менять. Замените только фасады и фурнитуру или просто покрасьте их, чтобы освежить вид кухни и скрыть неприглядные потертости.