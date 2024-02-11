Приметы на удачу: что нужно сделать перед выходом из дома
Предугадать развитие событий после выхода из дома невозможно. К счастью, существуют особые приметы на удачу перед выходом, которые помогут вам защитится от неожиданных и неприятных событий. Многие люди, например, присаживаются “на дорожку” во избежание различных неудач и уверяют, что это действительно работает. Специально для читателей сайта dailyhoro.ru мы собрали самые действенные приметы на удачу, которые помогут избежать неприятностей и успешно выполнить все запланированные дела.
Держа путь на собеседование или важную встречу, лучше не возвращаться домой за оставленной вещицей. Однако если вы забыли что-то ценное, вернитесь домой и не забудьте посмотреть в зеркало и улыбнуться или показать своему отражению язык. Можно также съесть что-то на кухне.
Прежде чем выйти из дома, для привлечения успеха и удачи погладьте угол стола.
Народная мудрость гласит: если вы, выходя из дома, столкнулись в дверях или на улице с пожилой женщиной, лучше вернуться домой и побыть там некоторое время. Встреча с женщиной в летах чревата проблемами, а добрая энергетика дома поможет нейтрализовать негатив.
Среда и четверг — самые благоприятные дни для тех, кто собрался в дальний путь.
Чтобы день прошел удачно, а дорога оказалась легкой, перед выходом желательно присесть “на дорожку”. Это поможет зарядиться позитивной энергетикой дома, которая будет охранять вас и отражать неудачи.
Если на пороге дома встретились с молодой женщиной, поздоровайтесь с ней — она вестница удачи.
Увидеть из окна или встретить нищего на улице — добрый знак.
Магические шепотки перед выходом из дома привлекают удачу.
На вопрос членов семьи “Ты куда?” отвечайте: “На кудыкину гору”. Такая оговорка поможет вам призвать удачу и отпугнуть беду. В прошлом этой фразой наши предки ставили мощную защиту от неприятностей.
Чтобы каждый день приносил счастье и удачу, важно носить при себе талисман или мешочек сушенной полыни.
Отправляясь в дорогу, на работу или важную встречу, переверните табуретки ножками вверх. Это поможет привлечь удачу.
Выходя из дома, смотрите под ноги и старайтесь не спотыкаться, так как споткнуться об порог — недобрый знак. А вот споткнуться по пути правой ногой — к счастью.
Постучать два раза об дверной косяк при выходе из дома — привязать к себе удачу.
Не роняйте ничего, выходя из квартиры — эта примета сулит неприятности в пути.
Чтобы зарядиться удачей, переступайте через порог правой ногой.
Прежде чем покинуть дом, посмотрите в зеркало и улыбнитесь себе, а еще лучше — прочитайте аффирмации на удачу.
Ждет долгий путь? Положите в карман брюк или в кошелек монетку, которая лежала дома. Она будет работать как талисман, оберегая вас и привлекая к вам фортуну.
Если вы собираетесь на важную встречу или в путешествие, нельзя перед выходом подметать и мыть полы, иначе планы могут нарушиться.
Начался дождь перед вашим выходом — доброе поверье. В пути ожидает удача.
Примерить обувь старшего члена семьи перед тем, как выйти за дверь, — к удаче.
От того, как начнется утро, зависит то, каким будет день. Единицы могут похвастаться отличным настроением с утра, а ведь это так необходимо. Только оптимистичные и счастливые люди притягивают к себе удачу, пессимистам же везет гораздо реже. Чтобы привязать удачу на весь день и провести его отлично, важно не только верить в приметы, но и читать позитивные установки пред выходом из дома.