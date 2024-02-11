Приметы на удачу: что нужно сделать перед выходом из дома

Держа путь на собеседование или важную встречу, лучше не возвращаться домой за оставленной вещицей. Однако если вы забыли что-то ценное, вернитесь домой и не забудьте посмотреть в зеркало и улыбнуться или показать своему отражению язык. Можно также съесть что-то на кухне.

Прежде чем выйти из дома, для привлечения успеха и удачи погладьте угол стола.

Народная мудрость гласит: если вы, выходя из дома, столкнулись в дверях или на улице с пожилой женщиной, лучше вернуться домой и побыть там некоторое время. Встреча с женщиной в летах чревата проблемами, а добрая энергетика дома поможет нейтрализовать негатив.

Среда и четверг — самые благоприятные дни для тех, кто собрался в дальний путь.

Чтобы день прошел удачно, а дорога оказалась легкой, перед выходом желательно присесть “на дорожку”. Это поможет зарядиться позитивной энергетикой дома, которая будет охранять вас и отражать неудачи.

Если на пороге дома встретились с молодой женщиной, поздоровайтесь с ней — она вестница удачи.

Увидеть из окна или встретить нищего на улице — добрый знак.

Магические шепотки перед выходом из дома привлекают удачу.

На вопрос членов семьи “Ты куда?” отвечайте: “На кудыкину гору”. Такая оговорка поможет вам призвать удачу и отпугнуть беду. В прошлом этой фразой наши предки ставили мощную защиту от неприятностей.

Чтобы каждый день приносил счастье и удачу, важно носить при себе талисман или мешочек сушенной полыни.

Отправляясь в дорогу, на работу или важную встречу, переверните табуретки ножками вверх. Это поможет привлечь удачу.

Выходя из дома, смотрите под ноги и старайтесь не спотыкаться, так как споткнуться об порог — недобрый знак. А вот споткнуться по пути правой ногой — к счастью.

Постучать два раза об дверной косяк при выходе из дома — привязать к себе удачу.

Не роняйте ничего, выходя из квартиры — эта примета сулит неприятности в пути.

Чтобы зарядиться удачей, переступайте через порог правой ногой.

Прежде чем покинуть дом, посмотрите в зеркало и улыбнитесь себе, а еще лучше — прочитайте аффирмации на удачу.

Ждет долгий путь? Положите в карман брюк или в кошелек монетку, которая лежала дома. Она будет работать как талисман, оберегая вас и привлекая к вам фортуну.

Если вы собираетесь на важную встречу или в путешествие, нельзя перед выходом подметать и мыть полы, иначе планы могут нарушиться.

Начался дождь перед вашим выходом — доброе поверье. В пути ожидает удача.