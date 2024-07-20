А вы знали? Семь несъедобных вещей, которые следует хранить в холодильнике
Холодильник спасает скоропортящиеся продукты, но оказывается, в нем можно хранить и не только съедобные вещи. DELFI Tava Māja рассказывает, какие предметы и зачем стоит хранить в холодильнике, пишет латвийский Delfi Dom Sad.
Раньше наши мамы хранили в холодильниках лаки для ногтей, но мало кто из нас додумывается положить в холодильник что-то, что нельзя съесть, хотя такие вещи существуют. Расскажите в комментариях, а какие из несъедобных вещей храните в холодильнике вы?
Одежда
По мнению экспертов, в холодильник можно положить одежду, которая слишком долго провисела в шкафу и имеет затхлый запах.
Конечно, стирку никто не отменял, но если нужно действовать быстро, то предварительно сложите одежду в пластиковый пакетик и положите в морозилку. Более плотную одежду, например, джинсы, следует положить в холод минимум на несколько часов, а еще лучше на ночь.
Трикотаж также рекомендуют подержать в морозилке — так одежда сохранит свою форму. Выстиранный трикотаж нужно постелить на чистое сухое полотенце, расправить, положить в пластиковый пакет и поместить в морозилку минимум на три часа. Затем одежду вынимают, ждут, пока она оттает, а потом ее можно вынимать из пакета. Сначала одежда будет слегка влажная, поэтому ее следует расстелить на гладкой поверхности в прохладном месте.
Если к одежде прилипла жевательная резинка, то положите одежду в морозилку, тогда липучку будет намного легче удалить.
Обувь
Холодильник помогает избавиться от неприятного запаха не только с одежды, но и в обуви.
Кстати, если обувь вам немного мала, то ее тоже можно положить в холодильник. Также можно засунуть в обувь пластиковые пакеты, и наполнить их водой — при замерзании вода расширяется и это поможет немного расширить и обувь. Но не в коем случае не давайте воде попасть на обувь в морозилке, иначе обувь может сильно испортиться.
Колготки
Большинство женщин встречаются с вечной проблемой — колготками, которые рвутся независимо от того, как аккуратно их носят.
Эксперты советуют положить новые колготки в морозилку и доставать их оттуда непосредственно перед надеванием — холод укрепляет нейлоновые волокна и колготки служат немного дольше.
Постельное белье
Постельное белье — излюбленное место микробов и пылевых клещей, и зачастую именно они провоцируют проблемы со здоровьем у людей, особенно у аллергиков.
Конечно, постельное белье нужно регулярно стирать, но если этой меры оказывается недостаточно, то не спешите в магазин за новым комплектом белья, а просто поместите выстиранное белье в пакет, а затем в морозилку минимум на 12 часов — низкая температура уничтожает большую часть бактерий и клещей.
Пищевая пленка
Тем, кто сталкивался с проблемой пищевой пленки, когда ее невозможно размотать и кажется, что остается ее только выбросить в мусорник, возможно пригодится следующий совет: положите рулон пищевой пленки в холодильники подержите минимум 30 минут. Пленка станет прочнее и удобнее в использовании.
Семена
Поскольку специалисты не рекомендуют долго хранить семена в теплом месте, чтобы не размножались бактерии, единственное место, которое подходит для длительного хранения семян — морозилка. Их можно хранить на подносе или в пакетике, а перед использованием вытащить их и дать оттаять.
Цветы
Если вы приобрели или собрали букет цветов, а дарить его нужно на следующий день, то положите его в холодильник. Эксперты рекомендуют намочить бумажное полотенце и завернуть букет в него, а стебли укутать пластиковым пакетом — так букет дольше сохранит свою свежесть.