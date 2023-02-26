О чем Эйнштейн рассказал своему повару: научные кулинарные лайфхаки, которые должен знать каждый

Считается, что свежие яйца после варки плохо чистятся. Если не брать во внимание тот факт, что лучше всего использовать в пищу только свежие продукты, то можно смело утверждать: то, как хорошо чистятся яйца после варки, зависит только от того, как вы их готовили. Например, Набоков писал: „Вскипятите в кастрюле воду (пузыри означают, что она закипела!). Достаньте из холодильника два яйца (на человека). Подержите их под горячей водой из крана, чтобы они приготовились к тому, что их ожидает. Поместите каждое в кастрюлю, одно за другим, и дайте им беззвучно соскользнуть в (кипящую) воду. Заметьте время по часам. После 200 секунд, или 240 (учитывая время прерываний), начинайте вытаскивать яйца ложкой.“ Мы с уверенностью можем сказать: великий писатель после варки очищал яйца от скорлупы с лёгкостью.

Чтобы оладьи были пышными , многие советуют добавлять в тесто немного соды. Однако есть другой способ сделать их воздушными. Когда будете делать тесто, отделите белки от желтков и взбейте их. Сначала — до мягких пиков. На этом этапе можно добавить сахар и ваниль. А затем взбейте массу ещё раз, уже до твёрдых пиков. Аккуратно добавьте взбитые белки в тесто и перемешайте мягкими движениями. Ваше тесто будет насыщено маленькими пузырьками воздуха, практически невидимыми для человеческого глаза. Именно это сделает оладьи пышными.

Шеф-повара советуют использовать только свежие травы и специи . В общем и целом они правы: аромат свежих специй намного интенсивнее и насыщеннее. Но не всех. Есть травы, запах которых не ослабевает после сушки. Ароматические компоненты в таких специях устойчивы к высоким температурам и спокойно переносят процесс высушивания.

Кстати, если распылить таким образом масло на салат или готовое блюдо, оно будет выглядеть намного аппетитнее. Бутылочку с распылителем для масла можно приобрести в специализированных магазинах. А можно купить и самую обычную ёмкость с такой насадкой.

Если у вас не получается жарить на сковороде без масла , но вы хотите использовать этот ингредиент в как можно меньшем количестве, сделайте вот что: отлейте небольшую порцию масла в бутылочку распылителем и наносите масло на сковороду именно таким способом. Этого будет достаточно, чтобы продукты не прилипали к поверхности.

Есть много лайфхаков на тему того, как извлечь максимум сока из лимона или лайма . Советуют прогреть фрукт в микроволновке или покатать его по столу. Лучшим решением будет сделать и то, и другое. Плотно прижмите лимон к столу и покатайте его. Тем самым вы разрушите вакуоли лимона. После этого положите фрукт в микроволновую печь. Разогрев его немного, вы сделаете плод мягче и сможете выжать максимальное количество сока.

Когда нужно солить омлет? Оказывается, соль довольно сильно влияет на текстуру готового блюда. Когда яйца готовятся, протеины в них притягиваются друг к другу всё плотнее и плотнее. В какой-то момент они начнут вытеснять жидкость, и омлет будет выглядеть как бледный сухой творог, плавающий в подозрительной жиже. Если добавить соль во взбитые яйца сразу перед готовкой, этого неприятного эффекта можно избежать. Для этого взбейте яйца, добавьте соль и оставьте эту смесь на 15 минут. Тогда омлет получится нежным, воздушным и вода из него не выделится.

Пашот можно приготовить заранее и разогреть потом. Уже сваренное яйцо нужно поместить в горячую (примерно 60 градусов) воду. Тогда желток останется жидким и хорошо прогреется.

Чтобы приготовить идеальное яйцо пашот , воспользуйтесь следующим лайфхаком. Не разбивайте яйцо сразу в воду. Аккуратно разбейте его в сито с мелкими отверстиями. Дождитесь, когда белок начнёт слегка просачиваться сквозь сито. Опустите сито в кипящую воду ровно настолько, чтобы капли белка внизу начали привариваться. А теперь аккуратно поверните сито и позвольте яйцу соскользнуть в воду. Тогда яйцо пашот будет идеальной формы, а лохмотья белка не будут плавать в воде.

Ведь для того, чтобы яйцо легко чистилось, его нужно класть в горячую воду. Если положить яйцо в холодную воду и медленно нагревать, то белок будет постепенно приклеиваться к скорлупе изнутри. Чтобы почистить яйца сразу после варки, конечно же, их нужно поместить под холодную воду. Чистить лучше начинать с тупого конца — там обычно находится воздушный карман. Почему нужно чистить яйца пока они горячие? При высокой температуре белок меньше пристаёт к скорлупе. Если дождаться, когда яйцо остынет, чиститься оно будет хуже.

Всё это нужно делать только в том случае, если вы давите сок руками. Если вы используете соковыжималку для цитрусовых, все эти манипуляции бессмысленны — вы и так получите максимум сока.

Как правило, для того чтобы избавиться от характерного запаха лука, этот овощ вымачивают в воде или ошпаривают кипятком. Но в первом случае горечь может остаться, а во втором — лук может изменить свою структуру. Лучше всего поместить порезанный лук под проточную тёплую воду и тем самым ускорить все химические реакции в продукте. Сорока пяти секунд при температуре воды до 60–70 градусов хватит, чтобы избавиться от горечи и резкого запаха.

Мы все стараемся выбирать максимально свежие овощи. Но есть один продукт, который лучше приобретать замороженным. Это зелёный горошек. Горошек в стручках обычно добирается до полок супермаркетов спустя несколько дней после того, как его сняли с куста. Поэтому он будет менее сладким и ароматным и более жёстким. А вот замороженный горошек по своим свойствам практически не отличается от свежего, но его удобнее хранить и использовать.

Почти все овощи можно готовить в микроволновой печи. Только перед тем, как поместить порезанные и подготовленные овощи в печь, накройте их тройным слоем влажных бумажных полотенец. Обычно время готовки занимает от 2 до 6 минут. По сути этот способ очень похож на процесс приготовления овощей на пару.

Чтобы вкусно приготовить брюссельскую капусту, нужно помыть её и очистить от внешних листочков, а затем разрезать пополам. Готовить нужно по 3 минуты с каждой стороны. Если передержите, будет горчить и неприятно пахнуть. Лучше всего готовить брюссельскую капусту на животном жире, например, с беконом.

Как выбрать баклажан с маленьким количеством семечек? Такой баклажан будет лёгким по весу. С другой стороны, приготовить его будет тяжелее: мякоть вберёт много масла. Чтобы извлечь максимум вкуса и пользы из баклажана, готовьте его на очень сильном огне — тогда мякоть станет золотистой, ароматной и вкусной.