Вы делаете это неправильно! Действия, которые приводят к поломке стиральной машины

Хотите убедиться, что ваша стиральная машина и сушилка будут иметь долгую и здоровую жизнь? Портал Furnish Home советует избегать следующих ошибок.

Вы установили стиральную машину близко к мебели или стене

Стиральная и сушильная машина не только создают вибрации, они могут двигаться, перемещаться, а некоторые даже почти выпрыгивают из-под наших кухонных или ванных столешниц. Трение может вызвать не только повреждение краски, но и более серьезные проблемы. Например, если в какой-то момент стиральная машина резко качнется в сторону и ударится о стену, мебель или сушильную машину, барабан может повредить своими движениями различные детали внутри, что может привести даже к воспламенению! При этом это не обязательно будет во время той же стирки, когда произошел инцидент, возгорание может произойти гораздо позже.

Вы перегружаете стиральную или сушильную машины одеждой

Перегрузка вашей стиральной машины не просто сделает так, что ваша одежда не станет чистой, она может фактически испортить машинку. Перегрузка стиральной машины может повредить важные компоненты двигателя, в результате чего придется покупать новую. Перегружать барабан в сушильной машине — тоже плохая идея. Если вы не знаете, перегружаете ли вы машинку или нет, положите в один пакет 4 пары джинсов, в другой 10 футболок, в третий один комплект постельного белья. Взвесьте всё на кухонных весах и узнайте, сколько весит ваша одежда. В инструкции к стиральной машинке есть предельно допустимая нагрузка. Для свитеров, ковров и других изделий с ворсом нагрузка должна быть уменьшена в 2-3 раза.

Вы не моете стиралку достаточно часто

Поддержание вашей стиральной машины и сушилки в чистоте дает им возможность по-настоящему раскрыть свой потенциал. Важно понимать, что несмотря на то, что стиральная машинка стирает белье, ее барабан изнутри загрязняется, его нужно чистить постоянно, раз в 2 цикла, а не раз в месяц. Удалять волосы, нитки, текстиль из барабана нужно каждый раз после завершения цикла.