Можно ли брать чужие комнатные цветы: приметы

Эксперты в области биоэнергетики уверены в том, что правильно подобранные цветы способны улучшить домашнюю ауру, избавиться от негативных потоков и сделать энергетику положительной.

Приметы о комнатных цветах

Цветы хорошо будут расти, если взять отросток без спроса. Конечно, получается это не всегда, да и проще попросить, так что подобная примета в современном мире не актуальна.

Можно брать чужие цветы, если это подарок. Разумеется, вы должны знать этого человека и доверять ему, потому что с цветами передаются и сглазы, и проклятия, и порча. Если вам дарит цветок добрый человек, постарайтесь принять этот подарок. Цветок обязательно должен быть в горшке.

Древние приметы говорят о том, что принимать в подарок цветок не стоит по понедельникам. В этот день с цветком могут передаваться страхи и отрицательные мысли. Лучше всего принимать такой подарок или делать его на выходных.

Не стоит принимать в подарок и брать чужие комнатные цветы, которые уже не молоды. Они очень привыкают к определенной обстановке, поэтому им будет трудно перестроиться.

Не желательно принимать в подарок цветок, если вы больны. Растение может как дать человеку жизненные силы, так и вытянуть их из него. Лучше не рисковать.

Если вы принимаете в подарок цветок от человека, которому не совсем доверяете, лучше откупиться. Нужно дать что-то взамен — пару монет или какой-то ответный подарок. Вообще, в древности во многих культурах на любой внезапный подарок со стороны постороннего человека требовалось дать некий ответ, откуп. Считается, что это снимает все негативные эффекты.

Какие цветы можно брать, а какие нет

Фиалка. Фиалку стоит дарить только родственникам, потому что она очень чувствительна к изменениям энергетического фона. Еще лучше будет, если ее подарить тому, кто живет с вами в одном доме или квартире. Этот цветок действует как счастливый семейный талисман, поэтому посторонним людям лучше дарить фиалку только в том случае, когда она только что была куплена в магазине.