ФОТО │ До и после: из мрачной и старомодной спальни — в светлую и уютную
На примере квартиры в Литве вы увидите, как можно преобразить спальню, которая “застряла” где-то в конце 90-х, в современную и уютную. А дизайнер интерьера IKEA поделилась с DELFI ДОМ&САД советами, как это лучше сделать.
Как вы увидите на фото ниже, спальня изменилась до неузнаваемости. В ней обновили все — от пола до потолка. Комната стала светлой и приятной. Но в ней есть и темные акценты — подушки, рамы, вазы и будильники. А зеркала в дополнение к своей основной функции еще и визуально расширяют пространство.
Как собственными силами внести в спальню ветер перемен, рассказала глава руководитель отдела дизайна интерьера IKEA Байба Фрейя.
Функции комнаты и нужды членов семьи
По словам Фрейи, в первую очередь нужно подумать, какая понадобится мебель и как ее разместить. Самая важная мебель в спальне:
удобная кровать;
шкаф;
комод или прикроватные тумбочки;
светильники.
С этого нужно начинать. В свою очередь остальную мебель и декор можно добавлять постепенно.
“Люди часто думают, что перемены стоят дорого, но это миф. Новую двуспальную кровать можно приобрести чуть более чем за 100 евро. Следующая важная покупка — качественный матрас, который должен стоить не менее 120 евро. Перед приобретением я предлагаю на нем полежать и понять, удобно ли вам, потому что матрас — это покупка на несколько лет”, — говорит дизайнер.
Где в спальне хранить вещи
Чтобы не перегружать комнату разными вещами, которые создают захламленность, нужно купить вместительный и функциональный шкаф, ящики, размещаемые под кроватью, и комод, советует Фрейя.
В шкафу должно быть много полок, места для коробок и корзин, а также отделение, в котором можно повесить одежду на плечики.
Изменений можно достичь и минимальными средствами
Моментально изменить настроение комнаты можно сменой текстиля, и это будет недорого. “Главную роль в интерьере может играть и ткань — ее цвета и фактура. Купите в спальню льняные шторы и тонкие гладкие занавески. Разноцветные декоративные подушки тоже помогут вам освежить комнату”, — советует Фрейя.
Что касается освещения, то вместо люстры разместите в спальне несколько лаконичных и легких настенных светильников или настольных ламп. Они изменят настроение комнаты и создадут уют. Чтобы они давали большего света, установите рядом с ними зеркала.
Небольшие изменения в жилые помещения можно вносить каждый сезон. “Для этого не нужны крупные вложения, ведь уют можно создать с помощью освещения, текстиля и растений и декора. Важно найти правильное функциональное решение, которое позволит без особых усилий заботиться о виде комнаты. А главное, что нужно помнить, преображая спальню — меньше значит больше (то есть стремиться к минимализму)”, — подчеркивает Фрейя.