НА ЗАМЕТКУ │ Как быстро избавиться от запаха табака в квартире

Первый шаг в борьбе с сигаретным дымом — пустые пепельницы. Даже когда курильщики покинут ваш дом, пепельницы будут продолжать испускать запах, если вы не удалите их. Очень важно хорошенько их вымыть. Если вы не можете воспользоваться водой и чистящим средством, залейте пепельницы уксусом и дайте им возможность постоять в течение часа. Уксус слейте и протрите пепельницы, как обычно.

Следующее, что вам нужно сделать, это открыть окна, чтобы впустить немного свежего воздуха. Оставьте их открытыми до тех пор, пока не почувствуете, что большинство запахов ушло.

Три продукта для борьбы с запахом табака

Существует три продукта, которые вы можете использовать, чтобы избавить помещение от запаха табака и сигаретного дыма. Первый — столовый уксус. Заполните сотейник с уксусом (вам потребуется около одного литра жидкости). Поставьте кастрюлю на плиту и доведите уксус до активного кипения. Если прокурен весь дом, разлейте уксус по мискам и разнесите по разным комнатам. Уксус поглотит неприятный запах табака и ваш дома снова станет свежим. Этот метод имеет только один недостаток — он оставляет запах уксуса, а некоторые люди не любят его.

Другой продукт, который можно использовать для удаления табачного дыма или запаха — сода. Откройте несколько пачек и расставьте по всей комнате. Сода удалит запах, но не оставит никаких ароматов после себя. Если хотите, можете сочетать ее с эфирными маслами.

Еще одно сильное натуральное для удаления табачного дыма и запаха — лимоны. Разрежьте несколько плодов пополам и оставьте в комнате на несколько дней. Они уничтожат табачную вонь и оставят прекрасный аромат цитрусовых. Если хотите, можете нарезать лимоны на маленькие кусочки и положить в сотейник с водой. Доведите воду до кипения и увидите, что этот способ так же хорошо работает, как и в приеме с уксусом.

Легкие методы, не правда ли? Они не требуют много усилий и времени, зато замечательно работают.



