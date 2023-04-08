Этот способ очистки стекол не оставляет разводов. Убедитесь сами

Есть много секретов уборки, но когда дело доходит до удаления отпечатков пальцев и пятен со стеклянных предметов, кажется, битву даже не стоит начинать. Но новый способ мытья стекол, который использует кондиционер для белья, удивит вас своей эффективностью. Он не оставляет никаких разводов!

Как это работает?

Налейте один колпачок кондиционера для белья в миску и добавьте 3/4 теплой воды. Хорошо перемешайте, окуните в смесь хлопчатобумажную ткань, а затем хорошо отожмите. Теперь протрите ей любые окна, зеркала или другие зеркальные объекты и поразитесь, как потрясающе выглядит (и пахнет) ваш дом.

Мало того, что этот способ добавит свежий аромат в ваш дом, он также предотвратит прилипание пыли к поверхностям и зеркалам.