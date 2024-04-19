Орхидеи: шесть грубых ошибок в уходе, которые лучше не допускать

Вторая по распространенности ошибка: посадка в непрозрачный горшок. К сожалению, некоторые цветоводы упускают этот момент из вида, считая выбор емкости для посадки маловажной процедурой. И ой как зря! Помимо постоянного доступа воздуха, корням фаленопсиса необходима достаточная освещенность, ведь они наравне с листьями участвуют в процессе фотосинтеза. Именно эта особенность обязывает проводить посадку эпифита не в обычный, а в прозрачный горшок.

Посадка фаленопсиса в обычную землю приводит к загниванию корневой системы. Выращивать этот цветок нужно в специальном субстрате, основными компонентами которого выступают кусочки коры, торф и кокосовый субстрат, смешанные в определенных пропорциях. Самостоятельно приготовить оптимальную смесь тоже можно, но этим обычно занимаются только коллекционеры и самые азартные орхидееводы. Рядовому же цветоводу проще и сподручнее приобрести готовый субстрат в магазине.

Эта ошибка самая частая и досадная. Фаленопсисы не могут расти в земле, запомните это раз и навсегда! Эти растения — эпифиты, в природе они подыскивают себе прочную опору (чаще — дерево) и, закрепившись на ней корнями, проживают в таком положении долгие годы. Домашней орхидее горшок и субстрат требуются в первую очередь в качестве опоры: корешки растения способны впитывать влагу прямо из воздуха.

Поскольку в наших магазинах чаще всего продается орхидея под названием фаленопсис (Phalaenopsis), предлагаем остановить внимание именно на ней. Этот цветок менее капризен, чем остальные виды, он способен раскрыть все свои таланты даже в руках новичка. И если этот самый новичок ничего не начудит с уходом, то ему будет гарантировано красивое цветение. Какие же промахи хозяина негативно влияют на развитие орхидеи? Разберемся вместе.

В первую очередь стоит помнить, что имя орхидея носит огромное число родственных, но совершенно различных по характеру растений, которые требуют различного подхода при выращивании. Для каждого вида (фаленопсис, дендробиум, ванда, мильтония, онцидиум, цимбидиум и т.д.) нужны определенные условия, поэтому ровнять все орхидеи под одну гребенку нельзя.

На четвертом месте нашего списка ошибок в уходе за фаленопсисом — традиционный полив растения под корень из леечки. Именно так мы привыкли поливать большинство зеленых домочадцев, но к этой культуре такой подход неприменим.

Стандартный режим внесения удобрения для фаленопсиса — 1 раз в 2 недели. Подпитку очень удобно совмещать с погружным поливом, когда горшок с растением ставят в емкость, наполненную раствором удобрений. И вот наступает время рассказать вам про второй нюанс в подкормке: дозу удобрения, указанную на упаковке, нужно сократить вдвое. Фаленопсис лучше недокормить, чем перекормить. И тогда вскоре после магазинного цветения растение порадует вас таким долгожданным и заветным домашним цветением. Это будет вашей маленькой победой и поводом для гордости.

Если вы новичок, то подкармливать цветущий фаленопсис, принесенный из магазина (это называется магазинное цветение), не стоит. Вы же не знаете, на каком пайке было растение до того, как попало к вам в дом. После внезапной подкормки оно может запросто закапризничать и сбросить уже завязавшиеся бутоны. Такое случается достаточно часто. Поэтому приступать к формированию правильного рациона вашего нового любимца лучше после магазинного цветения.

Цветение! Именно ради него мы покупаем орхидеи. Прелесть большинства представителей этой культуры в том, что они не имеют выраженного периода покоя и способны цвести дважды, а то и трижды в год. При этом каждый период цветения может растягиваться на месяцы. Ну не сказка ли! Однако созерцать такую изысканную красоту вы сможете лишь в том случае, если обеспечите фаленопсис достаточным количеством питательных веществ. И тут есть несколько важных нюансов.

Вы можете приобрести такие емкости в цветочном магазине или воспользоваться подручной тарой. Идеальный вариант — прозрачный горшок, дно и стенки которого имеют небольшие отверстия, предназначенные для более эффективной циркуляции воздуха в районе корневой системы. Но отверстия могут быть и только в дне горшка, это не возбраняется. Если вы будете давать субстрату достаточно просыхать между поливами, то дополнительные отверстия в стенках и не понадобятся.

Поскольку субстрат для фаленопсиса состоит в основном из кусочков древесной коры, вода, поступающая из лейки, моментально стекает вниз горшка. В итоге верхняя часть корневой системы орхидеи не успевает насытиться влагой, пересыхает и начинает отмирать. Если к тому же в горшке плохой дренаж, то при таком поливе нижние корешки, наоборот, будут страдать от переувлажнения, что приведет к их загниванию. Какой-то изощренный способ убийства растения получается!

Советуем: проводите полив своих орхидей методом погружения. Для этого 1 раз в неделю (или чуть реже в зависимости от условий вашего жилища) помещайте горшок с растением в более просторную емкость, наполненную отстоянной водой, но так, чтобы влага не подтапливала шейку цветка. Минут через 15-20, когда субстрат напитается, извлеките горшок из емкости, дайте стечь лишней воде, а затем возвратите зеленого домочадца на постоянное место.

Увидеть своими глазами, как это делается, вы можете, посмотрев наш видеоролик. Автор — большая любительница и знаток фаленопсисов — показывает разные способы полива своих зеленых питомцев.

Альтернативный вариант увлажнения, который больше подходит для помещений с сухим воздухом, — купание фаленопсиса под теплым душем (вода должна быть комфортной температуры и не обжигать кожу на сгибе локтя — проверяем, как для младенцев). Вопреки всем опасениям, встречающимся в Интернете, купать таким образом можно и цветущие растения. Вода может навредить цветкам только в двух случаях — если вы направите на них струю под напором или же выставите цветок на солнце, когда на лепестках еще не обсохли капли. Но теперь вы об этом знаете и так делать не будете.

После водных процедур оставьте растение на некоторое время в ванной: дайте эпифиту насладиться “тропическими” условиями, а воде — стечь из горшка. Прежде чем перенести его на окно, удалите ватным диском или губкой скопившуюся в пазухах листьев воду: от длительного контакта с влагой точка роста может загнить.

5. Размещение на южном окне