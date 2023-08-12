НА ЗАМЕТКУ | Какие вещи в доме выдают бедность?
По виду квартиры можно рассказать многое о владельце, ведь человек проводит там большую часть своей жизни. Хорошая хозяйка старается сделать дом комфортным и, тем самым, невольно раскрывает свою личность, пишет портал FurnishHome.
Например: магнитики из разных стран говорят о любви к путешествиям, много зеркал в квартире говорит о самолюбии хозяина. Ну а если вы заметите беспорядок, то, возможно, человек просто творческий и ему не интересно уделять время на уборку.
Вот 5 вещей, которые говорят о бедности:
1. Копии известных картин на стене
Это говорит о бедности. Ведь обеспеченный человек лучше возьмёт картину неизвестного, но перспективного художника, которую в будущем можно будет продать подороже.
2. Кровать
Если человек вкладывает свои деньги в мебель, то это обеспеченный человек. Ведь хорошая кровать — это залог хорошего сна и здоровья, что очень важно для богатых людей.
3. Старая посуда
Если вы держитесь за старую посуду — это признак бедности. Люди с мышлением бедняков хранят старую посуду и сковородки, которые уже давно пора выкинуть.
4. Полный хлама балкон
Богатые люди избавляются от вещей, которыми они давно не пользовались. И балкон у них — это место для отдыха, где можно подышать воздухом и расслабиться.
У бедняков на балкон нельзя зайти, чего только там нет: коляски, столы, подушки, разные тряпки, которые еще “может быть пригодятся”.
5. Дорогая техника
Многие бедные люди покупают дорогую технику. Например, телевизор последней модели, за который потом выплачивают кредит. И среди старой мебели и старого ремонта выглядит это совсем неуместно.