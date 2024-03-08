ФОТО │ До и после: из мрачной и старомодной спальни — в светлую и уютную

Как вы увидите на фото ниже, спальня изменилась до неузнаваемости. В ней обновили все — от пола до потолка. Комната стала светлой и приятной. Но в ней есть и темные акценты — подушки, рамы, вазы и будильники. А зеркала в дополнение к своей основной функции еще и визуально расширяют пространство.

Как собственными силами внести в спальню ветер перемен, рассказала глава руководитель отдела дизайна интерьера IKEA Байба Фрейя.

Функции комнаты и нужды членов семьи

По словам Фрейи, в первую очередь нужно подумать, какая понадобится мебель и как ее разместить. Самая важная мебель в спальне:

удобная кровать;

шкаф;

комод или прикроватные тумбочки;

светильники.

С этого нужно начинать. В свою очередь остальную мебель и декор можно добавлять постепенно.

“Люди часто думают, что перемены стоят дорого, но это миф. Новую двуспальную кровать можно приобрести чуть более чем за 100 евро. Следующая важная покупка — качественный матрас, который должен стоить не менее 120 евро. Перед приобретением я предлагаю на нем полежать и понять, удобно ли вам, потому что матрас — это покупка на несколько лет”, — говорит дизайнер.

Где в спальне хранить вещи

Чтобы не перегружать комнату разными вещами, которые создают захламленность, нужно купить вместительный и функциональный шкаф, ящики, размещаемые под кроватью, и комод, советует Фрейя.

В шкафу должно быть много полок, места для коробок и корзин, а также отделение, в котором можно повесить одежду на плечики.

Изменений можно достичь и минимальными средствами

Моментально изменить настроение комнаты можно сменой текстиля, и это будет недорого. “Главную роль в интерьере может играть и ткань — ее цвета и фактура. Купите в спальню льняные шторы и тонкие гладкие занавески. Разноцветные декоративные подушки тоже помогут вам освежить комнату”, — советует Фрейя.