Птица ударилась в окно и улетела: приметы

Приметы о животных существуют испокон веков. Наши предки жили в гармонии с природой и научились определять знаки свыше, которые помогали им избегать неприятностей и привлекать в жизнь благополучие. Эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают ознакомиться с приметами о птицах, врезающихся в окна, чтобы обезопасить себя и подготовиться к непредвиденным событиям в скором будущем.

Что сулят приметы, если птица ударилась и улетела



Легкий удар в окно крылом или клювом сулит скорый визит гостей.

Птица может сесть на подоконник, ожесточенно стуча крыльями по стеклу, а затем улететь. Такой знак сулит череду мелких неприятностей домочадцам: разбитые тарелки или кружки, порванную одежду. Отменить действие приметы можно, если покормить птах зерном.

Птица может неоднократно появляться у окна, ударяться в него и стремительно улетать. По примете, такое поведение пернатого гостя указывает на то, что деньгами в семье не умеют распоряжаться, поэтому их всегда не хватает на покупку нужных вещей.

Нередко птица возвращается снова и снова, ударяясь об стекло, но ее поведение не похоже на знак. В этом случае стоит внимательно осмотреть окно: быть может, птаха ищет себе пропитание, а на стекле в расщелинах у подоконника собираются насекомые.

Если птица резко ударилась об окно и улетела в неизвестном направлении, нужно быть осторожнее с разглашением личных тайн. Вполне возможно, что недоброжелатели собираются навредить и строят козни.

Птица, ударившаяся о стекло, сулит беспокойство, которое окажется необоснованным. Прилет птахи словно говорит о том, что бояться нечего, иначе за испугом и паникой не удастся увидеть дверь, ведущую к благополучной жизни.

По поверьям, резкий удар птахи в стекло может сулить скорую болезнь кому-то из семьи. Чтобы избежать неприятностей, на подоконник высыпают угощение для птиц и просят их унести беды на своих крыльях.

Если птица ударилась и погибла