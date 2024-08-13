Интересно: почему лисички никогда не бывают червивыми?

Хиноманноза в лисичках — абсолютно натуральное вещество, не вызывающее побочных действий и уничтожающее паразитов и их яйца, в отличие от специальных препаратов, которые действуют только на половозрелых особей.

Второе активное вещество лисичек — эргостерол, эффективно воздействующий на ферменты печени. Его применяют при ее очищении.

Траметонолиновая кислота успешно действует на вирусы гепатита.

В натуральной медицине лисичкам цены нет. Они обладают противоопухолевым и иммуностимулирующим действием, помогают при воспалительных заболеваниях, а витамина А в них в несколько раз больше, чем в морковке. Поэтому в Китае препараты из лисичек используют для коррекции зрения и лечения куриной слепоты.

Рецепт настойки, который вы сможете приготовить из высушенных лисичек:

1 ст. ложку высушенных и измельченных в порошок лисичек заливают 200 мл водки и настаивают 10 дней, ежедневно помешивая. Не фильтровать, перед употреблением взбалтывать и пить с осадком.

Способ применения:

при паразитарных инвазиях — по 2 ч. ложке вечером перед сном в течение 20 дней;

заболевания печени (ожирение, гемангиомы, цирроз), поджелудочной железы — по 1 ч. ложке ежедневно вечером 3-4 месяца;

гепатиты — по 1 ч. ложке утром и вечером в течение 4 месяцев;

для очищения печени — по 2 ч. ложке вечером 15 дней.

Перед применением настойки рекомендуем проконсультироваться с лечащим врачом!