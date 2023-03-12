Можно ли брать чужие комнатные цветы: приметы
Комнатные цветы — это не просто украшение. Они пропитываются энергетикой дома и часто привязываются к тому или иному жилищу. Именно поэтому стоит быть осторожнее и следовать полезным приметам, пишет daylihoro.ru.
Эксперты в области биоэнергетики уверены в том, что правильно подобранные цветы способны улучшить домашнюю ауру, избавиться от негативных потоков и сделать энергетику положительной.
Приметы о комнатных цветах
Цветы хорошо будут расти, если взять отросток без спроса. Конечно, получается это не всегда, да и проще попросить, так что подобная примета в современном мире не актуальна.
Можно брать чужие цветы, если это подарок. Разумеется, вы должны знать этого человека и доверять ему, потому что с цветами передаются и сглазы, и проклятия, и порча. Если вам дарит цветок добрый человек, постарайтесь принять этот подарок. Цветок обязательно должен быть в горшке.
Древние приметы говорят о том, что принимать в подарок цветок не стоит по понедельникам. В этот день с цветком могут передаваться страхи и отрицательные мысли. Лучше всего принимать такой подарок или делать его на выходных.
Не стоит принимать в подарок и брать чужие комнатные цветы, которые уже не молоды. Они очень привыкают к определенной обстановке, поэтому им будет трудно перестроиться.
Не желательно принимать в подарок цветок, если вы больны. Растение может как дать человеку жизненные силы, так и вытянуть их из него. Лучше не рисковать.
Если вы принимаете в подарок цветок от человека, которому не совсем доверяете, лучше откупиться. Нужно дать что-то взамен — пару монет или какой-то ответный подарок. Вообще, в древности во многих культурах на любой внезапный подарок со стороны постороннего человека требовалось дать некий ответ, откуп. Считается, что это снимает все негативные эффекты.
Какие цветы можно брать, а какие нет
Фиалка. Фиалку стоит дарить только родственникам, потому что она очень чувствительна к изменениям энергетического фона. Еще лучше будет, если ее подарить тому, кто живет с вами в одном доме или квартире. Этот цветок действует как счастливый семейный талисман, поэтому посторонним людям лучше дарить фиалку только в том случае, когда она только что была куплена в магазине.
Орхидея. Это растение приносит в дом благополучие, любовь, страсть. Это сильнейший талисман и источник счастья, поэтому его дарить лучше с большой любовью и уважением. Очень хорошо дарить орхидею молодой даме, так как этот цветок способствует повышению самооценки и уверенности в себе. Это стойкое растение, которое меняет окружающую среду, но не зависит от энергетики дома. На него сложно наложить порчу.
Розы. Розы любого типа лучше не дарить. Более того, данные комнатные цветы лучше не брать даже на время. Роза спокойно чувствует себя в одном месте, она привязывается к нему, медленно повышая свою энергетику. Она может зачахнуть и умереть, но даже если она этого не сделает, никакой пользы, кроме эстетической, нести она уже не будет.
Остальные цветы можно дарить и принимать в дар спокойно, но лучше откупаться и быть осторожными. Цветы могут быть заговорены на порчу, поэтому, принимая их от малознакомого или негативно настроенного человека, лучше дважды подумать.