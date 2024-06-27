Вы делаете это неправильно! Действия, которые приводят к поломке стиральной машины
Есть множество способов повредить вашу стиральную машину и сушилку в процессе эксплуатации, поэтому важно быть осторожным, когда вы бросаете свою одежду в стирку. Такие вещи, как стирка ковра с высоким ворсом или джинсов с монетами в кармане могут привести не только к незначительным повреждениям, но и… пожарам! Поэтому не стоит недооценивать значение стирки по всем правилам.
Хотите убедиться, что ваша стиральная машина и сушилка будут иметь долгую и здоровую жизнь? Портал Furnish Home советует избегать следующих ошибок.
Вы установили стиральную машину близко к мебели или стене
Стиральная и сушильная машина не только создают вибрации, они могут двигаться, перемещаться, а некоторые даже почти выпрыгивают из-под наших кухонных или ванных столешниц. Трение может вызвать не только повреждение краски, но и более серьезные проблемы. Например, если в какой-то момент стиральная машина резко качнется в сторону и ударится о стену, мебель или сушильную машину, барабан может повредить своими движениями различные детали внутри, что может привести даже к воспламенению! При этом это не обязательно будет во время той же стирки, когда произошел инцидент, возгорание может произойти гораздо позже.
Вы перегружаете стиральную или сушильную машины одеждой
Перегрузка вашей стиральной машины не просто сделает так, что ваша одежда не станет чистой, она может фактически испортить машинку. Перегрузка стиральной машины может повредить важные компоненты двигателя, в результате чего придется покупать новую. Перегружать барабан в сушильной машине — тоже плохая идея. Если вы не знаете, перегружаете ли вы машинку или нет, положите в один пакет 4 пары джинсов, в другой 10 футболок, в третий один комплект постельного белья. Взвесьте всё на кухонных весах и узнайте, сколько весит ваша одежда. В инструкции к стиральной машинке есть предельно допустимая нагрузка. Для свитеров, ковров и других изделий с ворсом нагрузка должна быть уменьшена в 2-3 раза.
Вы не моете стиралку достаточно часто
Поддержание вашей стиральной машины и сушилки в чистоте дает им возможность по-настоящему раскрыть свой потенциал. Важно понимать, что несмотря на то, что стиральная машинка стирает белье, ее барабан изнутри загрязняется, его нужно чистить постоянно, раз в 2 цикла, а не раз в месяц. Удалять волосы, нитки, текстиль из барабана нужно каждый раз после завершения цикла.
Ваша машина стоит на неровной поверхности
Ваша стиральная машина или сушилка дрожит, гремит или даже “бегает” по ванной или кухне? Это может быть признаком того, что она стоит на неровном полу, который не был выровнен во время прошлого ремонта. Попробуйте поставить ее на другое место, подставить под нее бумагу, газеты или книгу, войлочную прокладку, чтобы скомпенсировать наклон пола.
Вы не проветриваете стиральную машинку
После каждого цикла вы должны оставлять дверцу стиральной машины открытой. Если вы не делаете этого, в барабане остаются запахи моющего средства. Отсутствие воздуха не дает остаточному пару выйти из барабана, что приводит к излишней влажности.
Вы используете слишком много моющего средства
Вы можете подумать, что использование большего количества моющих средств — лучший способ очистить вашу одежду, но это не так. Ваша одежда нуждается только в рекомендуемом количестве (на коробке или бутылке) и использование большего, чем нужно, количества может на самом деле повредить вашу стиральную машину.
Вы используете салфетки для сушки
Специальные салфетки для сушильных машин даже при смягчении и измельчении в процессе стирки оставляют остаток на барабане. Со временем этот остаток может перегрузить ваши датчики. В итоге ваша сушилка не сможет сказать, когда ваша одежда на самом деле сухая. Лучше не использовать такие салфетки для ароматизации.
Вы не проверяете карманы одежды
Мелкие предметы, такие как монеты, ключи и другие твердые предметы, могут нанести серьезный урон вашей стиральной машине и сушилке. Они могут попасть в (и заблокировать!) вентиляционные и дренажные трубы, сделать вмятины на барабанах, а если ваша стиральная машина с фронтальной загрузкой — даже полностью разбить стекло.