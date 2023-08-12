НА ЗАМЕТКУ | Какие вещи в доме выдают бедность?

Например: магнитики из разных стран говорят о любви к путешествиям, много зеркал в квартире говорит о самолюбии хозяина. Ну а если вы заметите беспорядок, то, возможно, человек просто творческий и ему не интересно уделять время на уборку.

Вот 5 вещей, которые говорят о бедности:

1. Копии известных картин на стене

Это говорит о бедности. Ведь обеспеченный человек лучше возьмёт картину неизвестного, но перспективного художника, которую в будущем можно будет продать подороже.

2. Кровать

Если человек вкладывает свои деньги в мебель, то это обеспеченный человек. Ведь хорошая кровать — это залог хорошего сна и здоровья, что очень важно для богатых людей.

3. Старая посуда

Если вы держитесь за старую посуду — это признак бедности. Люди с мышлением бедняков хранят старую посуду и сковородки, которые уже давно пора выкинуть.

4. Полный хлама балкон

Богатые люди избавляются от вещей, которыми они давно не пользовались. И балкон у них — это место для отдыха, где можно подышать воздухом и расслабиться.

У бедняков на балкон нельзя зайти, чего только там нет: коляски, столы, подушки, разные тряпки, которые еще “может быть пригодятся”.

5. Дорогая техника

Многие бедные люди покупают дорогую технику. Например, телевизор последней модели, за который потом выплачивают кредит. И среди старой мебели и старого ремонта выглядит это совсем неуместно.