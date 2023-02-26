О чем Эйнштейн рассказал своему повару: научные кулинарные лайфхаки, которые должен знать каждый
Кулинарных лайфхаков не бывает много. Ведь кулинария — это своего рода наука и каждый раз во время готовки можно найти новое применение своим знаниям химии и физики. Такому подходу к готовке даже посвящают книги. Например, Джей Кенджи Лопез-Альт (J. Kenji López-Alt) написал свою The Food Lab, а Роберт Вольке (Robert Wolke) — “О чём Эйнштейн рассказал своему повару”. Портал FurnishHome делится самыми интересными лайфхаками из этих книг.
Если у вас не получается жарить на сковороде без масла, но вы хотите использовать этот ингредиент в как можно меньшем количестве, сделайте вот что: отлейте небольшую порцию масла в бутылочку распылителем и наносите масло на сковороду именно таким способом. Этого будет достаточно, чтобы продукты не прилипали к поверхности.
Кстати, если распылить таким образом масло на салат или готовое блюдо, оно будет выглядеть намного аппетитнее. Бутылочку с распылителем для масла можно приобрести в специализированных магазинах. А можно купить и самую обычную ёмкость с такой насадкой.
Шеф-повара советуют использовать только свежие травы и специи. В общем и целом они правы: аромат свежих специй намного интенсивнее и насыщеннее. Но не всех. Есть травы, запах которых не ослабевает после сушки. Ароматические компоненты в таких специях устойчивы к высоким температурам и спокойно переносят процесс высушивания.
Специи, которые лучше использовать свежими: петрушка, базилик, кинза, мята, зелёный лук, укроп, щавель, эстрагон.
Специи, которые можно использовать и в сухом виде: орегано, розмарин, майоран, лавровый лист, тимьян, шалфей.
Чтобы оладьи были пышными, многие советуют добавлять в тесто немного соды. Однако есть другой способ сделать их воздушными. Когда будете делать тесто, отделите белки от желтков и взбейте их. Сначала — до мягких пиков. На этом этапе можно добавить сахар и ваниль. А затем взбейте массу ещё раз, уже до твёрдых пиков. Аккуратно добавьте взбитые белки в тесто и перемешайте мягкими движениями. Ваше тесто будет насыщено маленькими пузырьками воздуха, практически невидимыми для человеческого глаза. Именно это сделает оладьи пышными.
Считается, что свежие яйца после варки плохо чистятся. Если не брать во внимание тот факт, что лучше всего использовать в пищу только свежие продукты, то можно смело утверждать: то, как хорошо чистятся яйца после варки, зависит только от того, как вы их готовили. Например, Набоков писал: „Вскипятите в кастрюле воду (пузыри означают, что она закипела!). Достаньте из холодильника два яйца (на человека). Подержите их под горячей водой из крана, чтобы они приготовились к тому, что их ожидает. Поместите каждое в кастрюлю, одно за другим, и дайте им беззвучно соскользнуть в (кипящую) воду. Заметьте время по часам. После 200 секунд, или 240 (учитывая время прерываний), начинайте вытаскивать яйца ложкой.“
Мы с уверенностью можем сказать: великий писатель после варки очищал яйца от скорлупы с лёгкостью.
Ведь для того, чтобы яйцо легко чистилось, его нужно класть в горячую воду. Если положить яйцо в холодную воду и медленно нагревать, то белок будет постепенно приклеиваться к скорлупе изнутри.
Чтобы почистить яйца сразу после варки, конечно же, их нужно поместить под холодную воду. Чистить лучше начинать с тупого конца — там обычно находится воздушный карман. Почему нужно чистить яйца пока они горячие? При высокой температуре белок меньше пристаёт к скорлупе. Если дождаться, когда яйцо остынет, чиститься оно будет хуже.
Чтобы приготовить идеальное яйцо пашот, воспользуйтесь следующим лайфхаком. Не разбивайте яйцо сразу в воду. Аккуратно разбейте его в сито с мелкими отверстиями. Дождитесь, когда белок начнёт слегка просачиваться сквозь сито. Опустите сито в кипящую воду ровно настолько, чтобы капли белка внизу начали привариваться. А теперь аккуратно поверните сито и позвольте яйцу соскользнуть в воду. Тогда яйцо пашот будет идеальной формы, а лохмотья белка не будут плавать в воде.
Пашот можно приготовить заранее и разогреть потом. Уже сваренное яйцо нужно поместить в горячую (примерно 60 градусов) воду. Тогда желток останется жидким и хорошо прогреется.
Когда нужно солить омлет? Оказывается, соль довольно сильно влияет на текстуру готового блюда. Когда яйца готовятся, протеины в них притягиваются друг к другу всё плотнее и плотнее. В какой-то момент они начнут вытеснять жидкость, и омлет будет выглядеть как бледный сухой творог, плавающий в подозрительной жиже. Если добавить соль во взбитые яйца сразу перед готовкой, этого неприятного эффекта можно избежать. Для этого взбейте яйца, добавьте соль и оставьте эту смесь на 15 минут. Тогда омлет получится нежным, воздушным и вода из него не выделится.
Есть много лайфхаков на тему того, как извлечь максимум сока из лимона или лайма. Советуют прогреть фрукт в микроволновке или покатать его по столу. Лучшим решением будет сделать и то, и другое. Плотно прижмите лимон к столу и покатайте его. Тем самым вы разрушите вакуоли лимона. После этого положите фрукт в микроволновую печь. Разогрев его немного, вы сделаете плод мягче и сможете выжать максимальное количество сока.
Всё это нужно делать только в том случае, если вы давите сок руками. Если вы используете соковыжималку для цитрусовых, все эти манипуляции бессмысленны — вы и так получите максимум сока.
Как правило, для того чтобы избавиться от характерного запаха лука, этот овощ вымачивают в воде или ошпаривают кипятком. Но в первом случае горечь может остаться, а во втором — лук может изменить свою структуру. Лучше всего поместить порезанный лук под проточную тёплую воду и тем самым ускорить все химические реакции в продукте. Сорока пяти секунд при температуре воды до 60–70 градусов хватит, чтобы избавиться от горечи и резкого запаха.
Мы все стараемся выбирать максимально свежие овощи. Но есть один продукт, который лучше приобретать замороженным. Это зелёный горошек. Горошек в стручках обычно добирается до полок супермаркетов спустя несколько дней после того, как его сняли с куста. Поэтому он будет менее сладким и ароматным и более жёстким. А вот замороженный горошек по своим свойствам практически не отличается от свежего, но его удобнее хранить и использовать.
Почти все овощи можно готовить в микроволновой печи. Только перед тем, как поместить порезанные и подготовленные овощи в печь, накройте их тройным слоем влажных бумажных полотенец. Обычно время готовки занимает от 2 до 6 минут. По сути этот способ очень похож на процесс приготовления овощей на пару.
Чтобы вкусно приготовить брюссельскую капусту, нужно помыть её и очистить от внешних листочков, а затем разрезать пополам. Готовить нужно по 3 минуты с каждой стороны. Если передержите, будет горчить и неприятно пахнуть. Лучше всего готовить брюссельскую капусту на животном жире, например, с беконом.
Как выбрать баклажан с маленьким количеством семечек? Такой баклажан будет лёгким по весу. С другой стороны, приготовить его будет тяжелее: мякоть вберёт много масла. Чтобы извлечь максимум вкуса и пользы из баклажана, готовьте его на очень сильном огне — тогда мякоть станет золотистой, ароматной и вкусной.
Распространённый лайфхак: если вы пересолили суп, положите в него картофелину. Дескать, она вберёт в себя лишнюю соль. Однако реальность такова: единственное, что произойдёт, — это то, что картофелина тоже станет солёной. Единственный способ исправить пересоленный суп — добавить в него больше воды или бульона.
Суп-пюре получится идеальным, если вы будете чётко представлять, как придать ему максимум вкуса и аромата. Во-первых, определитесь с главным ингредиентом — его можно запекать или варить. Во-вторых, найдите овощи, которые сделают суп ароматным. Лучше всего работают продукты с ярким запахом и вкусом. Их можно томить на сковороде перед тем, как добавить в суп, — это разрушит стенки клеток и высвободит максимум запаха. Этот способ подойдёт для лука, чеснока или кореньев. Также „вспомогательные“ овощи можно карамелизовать — тогда они станут немного сладкими. Взбивать суп-пюре нужно в блендере: начинать с малых скоростей и постепенно переходить к высоким. Дополнить суп нужно специями, которые дадут яркий финальный аккорд вкуса.
Немного мутная вода, оставшаяся после варки пасты, содержит гранулы крахмала — ингредиента, который добавляют в соус, чтобы сделать его более густым. Если добавить эту воду в соус, он получится лёгким и однородным. Такой соус лучше пропитает пасту, а ещё она не будет слипаться.
Чтобы максимально быстро разморозить продукты, обычно используют два способа: оставляют на тарелке в кухне или же кладут в тёплую воду. Но наиболее эффективным методом будет положить замороженный продукт в толстостенную металлическую посуду. Правда, это сработает только в том случае, если в вашей квартире тепло. Тогда металл будет быстрее передавать тепло из воздуха замороженному продукту.
Особенно хорошо этот способ работает для разморозки „плоских“ продуктов — стейков, медальонов из мяса или рыбы, — ведь площадь соприкосновения с металлической посудой будет больше.
Если у вас не получается равномерно прожарить котлету для бургера, воспользуйтесь следующим лайфхаком. Сформируйте из мясного фарша шарик, аккуратно прижмите его рукой к доске. Получится котлета. Теперь слегка прижмите её пальцами в центре, сделав вмятину. Такая котлета прожарится равномерно и по краям, и по центру независимо от толщины.
Добавлять соль в фарш нужно непосредственно перед готовкой. Если добавить соль раньше, то она разрушит структуру белка и сделает мясо жёстким.
Чтобы сделать мясо немного мягче, можно воспользоваться тем, что некоторые фрукты богаты ферментами (ускорителями химических реакций). Поэтому такие плоды стоит добавить в маринад. Для того чтобы мясо стало нежнее, добавьте в маринад ананас, инжир или папайю. Фрукты можно пюрировать или порезать небольшими кусочками. Они размягчат верхний слой мяса, придадут ему сладость и аромат.
Чтобы разогреть стейк и сохранить изначальную степень прожарки, не бросайте мясо снова на сковородку и не кладите его в микроволновую печь. Упакуйте его в специальный пакет на застёжке и положите в горячую воду (60–70 градусов). Этой температуры будет достаточно, чтобы мясо разогрелось, но слишком мало, чтобы стейк начал готовиться дальше.
Если вы запекаете птицу (например, курицу) целиком и хотите, чтобы корочка была особенно хрустящей, вам нужно сделать вот что. Посыпьте курицу солью и приправами, равномерно распределите специи по кожице. Затем приподнимите кожицу с нижней части грудки и двумя пальцами отделите её от тушки. Снимать кожу не нужно. Задача — максимально отделить кожицу от мяса, чтобы во время приготовления из неё выделилось максимальное количество жира. Кожица подсушится, и это сделает её невероятно хрустящей. Пока отделяете кожицу, наносите соль и перец под неё, равномерно растирая специи непосредственно по мясу.
Край бокала для классического коктейля „Маргарита“ принято украшать солью. Для того чтобы напиток выглядел привлекательнее, а вкус раскрывался ярче, смачивать край бокала нужно не в воде, а в соке лайма. Тогда кристаллы соли плотнее пристанут к стеклу и, отпивая из бокала, вы будете захватывать ровно столько соли, сколько нужно для раскрытия вкуса коктейля.
Если вы собрались готовить соус с вином, добавляйте этот ингредиент с самого начала. Если вы добавите вино в полуготовый соус, оно недостаточно выпарится и ваше блюдо будет немного “пьяным”. Молекулы воды становятся своего рода магнитами для молекул этанола, притягивают их и мешают процессу выпаривания. Поэтому правильнее будет первым делом добавить вино, позволить ему выпариться и только потом добавлять другие ингредиенты и воду.