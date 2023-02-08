Отнимают жизненные силы: растения, которые нельзя держать дома
Помимо растений, которые не рекомендуют содержать дома, присутствует неблагоприятное воздействие на человеческий организм некоторых цветов. В этом случае портал Press-Pulse рекомендует выбрать месторасположение будущего зеленого жителя, не помещая его в спальню или, наоборот, на кухню.
В эту группу растений входят те виды, которые не стоит держать дома, особенно при наличии животных или детей из-за чрезвычайно опасных свойств. Ребенок, как и домашний питомец, способны отравиться подобными цветами или получить ожоги при неосторожном обращении.
Если в доме нет детей и животных, то при уходе за подобными растениями соблюдайте меры предосторожности. Обязательно используйте при работе с этими цветами перчатки и тщательно промывайте инструменты. Ни в коем случае не обрезайте эти цветы ножом, предназначенным для еды на вашей кухне.
Семейство молочайных. Сок многих представителей этого класса является ядовитым и вызывает ожоги на коже.
Семейство ароидных. Большинство представителей этой группы являются токсичными растениями. Особенно опасен их сок.
Семейство куртовых. К этому классу относятся наиболее опасные для жизни человека и животных растения. Они привлекают своим ярким и пестрым видом. При любой работе с цветами этого семейства надевайте перчатки.
Семейство пасленовых. В данном классе далеко не все растения являются ядовитыми, ведь всем известная картошка и помидоры относятся именно к этому семейству. Но домашние цветы чаще всего являются токсичными, а, особенно, их плоды. Ягоды вызывают расстройство пищеварения, тошноты, рвоту.
Порой комнатные растения несут не только красоту, но и опасность. По этой причине обязательно пользуйтесь средствами защиты при работе с цветами. Если, не смотря ни на что, вы решили обзавестись подобными цветами, то постарайтесь оградить их от возможных контактов с животными и детьми.
Список опасных растений выглядит следующим образом:
Лилия (Lilium)
Любимый многими цветок, обладающий терпким ароматом. Именно из-за этого концентрированного запаха их не рекомендуют держать в спальной комнате, так как они могут вызвать бессонницу. Ночью лилии выделяют много углекислого газа, поэтому на утро можно проснуться с головной болью и усталым.
Фикус (Ficus)
Зеленое пышное растение с продолговатыми листьями. Фикус не очень опасен для человека, но способен больше, чем остальные, вызывать аллергические реакции.
Орхидея (Orchidaceae)
Красивое растение, отличающееся необычным цветением разнообразной формы и цветов. Лучше расположить такой цветок рядом с рабочим местом по той причине, что он возбуждает нервную систему. Если поставить орхидею в спальне, то она приведет к нарушению сна.
Папоротник (Polypodiophyta)
Его действие схоже с лилией. По ночам папоротник выделяет углекислый газ, что приводит к головной боли по утрам.
Гортензия (Hydrangea)
Цветок, который поражает своим соцветием с большим количеством маленьким цветков, образующих “шапку”. Окрас бывает разнообразным от розовых до синих оттенков. Гортензия выделяет частицы, которые способны вызвать аллергию.
Тубероза (Polianthes tuberosa)
Представляет собой многолетнее растение со стеблем в высоту в 45 см, на верхушке образуются белые цветки. Обладает очень сладким и сильным ароматом. Растение выделяет частицы, которые сильно обостряют органы обоняния. Не рекомендуется держать такой цветок людям с сердечными заболеваниями и гипертонией. При таких болезнях аромат цветка способен вызывать головокружение и упадок настроения вплоть до депрессивных состояний.
Все цветы, обладающие сильным ароматом, стоит располагать в тщательно проветриваемых помещениях. Тогда проблем с плохим самочувствием не возникнет.