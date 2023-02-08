Отнимают жизненные силы: растения, которые нельзя держать дома

Помимо растений, которые не рекомендуют содержать дома, присутствует неблагоприятное воздействие на человеческий организм некоторых цветов. В этом случае портал Press-Pulse рекомендует выбрать месторасположение будущего зеленого жителя, не помещая его в спальню или, наоборот, на кухню.

В эту группу растений входят те виды, которые не стоит держать дома, особенно при наличии животных или детей из-за чрезвычайно опасных свойств. Ребенок, как и домашний питомец, способны отравиться подобными цветами или получить ожоги при неосторожном обращении.

Если в доме нет детей и животных, то при уходе за подобными растениями соблюдайте меры предосторожности. Обязательно используйте при работе с этими цветами перчатки и тщательно промывайте инструменты. Ни в коем случае не обрезайте эти цветы ножом, предназначенным для еды на вашей кухне.

Семейство молочайных. Сок многих представителей этого класса является ядовитым и вызывает ожоги на коже.

Семейство ароидных. Большинство представителей этой группы являются токсичными растениями. Особенно опасен их сок.

Семейство куртовых. К этому классу относятся наиболее опасные для жизни человека и животных растения. Они привлекают своим ярким и пестрым видом. При любой работе с цветами этого семейства надевайте перчатки.

Семейство пасленовых. В данном классе далеко не все растения являются ядовитыми, ведь всем известная картошка и помидоры относятся именно к этому семейству. Но домашние цветы чаще всего являются токсичными, а, особенно, их плоды. Ягоды вызывают расстройство пищеварения, тошноты, рвоту.

Порой комнатные растения несут не только красоту, но и опасность. По этой причине обязательно пользуйтесь средствами защиты при работе с цветами. Если, не смотря ни на что, вы решили обзавестись подобными цветами, то постарайтесь оградить их от возможных контактов с животными и детьми.

Список опасных растений выглядит следующим образом:

Лилия (Lilium)