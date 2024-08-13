Интересно: почему лисички никогда не бывают червивыми?
Все очень просто, эти грибы содержат вещество хиноманнозу, которое не переносят жучки, червячки и даже гельминты всех видов. Вещество это капризное, тепловую обработку не выносит, разрушается при температуре 50 град. При холодной засолке его разрушает соль. Значит, принимать лисичку нужно в виде сухого порошка, в капсулах или настоянной на водке или вине, пишет Lamp.
Хиноманноза в лисичках — абсолютно натуральное вещество, не вызывающее побочных действий и уничтожающее паразитов и их яйца, в отличие от специальных препаратов, которые действуют только на половозрелых особей.
Второе активное вещество лисичек — эргостерол, эффективно воздействующий на ферменты печени. Его применяют при ее очищении.
Траметонолиновая кислота успешно действует на вирусы гепатита.
В натуральной медицине лисичкам цены нет. Они обладают противоопухолевым и иммуностимулирующим действием, помогают при воспалительных заболеваниях, а витамина А в них в несколько раз больше, чем в морковке. Поэтому в Китае препараты из лисичек используют для коррекции зрения и лечения куриной слепоты.
Рецепт настойки, который вы сможете приготовить из высушенных лисичек:
1 ст. ложку высушенных и измельченных в порошок лисичек заливают 200 мл водки и настаивают 10 дней, ежедневно помешивая. Не фильтровать, перед употреблением взбалтывать и пить с осадком.
Способ применения:
при паразитарных инвазиях — по 2 ч. ложке вечером перед сном в течение 20 дней;
заболевания печени (ожирение, гемангиомы, цирроз), поджелудочной железы — по 1 ч. ложке ежедневно вечером 3-4 месяца;
гепатиты — по 1 ч. ложке утром и вечером в течение 4 месяцев;
для очищения печени — по 2 ч. ложке вечером 15 дней.
Перед применением настойки рекомендуем проконсультироваться с лечащим врачом!