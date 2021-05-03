Птица ударилась в окно и улетела: приметы
Приметы о животных существуют испокон веков. Наши предки жили в гармонии с природой и научились определять знаки свыше, которые помогали им избегать неприятностей и привлекать в жизнь благополучие. Эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают ознакомиться с приметами о птицах, врезающихся в окна, чтобы обезопасить себя и подготовиться к непредвиденным событиям в скором будущем.
Что сулят приметы, если птица ударилась и улетела
Легкий удар в окно крылом или клювом сулит скорый визит гостей.
Птица может сесть на подоконник, ожесточенно стуча крыльями по стеклу, а затем улететь. Такой знак сулит череду мелких неприятностей домочадцам: разбитые тарелки или кружки, порванную одежду. Отменить действие приметы можно, если покормить птах зерном.
Птица может неоднократно появляться у окна, ударяться в него и стремительно улетать. По примете, такое поведение пернатого гостя указывает на то, что деньгами в семье не умеют распоряжаться, поэтому их всегда не хватает на покупку нужных вещей.
Нередко птица возвращается снова и снова, ударяясь об стекло, но ее поведение не похоже на знак. В этом случае стоит внимательно осмотреть окно: быть может, птаха ищет себе пропитание, а на стекле в расщелинах у подоконника собираются насекомые.
Если птица резко ударилась об окно и улетела в неизвестном направлении, нужно быть осторожнее с разглашением личных тайн. Вполне возможно, что недоброжелатели собираются навредить и строят козни.
Птица, ударившаяся о стекло, сулит беспокойство, которое окажется необоснованным. Прилет птахи словно говорит о том, что бояться нечего, иначе за испугом и паникой не удастся увидеть дверь, ведущую к благополучной жизни.
По поверьям, резкий удар птахи в стекло может сулить скорую болезнь кому-то из семьи. Чтобы избежать неприятностей, на подоконник высыпают угощение для птиц и просят их унести беды на своих крыльях.
Если птица ударилась и погибла
Бывает и так, что птица ударяется в окно, улетает, а затем падает на землю. По примете, такая неприятность сулит скорые тревожные новости от родни.
Еще одна примета гласит, что птаха, разбившаяся об окно, предупреждает о пожаре, наводнении или ограблении. Домочадцам стоит быть внимательными, чтобы избежать проблем.
Согласно поверью, птица, ударившаяся в окно и улетевшая недалеко, указывает на вынужденные и незапланированные траты.
О чем говорит вид птицы, ударившейся в окно
Стремительная ласточка, задевшая окно, сулит приятные известия и подарки судьбы для семьи.
Если в окно врезался стриж, примета однозначна: важно не терять времени и воплощать задуманное в жизнь. Второго шанса может и не быть.
Синичка, случайно врезавшаяся в стекло, указывает на завершение трудного периода и на благосклонность фортуны.
По примете, воробей, стукнувшийся об окно, сулит мелкие денежные неприятности: потерю небольшой суммы денег, задержку выплат или неожиданные расходы на ремонт или лечение.
Примета гласит, что если в окно врезался голубь, то в скором времени в семье произойдут незначительные неприятности.
Лесная птаха, врезавшаяся в окно, предупреждает об опасности. Визиты дятла, кукушек, сов и даже соколов сулят домочадцам нелегкие времена. Справиться с ними получится, если запастись терпением и использовать амулеты удачи.
Внимательное отношение к знакам, которые поджидают нас повсюду, поможет уберечься от множества неприятностей. Важно вовремя распознать дурные приметы и нейтрализовать их.
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