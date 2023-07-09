Июль в саду: что еще не поздно посадить

Посеянные весной редька, репа, брюква, морковь, свекла, пастернак и корневая петрушка будут готовы к уборке в июле — августе, но закладывать их на хранение рано: в погребе еще слишком тепло, да и не долежат они до весны.

А вот если их посеять в июле, то урожай, собранный в сентябре — октябре, без проблем долежит до весны.

Вообще в июле трудно получить всходы зелени — семена мелкие, быстро пересыхают и проростки могут погибнуть; чтобы этого не произошло, посевы мульчируют, убирая мульчу перед появлением всходов.

В июле можно посеять огуречную траву (бораго), но сеять ее надо в полутени, так как на солнцепеке она быстро выбрасывает соцветия и грубеет.

Укроп вообще сеют каждые 15-20 дней, а чтобы семена всходили быстрее, их предварительно вымачивают в воде. Грядка для укропа должна быть хорошо освещенной, а почва плодородной. Также нельзя загущать посевы.

Настоящий рекордсмен по созреванию — кресс-салат, дающий зелень уже через две недели. Листовой салат растет около месяца. Появившиеся всходы надо тут же проредить, чтобы растения не вытягивались. Чтобы розетка листьев была пышнее, не забывайте регулярно поливать салат.

Нелишне найти место и для шпината. Замочите семена в воде на пару часов: после посева всходы появятся уже через неделю. А еще через две недели зелень будет готова к срезке.

Руккола взойдет через пять-шесть дней. Почва для нее должна быть плодородной и влажной. Тогда молодые листочки будут особенно нежными и вкусными.

Посадите лук-порей и петрушку, они к осени дадут отличную зелень и порадуют сочными всходами еще и весной. Так что сразу убьете двух зайцев.

Редис тоже можно сеять летом каждые две недели, только подбирайте сорта, устойчивые к стрелкованию. Это позволит быть с сочными корнеплодами до самых заморозков. Посеянный в июле и собранный в октябре дайкон прекрасно пролежит до марта в погребе и не потеряет свежести. Но будьте внимательны — всходы могут поразить крестоцветные блошки, капустные совки и другие вредители.