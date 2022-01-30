Забавные лайфхаки советского времени для дома и быта









Для домашних хозяек премудрости, связанные с увеличением срока годности и свежести продуктов, были самыми актуальными.





Вот некоторые из них:

1. Пожалуй, самым известным и распространенным был совет по хранению репчатого лука в использованных женских чулках. И ведь действительно свежесть овоща при таком хранении увеличивался до 8 мес., тогда как в холодильнике через месяц уже портился. Так хранить можно было чеснок и картофель.

2. Хлебобулочные изделия необходимо было хранить только в деревянной хлебнице или в холодильнике, только так сохранялась свежесть и мягкость на несколько дней. Причем если выпечку поместить в морозильную камеру холодильника, а потом разогреть в духовке, вкус будет как у свежей выпечки.

3. Яйца для продления свежести нужно было смазать растительным маслом. Так же растительное масло продлевало жизнь открытой баночке с томатной пастой. Чайной ложки сверху было достаточно для образования защитной пленки и долгого хранения.

4. В ассортименте десертов так же был существенный пробел. И советские мамы баловали детей и встречали гостей нехитрыми придуманными сладостями. Леденцы можно было сделать при помощи обычной десертной ложки, смазанной подсолнечным маслом и заправленной до краев сахарной патокой. А для торта вместо коржей использовалось обычное сахарное печенье, оставалось придумать начинку или крем и торт без выпечки готов.

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Наверное, в арсенале советской хозяйки не было предмета или вещи, которая, отслужив по основному своему предназначению, не получала вторую жизнь в другой ипостаси.





1. Лидерами по многофункциональности остаются

дамские чулки

. Сложно перечислить все их образы применения. Это и универсальная губка для чистки и мытья всевозможных поверхностей, и чехол для скалки и веника, и сито для процеживания жидкостей, и отжимания домашнего творога, который тоже кстати готовился в домашних условиях из перекисшего молока. Кроме того, даже мужчины использовали чулки для ремонта, например, сантехники.