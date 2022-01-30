Забавные лайфхаки советского времени для дома и быта
Во времена Советского Союза, когда в лексиконе жителя этой страны не было такого слова — лайфхак, изобретения для облегчения, украшения и удобства быта сыпались как из рога изобилия. Кроме стремления облегчить хлопоты по хозяйству, народной смекалке способствовал дефицит различных современных товаров. Самые лучшие придумки народных умельцев даже печатали в центральных газетах и журналах, пишет InfoHome.
1. Пожалуй, самым известным и распространенным был совет по хранению репчатого лука в использованных женских чулках. И ведь действительно свежесть овоща при таком хранении увеличивался до 8 мес., тогда как в холодильнике через месяц уже портился. Так хранить можно было чеснок и картофель.
2. Хлебобулочные изделия необходимо было хранить только в деревянной хлебнице или в холодильнике, только так сохранялась свежесть и мягкость на несколько дней. Причем если выпечку поместить в морозильную камеру холодильника, а потом разогреть в духовке, вкус будет как у свежей выпечки.
3. Яйца для продления свежести нужно было смазать растительным маслом. Так же растительное масло продлевало жизнь открытой баночке с томатной пастой. Чайной ложки сверху было достаточно для образования защитной пленки и долгого хранения.
4. В ассортименте десертов так же был существенный пробел. И советские мамы баловали детей и встречали гостей нехитрыми придуманными сладостями. Леденцы можно было сделать при помощи обычной десертной ложки, смазанной подсолнечным маслом и заправленной до краев сахарной патокой. А для торта вместо коржей использовалось обычное сахарное печенье, оставалось придумать начинку или крем и торт без выпечки готов.
Фото: Pixabay
2. Эффективное моющее средство можно было получить из обмылков, которые собирали в бутылку с водой, и при их определенной концентрации вода превращалась в очень даже неплохую чистящую эмульсию.
3. Застежка-молния прослужит значительно дольше, если ее тканевую часть пропитать клеем, а по механизму провести свечей или хозяйственным мылом.
4. Увеличить размер тесной обуви на пару размеров можно было, если поместить внутрь пакеты с водой и вместе с ботинками заморозить на несколько часов.
5. Превратить обычную ручную мясорубку в электрическую можно было, приладив вместо ручки дрель, а промолов на такой мясорубке сухари обычные, можно было получить панировочные и заодно подточить ножи агрегата.
Это лишь немногие примеры смекалки советского человека. И кстати сказать потребность в изобретении подобных лайфхаков не всегда была продиктована дефицитом продуктов и предметов быта, а скорее заложена в самой природе человека и его стремлении к изобретениям, как в прошлом, так и в современное время.
Фото: Pixabay