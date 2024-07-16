ДО И ПОСЛЕ | Невероятно! Видавшая виды квартира в советском доме изменилась до неузнаваемости

Дизайнеры занялись переделкой типовой квартиры панельного дома советской постройки в Вильнюсе, последний ремонт был сделан 25 лет назад. Квартира застряла в прошлом, поэтому живущая в ней семья с двумя детьми, а также проживающая с ними тетя, не чувствовали себя комфортно, находясь в ней. Например, из-за нехватки места на кухне обедать всем вместе никогда не удавалось, отсутствовали шкафы для одежды, тетя хранила свои вещи на балконе, а ребенок-подросток не мог пригласить в гости друзей, т.к. ему было стыдно.

По словам руководителя отдела дизайна интерьеров IKEA Бриты Миквере, войдя в квартиру, было сразу ясно, что в ней давно ничего не меняли. „Старая мебель, стены и пол нуждались в обновлении, много разных цветов и узоров. Квартира была абсолютно неудобна, отсутствовала эстетика, и все это из-за нехватки места“, — сказала Миквере. Она отметила, что самой большой задачей было найти хорошее решение для хранения вещей и дизайн, который понравился бы нескольким поколениям.

До изменений квартира выглядела так:



Кухня была настолько мала, что вся семья разом не помещалась за стол, ели по очереди — пока два человека за столом, остальные ждали. Интерьер кухни тоже никогда не менялся, поэтому кухонная мебель, керамическая плитка и скатерть были разного цвета и совершенно не сочетались друг с другом. В добавок ко всему, посуда и еда не вмещались в шкафчики, поэтому все ставили туда, где было хотя бы пару сантиметров свободного места.

„Так как вся кухонная техника была установлена возле одной стены, то особо места что-то переставлять у нас не было. Но все же нам удалось передвинуть холодильник и установить на стену кухонные шкафы, благодаря этому получили место для большого обеденного стола, куда теперь поместится вся семья разом и даже сможет позвать гостей, т.к. стол раздвижной“, — рассказала Миквере. Использовали и стену у стола, на нее повесили шкаф с подсветкой.

