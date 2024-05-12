Немедленно достаньте! Десять продуктов, которые мы портим, когда кладем в холодильник

Портал Furnish Home нашел около 10 продуктов, которые большинство из нас хранит именно в холодильнике, но тем самым портит вкус, ароматность, свежесть и даже полезные качества еды.

Помидоры нельзя хранить в холодильнике из-за их внутренней структуры. В них очень много воды и мягких частей, поэтому при заморозке вкус, свежесть и питательность помидоров резко снижается. Лучше всего хранить их в темном и прохладном месте на кухне, куда не попадают солнечные лучи.

Острые соусы и заправки почти всегда строго запрещено хранить в холодильнике. Они либо стоят на столешнице или столе, либо спрятаны в верхний шкафчик гарнитура.

Шоколадная и ореховая пасты теряют свои вкусовые качества в холодильнике. Поэтому до открытия их нужно хранить на полочке, а после — можно ставить в холодильник. Но желательно съесть их за несколько дней.

Яблоки и груши, любые тропические фрукты, бананы и дыни в холодильнике хранить нельзя. Исключение составляют только уже нарезанные ломтики или “половинки”. В магазине они не хранятся в холодных витринах, значит, холод им не так уж и нужен.

Орехи в холодильнике могут испортиться и заплесневеть.

Чеснок в холоде быстро теряет остроту и свежесть.

Мед (любой) можно хранить лишь при комнатной температуре. Нужно обязательно ставить баночки в темное место, подальше от солнца (и батареи).

Хлеб, включая хлеб в бутербродах и ломтики “на краю тарелки” хранить в холодильнике не рекомендуется, так как он быстро становится черствым и безвкусным.

Лук можно класть в холодильнике только в ящик для овощей.

Свежий картофель лучше не хранить в холодильнике вовсе, так как молодой картофель быстро потеряет свою мягкость.