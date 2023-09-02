Почему нельзя убивать пауков в доме: приметы

Пауки в доме чаще всего сулят приятные новости, поэтому к ним относятся бережно и не убивают. Однако случается и так, что членистоногое оказывается прихлопнутым подручным предметом. В случае если паука убили намеренно, примета говорит о том, что человека будут преследовать неудачи. Убить паука утром — к проблемам в семье, а вечером — к ухудшению материального положения.