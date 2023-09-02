Почему нельзя убивать пауков в доме: приметы
Пауков почитают многие народы, с ними связаны легенды и поверья, которые могут быть полезными и в современном мире. Пауков считают вестниками судьбы, способными возвестить о радостных и не очень событиях. Эксперты сайта dailyhoro.ru собрали самые распространенные приметы, касающиеся пауков, чтобы каждый был в курсе того, что может случиться из-за такой оплошности.
Убить паука наяву
Пауки в доме чаще всего сулят приятные новости, поэтому к ним относятся бережно и не убивают. Однако случается и так, что членистоногое оказывается прихлопнутым подручным предметом. В случае если паука убили намеренно, примета говорит о том, что человека будут преследовать неудачи. Убить паука утром — к проблемам в семье, а вечером — к ухудшению материального положения.
Случайное убийство паука грозит мелкими неприятностями, сплетнями и слухами в адрес человека, нечаянно придавившего членистоногое. Отменить действие приметы можно, если бережно вынести паучка за порог дома.
Убить крошечного паучка — к проблемам в личной жизни и дурным новостям, которые касаются подрастающего поколения.
Паук, которого смахнули рукой с головы или плеч, может погибнуть, и по примете такое положение дел заставляет задуматься о финансовом положении. После такой неприятности финансы могут покинуть дом, если относится к тратам спустя рукава.
Убить паука, спешащего навстречу к человеку, к неудачам. Наши предки верили, что пауки, спешащие к ногам людей, вели за собой удачу, и тем, кто убивал таких посланцев, грозили неприятности.
Убить паука тапком или свернутой газетой — отказаться от новостей о чем-то важном. По примете человеку, убившему паука, будет недоступна информация, способная изменить его жизнь в лучшую строну.
Еще одна примета гласит, что преднамеренное убийство паука, занятого плетением паутины, сулит появление в доме нечистой силы.
Убившему сразу несколько паучков согласно поверью грозят конфликты, которые могут перерасти даже в драку.
Убить паучиху на гнезде или с паучатами — лишиться настоящей любви и романтических отношений на целый год.
Убить паука во сне
Во сне убить паука, сидящего на паутине, — к неприятностям в коллективе наяву. Такой сон указывает на интриги и возможное предательство со стороны знакомых.
Наступить во сне на паука — перекрыть себе путь к счастью. После такого сна могут начаться проблемы с финансами, поэтому важно внимательно следить за происходящим и использовать талисманы, притягивающие богатства.
Убийство небольшого паучка во сне — к разладу с близкими друзьями. Наяву может случиться так, что неосторожное слово станет причиной серьезного конфликта.
Убить паука, который во сне укусил, — хорошая примета. Она указывает на то, что в реальной жизни получится разобраться с проблемами и прекратить общение с людьми, желающими зла.
Тревожный сон, в котором человек убивает паука, нападающего на него из паутины, в реальной жизни указывает на избавление от серьезных проблем. Такой сон говорит об удаче и возможности ловко избежать ударов судьбы.
Приметы о пауках могут предупредить о многом, поэтому, заметив в доме незваного гостя, стоит присмотреться к его поведению. Тем, кому не нравится соседство с членистоногими, стоит аккуратно поймать паучка, чтобы оставить его в безопасности на улице или в хозяйственной постройке.