ДО И ПОСЛЕ | Невероятно! Видавшая виды квартира в советском доме изменилась до неузнаваемости
Дизайнеры занялись переделкой типовой квартиры панельного дома советской постройки в Вильнюсе, последний ремонт был сделан 25 лет назад. Квартира застряла в прошлом, поэтому живущая в ней семья с двумя детьми, а также проживающая с ними тетя, не чувствовали себя комфортно, находясь в ней. Например, из-за нехватки места на кухне обедать всем вместе никогда не удавалось, отсутствовали шкафы для одежды, тетя хранила свои вещи на балконе, а ребенок-подросток не мог пригласить в гости друзей, т.к. ему было стыдно.
По словам руководителя отдела дизайна интерьеров IKEA Бриты Миквере, войдя в квартиру, было сразу ясно, что в ней давно ничего не меняли. „Старая мебель, стены и пол нуждались в обновлении, много разных цветов и узоров. Квартира была абсолютно неудобна, отсутствовала эстетика, и все это из-за нехватки места“, — сказала Миквере. Она отметила, что самой большой задачей было найти хорошее решение для хранения вещей и дизайн, который понравился бы нескольким поколениям.
До изменений квартира выглядела так:
Кухня была настолько мала, что вся семья разом не помещалась за стол, ели по очереди — пока два человека за столом, остальные ждали. Интерьер кухни тоже никогда не менялся, поэтому кухонная мебель, керамическая плитка и скатерть были разного цвета и совершенно не сочетались друг с другом. В добавок ко всему, посуда и еда не вмещались в шкафчики, поэтому все ставили туда, где было хотя бы пару сантиметров свободного места.
„Так как вся кухонная техника была установлена возле одной стены, то особо места что-то переставлять у нас не было. Но все же нам удалось передвинуть холодильник и установить на стену кухонные шкафы, благодаря этому получили место для большого обеденного стола, куда теперь поместится вся семья разом и даже сможет позвать гостей, т.к. стол раздвижной“, — рассказала Миквере. Использовали и стену у стола, на нее повесили шкаф с подсветкой.
По словам дизайнера IKEA, помимо кухни было довольно проблематично решить проблему с комнатой, в которой жили 13-летняя дочь и совершеннолетний сын хозяев квартиры. „Это была длинная темная комната, в которой совершенно невозможно было двигаться, когда дети раскладывали свои диваны, на которых спали“, -сказала Фрейя. Еще эту комнату использовали как гостиную и для размещения гостей, поэтому у детей не было никакой приватности.
„В узкой комнате лучше смотрится многофункциональная мебель, которая помогает удовлетворить различные потребности. Например, два дивана заняли все пространство в комнате, поэтому мы решили заменить их на кушетки с ящиками для хранения постельного белья. Всю одежду и другие детские вещи мы поместили в шкаф в другом конце комнаты, а на него установили телевизор“, — рассказывает Фрейя.
Для приватности отгородили зону спальни шторами из плотного материала — это решение позволило дать детям немного личного пространства. „Конечно шторы не единственная возможность разделить комнату и создать приватную зону. Поделить комнату на разные зоны можно с помощью растений, полок, шкафа и перегородки“, — сказала Миквере.
Обновили также и спальню родителей, для этого использовали т.н. закрытую мебель. „Мы выбрали гардероб из трех отсеков и с большими дверями. Два отсека для одежды и один для хранения сезонных вещей — пальто, чемоданы и т.д. Таким образом в комнате появилось больше места для удобной кровати“, — рассказала дизайнер.
Благодаря удачному дизайну, осталось место и для туалетного столика с зеркалом, что принесло в комнату женственности и напомнило хозяйке о том, что надо находить время и для себя. „Проводя косметические процедуры, очень важно освещение. Зеркала со встроенным освещением отлично подходят к туалетным столикам“, — объясняет Миквере.
Живущая вместе с семьей тетя большую часть времени проводит в своей комнате, читая или смотря телевизор. Ее мечтой был большой гардероб, потому что свои вещи она хранила в ящиках и на балконе. Дизайнер IKEA рассказала, что интерьер комнаты поменяли так, чтобы в нее поместился гардероб. Вместо кровати поставили диван-кровать с ящиками для постельного белья. „Если у вас много вещей, а места мало, то лучше комбинировать шкафы с полками. Личные вещи можно хранить в шкафах, а декоративные вещи на полках. Такое решение позволяет сохранять порядок и визуально делает помещение больше“, — говорит Миквере.
В коридор поставили высокий шкаф. В прихожую маленький ящик, в котором можно хранить вещи и использовать как стульчик. По желанию семьи использовали светлые спокойные тона, яркости добавили с помощью зеленого и некоторых акцентов. По словам дизайнера, использование светлых тонов создает гармонию, чистоту и удобство.
После изменений квартира стала выглядеть так: